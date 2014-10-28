



当前，“安倍经济学”越来越受到质疑。日本共同社最近公布的最新民调结果显示，超过84%的日本民众感觉不到安倍经济政策对经济的提振效果。





日本国内生产总值主要由内需构成，出口及相关产业仅占20%。因此，拉动经济增长主要靠国内消费和投资。2013年“安倍经济学”推出后，量化宽松和积极财政政策带动了富人的消费和公共投资的增长，使日本经济看起来欣欣向荣，官方对经济形势的评价也由“缓慢复苏”升格为“复苏”。然今年4月安倍将消费税从5%提高至8%，本想借此改善严重的财政赤字，强化社会保障，助力日本经济摆脱长期萧条，却不料让刚有起色的日本经济遭受重创：贫富分化进一步加剧，内需严重不足，导致日本经济从“转弱”走到了今天的“潜在转折点”（衰退的边缘）。安倍原计划将于2015年再次上调消费税，但眼下糟糕的经济表现，让他不得不暂缓实施这一计划。





目前，日本经济深陷结构性困境，但结构改革却步履维艰。老龄化和少子化是日本社会的痼疾，它导致的劳动力供给不足、保障成本过高和创新能力下降等一系列问题，仅靠量化宽松和财政扩张很难实现经济的“逆向复兴”。9月初，安倍调整自民党高层人事并改组内阁，新设“地方创生大臣”，瞄准“地方经济活力”和“劳动力短缺”问题，但这些措施为选举作秀的成分似乎更多。此外，日本还面临诸多挑战：在产业“空心化”的大趋势下，法人减税并不一定会促进企业投资回流；在福岛核污染阴影散尽之前，高端农产品难以成为出口优势产业；财政赤字居高不下，要通过新设保育院等手段增加就业却面临预算的约束……





从短期看，财政刺激可能成为“救命稻草”。日本政府拟用于2014年度经济重建和摆脱通缩的预算经费高达72.6万亿日元（100日元约合5.67元人民币），大部分将于下半年使用。但从长期看，日本要摆脱结构性困境非一时之功。如果不进行深度改革，促进竞争和技术革新，提高潜在增长率，安倍政府就无法从根本上拯救日本经济。

由于日本经济下行风险凸显，日本学者现在最常提及的词汇已从“复苏”转为“衰退”。近期公布的系列数据显示，日本经济遭遇安倍晋三二次执政以来最严重的寒流。今年二季度日本国内生产总值萎缩7.1%，创5年以来最大跌幅；上半年贸易赤字5.4271万亿日元，创1979年来半年数值新高；国内消费需求依旧收缩，贸易失调难以逆转。