为了迎接万圣节 临沂商家打起"鬼"主意筹办"鬼"派对





行尸走肉、电锯惊魂、致命弯道……你是不是迷恋各种丧尸美剧？每周在电脑前等待更新？是不是经常幻想驰骋在僵尸的世界中？别等了，快来参加“僵尸”派对吧！我们为您提供免费化妆、道具、饮品……一家咖啡厅打出了这样的宣传信息吸引顾客。

大二学生王晓曼告诉记者，在上高二的时候，就喜欢看美剧，第一部剧就是《吸血鬼日记》，被里面扑朔迷离的剧情所吸引，喜欢吸血鬼那冷艳的气质。万圣节马上到了，看到微信朋友圈里有的咖啡店举行“僵尸派对”，非常期待能够参加。

在一家企业工作的赵先生是一个彻头彻尾的“僵尸粉”，赵先生表示：“上大学的时候整个宿舍都在追行尸走肉，非常喜欢那种惊悚的镜头，经常幻想自己就是里面的主角，在僵尸的世界里生存。希望通过‘僵尸派对’，自己变‘僵尸’体验体验。”

在信息留言中，记者看到一位网友留言，“对西方节日比较好奇，在万圣节中经常看到南瓜头，希望参加活动制作一个南瓜头，同时也想了解万圣节由来的故事。”

商家精心策划筹办“鬼”派对

万圣节聚“鬼”，受益最大的当然是临沂的“僵尸粉”，让“僵尸粉”们不花钱就过了把瘾，但举办派对商家花大价钱，就像送“免费午餐”，商家们打的是什么算盘呢？记者采访的两位商家均表示为赚眼球，付出值得。

涑河北街的一家咖啡厅负责人介绍，举办一场万圣节派对需要投很多精力，包括店面装饰、宣传、道具、化妆用品，为了烘托现场气氛，还聘请了鬼舞者、驻唱、主持和化妆师等人员，举办一场派对，前后准备近一个月，花费4000多元。

“之所以举办这么隆重的派对，是希望通过免费的活动，吸引市民对我们的关注，挖掘潜在客户，在消费者中树立口碑，留下好印象。虽然前期准备耗费精力，投资也很大，我认为是值得的。”咖啡厅负责人介绍。

同样，涑河南街另外一家西餐厅负责人告诉记者：“举行派对看重的不仅是盈利，更看重的是市民的关注度，赢得人气才能赢得市场。临沂市有很多家西餐厅，但吃西餐的消费者并不都到我们家吃，免费举行派对就是要挖掘这些潜在客户，赢得客户才能赢得市场。”

商家免费派对是另一种广告方式

临沂大学商学院教授朱建成表示，近年来，每一个节日都会成为商家的营销噱头，一些西餐厅、咖啡厅更会抓住这次万圣节来吸引消费者眼球。免费举办派对，其实是另一种广告方式，只是把红利直接分给了消费者，实质是为了扩大影响力，挖掘更多客户。

“派对吸引年轻人关注，实质是抓住了年轻人喜爱僵尸剧的心态。万圣节在美国非常受民众的喜爱和热捧，它和任何宗教没有关系，完全是民间娱乐性 的，而且老少皆宜，轻松搞笑。对于公众来说，可以享受节日带给他们的快乐，对于商家来说，照样可以利用这节日大赚一笔。”朱建成表示。



朱建成建议，当今社会是一个中西方文化高度融合的社会，要抱有包容的态度接受外来文化，在参与活动的同时，要了解文化内涵，同时要懂得辨别，不要沉迷。



