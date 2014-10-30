中国20年内无法超越美国

关于中国经济未来的发展走向，大家众说纷纭，中国成为当今世界经济和话题的重点对象。全球多项研究结果显示，中国将在不太远的未来超过美国，成为世界第一大经济强国。然而，一家欧洲研究机构最新公布的分析结果却给中国泼上了一盆冷水。

在欧洲范围内以特别关注未来经济数据预测知名的研究机构Prognos最近发表了一份名为《世界经济的未来》（Die Zukunft der Weltwirtschaft）的研究报告。其中指出，中国经济在未来的大约20年中可以轻松保持全球第二的位置，但想要超过美国，几乎是不可能的事情。

Prognos研究所的首席经济学家博默（Michael Böhmer）解释称，他完全清楚这份研究报告所预测的结果和许多其他研究机构的结果不符。其中原因之一是该报告完全用美元当作标准货币，不考虑各国购买 力不同的因素，而是以美元衡量各国的经济实力。博默分析，在这种情况下，由于移民美国的适龄劳动力仍将继续保持高水平增长，在后危机时代以及危机过后的时 间里，美国经济每年仍能以2%至2.5%的速度增长。中国虽然在过去10年左右的时间里，实现了平均10.4%的经济增长。但在未来20至30年中，只能 以大约4%的速度增长。

中国经济未来面临的几大问题

在这4%的背后，隐藏着中国未来几十年发展过程中必须要面对的几大棘手问题。Prognos研究所认为，人口结构变化将在其中扮演一种主要角色。受一胎政 策的影响，中国人口总数将从2025年开始呈下降趋势。印度未来将取代中国成为世界上第一人口大国。Prognos研究所预计，直到2035年，中国人口 总数每年将以大约0.1%的速度小幅增长,而美国人口在同一时间内的平均增速将为0.8%。更严重的问题是中国人口年龄结构的变化。博默指出：在接下来的 20至30年中，中国人口将迅速老化，和今天的日本、欧洲面临同样的问题，也就是劳动人口数目的不断下降。

导致中国经济未来几十年不断减速的原因不仅仅是人口结构上的变化。各行业发展趋于饱和，全球需求继续趋于疲软，劳资红利的渐渐消失， 环境问题以及人民币的实际升值都将使目前为止严重依赖出口的中国经济失去前进的动力。Prognos的这份研究报告还特别指出，中国未来的投资活动将更加 注重投资回报。对大型资产投资热情的降温也将放缓经济增速。

博默向德国之声表示，这份预测报告中所使用的数据来自经合组织（OECD）、联合国、世界银行等权威机构对外公开的历史统计数据。除了中国仍然无法超越美 国之外，该报告中对中国经济未来走向预测颇为积极。报告中多次提及，在当前工业国家经济复苏依然缓慢的情况下，中国将继续担当起全球经济火车头的角色。未 来世界经济发展的主要动力将是金砖五国，而中国将会是金砖五国中发展动力最为强劲的国家。

未来仍然是美好的？

博默表示，这其中有两方面的原因。一方面，与人们3、4年前预料的不同，中国几乎没有受到全球金融经济危机的影响。现在也几乎不受仍在继续的欧元危机影响。之所以说几乎，是因为欧洲对中国产品的需求确实有所下降。

"同时中国已经建立起了一个充满活力的经济体制。其中特别值得一提的是中国从最近4至6年以来，在科研领域取得了长足的进步。这也意味着，中国早已经开始试图告别'世界工厂'的形象。希望通过自身科技水平的提高，为经济发展创造活力。"

如果相信这份报告的基本论调，人们会看到，当前世界经济终于进入了危机后的复苏时期。作者指出，决定未来世界各国经济前途的，不是危机中的这几年，而是这 次危机来临前各国几十年的发展状态。虽然人们总是更倾向于在危机中预测未来也是一片暗淡，但不应忘记危机只是暂时，经济发展增速时期对于一个国家的实力来 说却更加重要。从长远的角度来看，人口教育水平、投资、技术实力是决定国家经济实力的最主要因素。