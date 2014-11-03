全球能源企业250强排名出炉：中企包揽亚洲前四





中国能源企业包揽了普氏能源资讯250强的亚洲企业排行榜前四强席位。中石油以其全球第五和亚洲第一的利润率（2013年利润为207亿美元）继续稳坐全球能源企业的亚洲头把交椅。而中石化以其收入全球第一、利润全球第九以及资产规模全球第十一位，在亚洲企业排行榜中名列第二。在亚洲榜单上位列第三和第四的分别是中国海洋石油有限公司和中国神华能源股份有限公司，他们的全球排名分别为第十二和第十五位。





虽然中石化在普氏能源资讯250强的亚洲能源企业排行榜上位居第二（仅次于中石油），但其收入（4610亿美元）位居第一，并且连续第二年蝉联250强的前十强席位。





据普氏能源分析，亚洲的国有石油公司在2013年持续关注通过资产交易获取资源，这比直接收购企业的政治敏感性要小。据估计，中国企业自2010年以来在美国的非常规油气项目上已支出85亿美元。





普氏能源指出，中国2013年电力消耗量同比上升7.5%。中国国有电力公司未出现在250强排行榜上，而7家独立发电企业（IPP）榜上有名。华能国际电力股份有限公司以其在2013年较高的盈利水平从上一年250强排行榜的第96位跃升至今年的第53位，成为250强排行榜上排名第二高的独立发电企业。华能国际以火力发电为主，其燃料成本降低了12%以上，至218.6元/兆瓦时。





另据分析，全球煤炭生产在2012年达到创纪录的78亿吨，其中中国占35.5亿吨，这是全球第二大生产国美国的3倍多，也是第三大生产国印度的6倍左右。在250强榜单的煤炭公司前十强中，有7家是中国煤炭生产商。中国神华在250强排行榜上名列第15位，也是排名最高的非石油公司。排在第199位的兖州煤业股份有限公司取得了18.4%的三年复合增长率，排在第162位的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司取得了20.3%的三年复合增长率。这3家中国煤企都位列亚洲增长最快的公司前20强。

全球领先的能源、石化、金属和农业信息提供商普氏能源资讯日前揭晓了“2014普氏能源资讯全球能源企业250强排行榜”。中国石油天然气股份有限公司（中石油）和中国石油化工股份有限公司（中石化）再次跻身全球十大能源企业，并较2013年排名各上升一位，分别位列全球第七和第九。中石化董事长傅成玉被评为普氏能源资讯250强的“亚洲年度首席执行官”。普氏能源资讯250强榜单反映了能源企业在上一财年的资产、收入、利润和投资资本回报率。