人民币国际化加快 助力中国企业“走出去”

人民币国际化的不断加快犹如一把双刃剑，一方面汇率的波动使企业面临更多变的汇兑损益；另一方面，人民币跨境结算试点不断扩大帮助企业贸易结算规避汇兑风险，离岸人民币债市蓬勃发展助力企业在境外获得更低资金成本融资，人民币期货的逐步推进将帮助企业对冲未来的风险，人民币币值的坚挺及资本项目自由可兑换的逐步推动都将为中国企业“走出去”保驾护航。

人民币汇率进入双向波动常态 企业应积极适应

2014年3月17日，央行宣布将人民币兑美元波动幅度由1%扩大至2%。在人民币汇率波幅不断加大的情况下，中国企业将不可避免地面临汇兑风险。

Wind数据统计显示，1817家上市公司披露了今年上半年的汇兑损益情况，有703家存在汇兑损失，损失总额高达116.72亿元；1124家公司发生汇兑净收益，但金额总计只有约39亿元。

尽管人民币中长期仍是预期升值，但是人民币汇率在上半年的贬值，使得多家公司遭受了汇兑损失。半年报显示，中国石油、中国石化和南方航空上半年的汇兑损失均超过10亿元人民币，分别达到分别达到19.11亿元、12.75亿元和10.52亿元。

一般来说，人民币贬值通常对中国工业企业有利，因为这让中国的出口商品相对其他国家变得便宜。但人民币贬值也会伤及能源企业以及航空公司等依赖能源的企业，这是因为国际油价以美元计价，人民币走软将使中国进口石油的成本增加。此外，人民币贬值也对那些因为利率较低或资金易得而借入了美元的企业不利。再有，对于拥有美元债务的企业来说，贬值也会让企业产生较大的汇兑损失。

国家外汇管理局国际收支司司长管涛日前表示，上市公司披露的上半年汇兑损失，只是会计核算意义上的账面损失，只要不在此期间发生实际的人民币购汇偿债，就不构成实际的损失。人民币汇率是双向波动的，企业的汇兑损失也是动态变化的。

管涛建议企业适应人民币汇率的双向波动，尽量减少货币错配，采取借外汇、收外汇、还外汇的策略。同时，要基于实际需要适度举借外币负债，不要人为地放大杠杆，把一个融资工具作为赚钱的手段。

此外，在目前人民币汇率双向波动已成常态的情况下，一般企业也可以通过购买金融衍生产品等方式来对冲汇率风险。

人民币跨境结算不断扩大 帮助企业规避汇兑风险

除了通过金融衍生品来对冲汇率风险外，企业在进行外贸交易时，可以考虑多元化自己的外债币种，尤其是可以多考虑那些可以与人民币直接兑换的国家。这种不同货币债务间的调换，可以降低筹资成本并防止汇率变动风险造成的损失。

2009年7月，经国务院同意，跨境贸易人民币结算在上海、广州、深圳、珠海等城市开始试点，人民币国际化正式启程。

之所以开展这一试点，源于企业规避风险、降低成本的迫切需要。企业和居民个人如能自主选择计价结算的支付货币，就能有效规避汇率风险，节约投资成本。央行副行长胡晓炼在跨境人民币业务5周年座谈会上表示，没有旺盛的发自实体经济的需求，跨境人民币业务将会是无源之水、无本之木。

央行数据显示，2009年跨境人民币结算金额只有35.8亿元，到2014年前三季度已超过4.8万亿元，人民币跨境收支占全部本外币跨境收支的比重已接近25%，货物贸易进出口的人民币结算比重则超过15%。

5年来，人民银行先后与26个境外央行或货币当局签署双边本币互换协议，总额度近2.9万亿元；先后在港澳台地区、新加坡、伦敦、法兰克福、首尔、巴黎、卢森堡等地建立了人民币清算安排；除美元、欧元、日元、英镑外，人民币还与卢布、林吉特、澳大利亚元、新西兰元等实现了直接交易。一些央行已经或准备将人民币纳入其外汇储备。

离岸人民币市场蓬勃发展 助力企业境外融资 在人民币跨境结算试点不断扩大的同时，离岸人民币金融市场的发展也助力企业在境外进行融资。而离岸人民币债市已成为内地企业海外融资的主战场之一。

从发行主体角度来看，离岸人民币债券主要分为金融机构离岸人民币债券，中国财政部等相关政府部门发行债券，普通企业发行债券。

今年上半年，离岸人民币新债的发行总额达1597.5亿元，超过2013年全年总发行量1370亿元的水平。

中银国际指出，这主要得益于中资背景企业发行量的加大，持续高企的融资成本使得越来越多的内地企业寻求在海外融资。而投资者对人民币长远看好的乐观态度及快速膨胀的离岸人民币资金池成就了离岸人民币债市的繁荣。

例如，10月14日，中国工商银行(亚洲)有限公司在韩国发行1.8亿元两年期人民币债券，票面利率为3.7%。这是首家中资机构登陆韩国交易所发行人民币计价债券。中国企业可以在韩国市场以低于国内的利率融资，韩国投资者则可以通过投资人民币债券获得更高收益。

惠誉预计，由于人民币国际化的迅速发展，全球向中国出口的企业有意接受人民币支付、以及全球提供人民币清算和结算的基础设施越来越多等因素，离岸人民币债券市场将继续稳步发展，并具备极大增长潜力。 恒生麦凯德iBoxx离岸人民币债券指数显示，今年以来，离岸人民币债券回报率为2.33%，去年全年为3.8%。离岸人民币债券在今年迅速发展，前9个月发行总额创下新高，反映海外对人民币资产及债券更加有兴趣。

近年来，无论是欧洲的伦敦、巴黎、法兰克福和布鲁塞尔，还是亚太的新加坡、首尔、东京和悉尼等，全球金融中心都竞相成为离岸人民币中心，使人民币在结算货币、交易货币和储备货币等方面都呈现“井喷”式增长。

除了人民币离岸债券市场的蓬勃发展，人民币期货也在逐步前行。

10月20日，新加坡交易所人民币期货合约交易，包括美元/离岸人民币期货和人民币/美元期货合约正式挂牌，合约规模分别为10万美元和50万元人民币。

宝城期货金融研究所程小勇认为，新加坡推出人民币期货合约有助于弥补当前金融市场人民币期货缺席的空白，对于人民币国际化有助推作用，为未来在国际贸易结算、境外投资者投资、国内投资者“走出去”提供了风险管理工具。

人民币国际化进入新阶段 中国企业应积极“走出去”

随着人民币国际化进入新阶段，币值稳定且坚挺，对于国内资本来说，强势的币值给海外投资打开了最好的时间窗口。此外，我国对外开放力度和深度进一步扩大，稳步推进人民币资本项目可兑换，推进人民币汇率机制改革，这些都将有利于跨境资金流出、流入的均衡发展。

中国企业积极“走出去”，既是顺应中国经济阶段性发展的主动求变，也是迎接中国经济新挑战的被动而为。

实施“走出去”战略以来，中国企业对外直接投资保持快速增长态势。今年1月至9月，中国企业对外实现的非金融类直接投资749.6亿美元，同比增长21.6%。

商务部部长助理张向晨表示，预计今年中国对外投资增速约为10%，对外直接投资金额将达1200亿美元。中国未来5年对外投资增速会保持在10%以上，继续保持在世界投资大国的行列。“中国已经到了资本输出的阶段，即将成为净资本输出国。”他表示。

目前，在非金融领域的对外直接投资中，民营企业占40%。在江苏、浙江、广东等民营经济发达的省份，民营企业甚至超过50%，撑起半壁江山。

交通银行董事长牛锡明曾表示，在对外投资的重点领域上，应抓住当前全球新一轮基建投资大潮，对能源、通信、港口、交通等基础设施需求量迅速增大的契机，积极推动“中国基建”走出去；深化与境外能源、资源行业的合作；主动对接国家战略，在战略新兴产业、农业、服务业等行业有针对性地加大对外投资；还可以考虑输出过剩产能，如建设丝绸之路经济带、中国—东盟升级版等，在带动周边国家经济发展的同时，缓解国内产能过剩压力。

在具体策略上，牛锡明认为，应积极推进合资并购；着力拓展以人民币进行直接投资的渠道；积极开展跨境人民币贷款、境外人民币债券融资、权益类融资；还可以考虑成立人民币基金，专门用于以人民币的形式投资于国外基础设施建设、矿产资源开发等项目，并附带必须购买中国的产品和设备等条件。

为推进境外投资便利化进程，中国近日实行了新修订的《境外投资管理办法》，确立“备案为主、核准为辅”的新型管理模式。

自2009年跨境贸易人民币结算开始试点，人民币国际化正式启程。五年来，人民币国际化进程不断加快，人民币汇率波动幅度扩大、离岸人民币债券市场快速发展、人民币衍生品不断推出、逐步推动的资本项目下自由可兑换等，这些都对中国企业产生了深远的影响。