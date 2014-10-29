苹果将于阿里巴巴合作





作为回报，苹果会帮助阿里巴巴拓展美国市场。这无疑将改变金融支付的生态系统，对两者而言均意义重大，而阿里巴巴近期也持续上扬，股价不断攀高。Apple Pay大获成功库克表示，苹果的新移动支付系统Apple Pay上线的3天后，就有超过100万用户激活使用，迅速比现有其他支付系统拥有更多用户。





“我们已经是第一了。我们的用户数量高于其他对手全部用户的总和。” 周一在科技行业会议上，库克罕见地夸耀“而我们只上线了一个星期。”他声称，Visa和万事达的管理人员告诉苹果， 已经可以看到Apple Pay拥有比其他“非接触式”支付方式更多的使用方式。尽管苹果已经和大型银行、大型零售机构包括梅西百货公司（Macy's Inc.），沃尔格林公司（Walgreen Co，最大的食品和药品零件企业，全世界范围内有4000多连锁药店）和麦当劳，但是也有评论指出，Apple Pay并未被其他一些大型连锁机构所接受。其中包括连锁药店CVS Caremark公司和美国第三大连锁药店运营商Rite Aid Corp(RAD)，这两家都属于另一竞争系统的零售联盟。





库克还说， 本周晚些时候，他打算跟马云讨论合作，虽然他没有提供具体的细节。周一，马云也告诉媒体，他对于与苹果合作“非常感兴趣”，将为中国引入Apple Pay。Apple Pay和支付宝联姻具体合作方式上，主要是支付宝和apple pay的联手。因为政策的原因，苹果的支付在中国大陆很难被放行，所以未来apply pay或将嵌入支付宝在大陆运转。而苹果会帮助阿里在美国的业务拓展，尤其是在大宗进口贸易方面，苹果会对天猫costco进行业务上的各种支持。





此前，美国第二大零售商Costco与阿里巴巴集团旗下天猫国际开启战略合作。Costco将在天猫开设官方旗舰店。与其他国家的知名品牌强势合作，这是是天猫旗下的跨境平台—天猫国际未来的主攻方向。





马云和库克共同出席了为期三天的《华尔街日报》Digital Live会议。会议上，库克预计苹果的iPhone仍将是苹果最畅销的产品，保证了未来几年苹果公司大部分的收入和利润。库克号称，苹果的Mac电脑销量增速高于整个PC行业，整个PC行业近年来都不景气。他还吹捧自家即将发布的智能手表Apple Watch，Cook 还表达了对电视的看法。他认为目前的电视体验就好像30年前那样过时，在被问到苹果是否有意开发电视产品时，Cook 虽没有透露任何细节，但也表示“广阔天地，大有可为”。又到了观众们喜闻乐见的挖苦谷歌和Facebook时刻，库克说，苹果不收集用户数据或购买相关信息。“我们不想知道你在买些什么。我们不是“老大哥”（出自乔治•奥威尔的名著《1984》，指对国民令人发指的监视活动与极权统治），这些留给其他人做吧。





”阿里布局美国马云之前说，正在美国为阿里巴巴集团寻找各种各样的合作伙伴。马云本周将访问好莱坞电影制片厂，讨论可能的交易，因为在未来10年或15年里，“中国将成为世界上最大的电影市场”。马云：“我首先是过来学习的，为什么好莱坞能拍出这么多好电影？阿里巴巴其实是世界上最大的娱乐公司，每天有百万人在我们的购物网站上随便逛，一样东西都不买，我要满足他们的娱乐需求，中国将会有两亿中产阶级，他们需要高质量的文化产品，中国将会是世界上最大的电影市场。”





他坦言，对中国电影的质量现状不太满意，“所以我要在好莱坞学习，他们如何制作出色的电影。”，他也对电影事业有着充分的耐心，“我不会想着阿里的电影事业很快成功赚钱，但是十年后，一定能够帮助解决中国人精神上的麻烦，电影是最好的解决良药。





”阿里巴巴运营着多项互联网服务，包括零售网站，在线支付和在线视频业务。马云说阿里巴巴正在帮助美国食品生产商，包括从华盛顿州的樱桃种植户，到阿拉斯加的渔民，都在中国销售他们的产品。









股市中，阿里巴巴近期连续七个交易日上涨，同时也是第三次刷新上市以来的最高收盘价。28日其市值一度达到2506.74亿美元，超越沃尔玛(76.35, -0.24, -0.31%)(WMT)的2458.47亿美元市值，最终报收于99.75美元，涨幅为2.00%，盘中曾触及100.67美元的高点。

本周，《华尔街日报》Digital Live会议在洛杉矶举办，苹果CEO库克(Tim Cook) 与阿里巴巴执行主席马云一起亮相，并传出了令人惊喜的消息——无缘中国用户的 Apple Pay 有望通过牵手支付宝进入中国市场，合作形式则可能是在 Apple Pay 内嵌入支付宝程序。