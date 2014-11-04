四季度石油公司业绩将更加疲弱

惠誉评级周二称，相比2014年三季度，疲弱的油价将对石油和天然气公司四季度业绩带来更大的负面影响。石油和天然气主要生产商的全年业绩可能将比惠誉之前的预期更差，因为价格疲软至少会一直持续至年末。以下为惠誉报告摘要。

我们认为油价下跌将造成大范围的评级变动，因为在当前价格下，大多数石油和天然气生产商仍能保持稳定盈利，2014-2015年的资本支出将保持稳健。但在当前低油价的形势下，这些公司选择如何考虑资本支出、运营成本以及股东报酬计划是影响其2015年评级的关键因素。我们对处于波动行业的公司进行评级的方法是“贯穿经济周期型”(through the cycle)。我们已预计在油价开始跌落之前，布伦特原油价格将逐渐跌至80美元/桶左右。据我们的评级模型，大多数生产商将在这一价格水平仍然保持稳定的盈利，特别是一些多样化综合公司，他们将通过恢复炼油利润、定价权、税收灵活性以及汇率制度等从各个方面获得支撑。大多数主要石油和天然气公司也预计，在近年来开启大规模新投资项目之后，2014-2015年资本支出将保持稳健。

上周，埃克森美孚国际公司、荷兰皇家壳牌公司(AA/稳定)、道达尔公司(AA/负面)、英国石油公司(A/稳定)以及英国天然气公司(A-/负面)公布了2014年三季度财务报告。随着原油价格自七月开始下滑，大多数公司的季度盈利情况都出现小幅下滑。按平均值来说，每桶油的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)由2014年二季度的54美元/桶跌至三季度的49美元/桶，跌幅为9%。其中英国石油公司和英国天然气公司跌幅达20%左右，而道达尔公司上涨2%。



一家公司的业绩可能会受到许多因素的影响，但总体的负面趋势反映出了低原油价格带来的影响。2014年三季度，布伦特原油平均价格为102美元/桶，环比下跌7%。随着十月末价格由月初的95美元/桶跌至84美元/桶，我们预计2014年四季度石油和天然气公司业绩状况将更加疲弱。总的来说，三季度以价值计的布伦特原油价格下跌24%。



尽管未来价格走势难以预测，但我们认为油价不太可能跌破80美元/桶。如果油价跌至这一水平，许多盈利项目将无法获得利润并将被搁置，这将导致石油供应的减少，并推高价格。近期内油价回升至100美元/桶仍然具有可能性。石油输出国组织(OPEC)将于11月27日举行下次会议，年末原油价格将主要受此会议结果影响。