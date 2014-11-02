国际油价暴跌对中国有四大好处





不可否认，美元持续走强和沙特不明朗的限产信号直接推动了最近的油价下跌，但买方需求不足、卖方竞争加剧、原油市场供给趋于过剩才是原油价格疲软的根本原因，而且会持续相当一段时间，因此油价短期内难有起色。





我国已经成为石油消费大国，对外依存度也在58%以上，但人均石油消费大概仅有世界平均水平的一半左右。今后我国石油消费还将持续增长，对外依存度也将加大，这是一个必然趋势。





应看到，国际原油价格暴跌有利于我国石油进口。 如果按2013年中国原油进口量来计算，在此基础上油价每下降1美元将为我国石油进口节省21亿美元。如果近期油价下跌能够使2014年平均进口油价下跌10美元，将节约210亿美元的原油进口成本。





国际油价下跌将有利于战略石油储备，根据估计，我国战略石油储备（加上商业储备）可能大约为70天左右，距离90天的储备目标仍有一定距离。如果油价继续下跌，我国可利用此次机会增加原油战略储备。

此外，油价下跌将有利于我国的空气污染治理工作。 为了降低排放，我国政府要求汽油和柴油从国标3提高到国标5，该措施将分别使汽油、柴油价格增加0.48元和0.66元。由于国标升级的基本原则是成本分摊，估计消费者或将承担约70%的国标升级成本。近期国际油价的下降，导致国内汽柴油价格连续6次下调，将有利于成品油国标升级所需要的成本分摊，因此也将支持正在进行的雾霾污染治理。





国际油价下跌还会降低整体能源成本和支持能源改革 。 实际上，我国能源体制和能源价格改革挑战不是技术问题，主要改革障碍是能源成本，以及如何满足能源需求。由于历史原因，我国能源价格受到管制，政府运用成本加成原则来制定能源价格，公众也因此习惯了相对较低的能源价格，对价格上涨非常敏感。作为发展中国家，受到支付能力和人们的支付意愿限制，能源价格改革过程比较缓慢。近期中国政府已经进行了天然气价格和煤炭资源税改革，进一步的成品油价格机制改革或是可以预期的。





国际油价暴跌还有益于中国石油“走出去”战略和国际能源合作。 一般而言，在低油价时期“走出去”会比较容易，除了价格比较低，谈判也会比较容易，因此可以增加国际能源合作力度。因为油价下跌会影响到产油国的财政预算，而调整预算的支出和配置通常非常困难。在全球原油供给超过需求的情况下，OPEC会考虑减产来刺激油价，上周，委内瑞拉外长呼吁欧佩克召开紧急会议，让成员国削减产量将油价维持在100美元以上。但是，协调减产通常也非常不容易。事实上，俄罗斯目前与中国的能源合作既有很强的政治动力，也有较强的经济动力，因为油价下跌对俄罗斯的经济影响很大，此时加强与俄罗斯的能源合作时机正好。

近期国际油价再暴跌，今年6月20日至今，原油价格在4个月内跌去了25%左右。我国成全球最大原油净进口国，国际原油价格大幅度下降的好处是明显的。