10月2日，在第二届上海理财博览会上，智通财经记者有幸采访了国际投资大师罗杰斯，他对当前投资者最为关心的话题，尤其是中国投资者最为关注的当前国内经济形势、人民币(6.1152, -0.0031, -0.05%)走势和A股市场进行了深度剖析，为大家揭开中国即将到来的投资盛宴。



罗杰斯表示，自己现在的投资中心在中国股票、日本股票、俄罗斯股票以及农业方面等现在表现不太好的领域，喜欢投资一些表现不太好的领域，而不喜欢投资那些表现强劲、屡创高位的领域。



近期国际金价暴跌，能否进行抄底成为市场最为关心的话题之一，对此，罗杰斯直言现在并不是买入黄金的时机，“我有黄金，我现在当然有黄金，不过我现在不会买入黄金，也不会卖出。对我来说，会有买入黄金的时候的，不过我现在不会卖出黄金”。



对于中国投资者而言，当前中国经济形势、人民币，以及A股未来走势情况无疑是最受关注的，对此，罗杰斯给出了详细的分析，他认为，当前中国经济放缓并不是一件坏事，不必恐慌。因为房地产泡沫和通胀的原因，中国政府现在希望能让(增长)速度缓下来一阵子。他们这样做是对的。他们是应该让速度缓下来，而且你们的许多客户的速度也正在放缓，比如欧洲和亚洲。所以现在中国的速度确实缓下来了，这不是件坏事，这是好事。因为当速度缓下来之后，许多错误就能被纠正过来。有些人犯了错误，赔了钱，然后就可以从头开始。所以不用担心速度放缓，速度放缓是正常的，通常也是件好事，并且这一点也不会改变对中国的看法。



然而，罗杰斯并不认为当前是买房的好时候，“我现在暂时还不会在中国买房，因为政府现在还是想房价降下来，我可不想和政府对着来。而且全球的利率都会在未来两到三年内升上去，而那也会抑制价格，而且是全球各地的价格，不仅仅是中国。所以在我看来，那时候才是购买全球各地房产的更好时机，包括中国。”



对于此前罗杰斯提出人民币是唯一能代替美元的货币，本次采访，他仍然支持该观点，但需要注意的是，人民币目前尚不能自由兑换，现在还不能买入卖出人民币。所以在人民币能兑换之前，谈论人民币和美元竞争的话题还是有点不切实际。不过现在中国政府每年都在努力使人民币更加可兑换，人民币最终会实现完全可兑换。所以现在的观点是，等到那个时候，人民币是唯一可以跟美元竞争的货币。美元是一种有很多缺陷的货币，存在着很多问题。他还表示，自己现在拥有美元，但这并不意味着它在长期内不会出现严重问题。人民币在未来某天一定会是美元的竞争对手，某天一定会的。

坚定看好人民币，是因为对中国经济极为乐观，罗杰斯表示，中国是过去三十年里世界上最成功的国家。中国政府工作非常出色，虽然确实犯过错误，但他们的表现比大多数政府都出色。并且中国现在再次处在上升期。“此前几百年里中国处在衰退之中，然后邓小平在1978年说，让我们做点与众不同的事吧。然后中国开始了崛起之路，并且你们会在未来至少一个世纪左右的时间里继续保持这一上升趋势的，你们选择在2014年生活在中国非常聪明。”罗杰斯明确表示。



说到中国经济，最后自然离不了关于A股的话题，今年下半年以来，中国A股市场涨了300点以上，不少投资者担心这一涨势是暂时的，不久便会结束。罗杰斯却并不这样认为，他表示，自从2008年以来，自己就开始再次购买中国股票，而在2013年11月经济垂直下滑之后，便停止购买股票。“在中国，这一问题得以解决，我继续开始购买股票。不过我是说我在继续购买中国的股票，但不是A股股票，因为A股股票更贵，不过你可以买A股股票和其他中国公司的股票。”他表示，自己一直以来就在这样做的。此外，他认为，中国牛市就要到了，A股熊市发生在2007年、2008年、2009年，那已经是几年以前的事了，中国的另一个牛市就要来了，不要放弃!