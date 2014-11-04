澳央行决定利率继续维持在历史低位

北京时间11月4日下午消息，据报道，澳大利亚央行周二政策会议结束后宣布，继续将利率维持在历史低点。澳大利亚央行认为，尽管消费者开始增加开支，但鉴于经济增速的前景，刺激措施仍是合理的。



澳大利亚央行的决定并未令外界感到意外。澳大利亚央行行长格伦·史蒂文斯表示：“总体来说，央行仍然预计未来几个季度内增速会略低于预期趋势。从目前的迹象来看，最谨慎的做法可能是保持一段时间内利率的稳定性。”



尽管低利率有助于住房建设和居民财富，但各界并不确定低利率能否抵消采矿业投资下降所造成的负面影响。但是，澳大利亚还是显露出一些积极的迹象。本周二，澳大利亚统计局的数据显示，9月份零售销售额的增速达到近19个月以来的最高值。基于通货膨胀调整后，整个第三季度零售销售额增长了1%。



但是，9月份澳大利亚的贸易赤字却扩大至22.6亿澳元。铁矿石等大宗商品价格的急剧下降也成为澳大利亚联储鼓吹澳元贬值的主要动因。

