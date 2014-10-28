限制大额申购基金是不是好基金





所谓的基金限制大额申购是指根据基金公司的规定，单日单个基金账户累计申购本基金金额分别不应超过X万元，也就是规定了单个基金账户可以申购基金的最高数额。在基金公司公布的限购原因中，“保证基金业绩和规模的良性成长”、“保持基金平稳运作”和“保护基金份额持有人的利益”成为最常见的理由。7月以来大盘连续上涨，基金收益也水涨船高，市场赚钱效应显现，短期内拥入大量资金，会对基金经理的建仓布局产生影响，由于优异标的股票的稀缺性，使得大规模基金不得不投资到其他股票，这种困境对于短期流入大量资金的基金的压力就相对较大，也会影响基金业绩。因此，限制规模保证业绩是绩优基金选择限购的重要原因之一。





另一方面，基金限制大额申购以后可以保证资产规模不会发生大的变化，对于已对后市走向有了清晰判断的基金经理来说，减少了大量申购对基金投资运作带来的影响，将有利于其执行自己的既定操作策略。





问理财(微信公众号：asklicai)首席分析师王子涵建议问理财粉，面对基金的“限购”行为仍需保持良好的投资心态，投资前要考虑自身的投资目标和风险承受能力，切勿盲目跟风抢购。对于已经实施“限购”的绩优基金，不妨关注基金经理同时掌管的其他基金或新发基金的申购机会。一般来说，除了择时和契约规定对投资标的有所限制的原因之外，同一基金经理掌管的基金业绩并不会有太大差异。





今年是经济转型元年，公司涉及并购重组的不少，重组股复牌后多数会出现直线涨停，散户很难介入，所以很多投资者选择通过重仓持有该停牌股的基金进行套利，这样做的结果是基金规模在短期内大幅增加，等到停牌股涨停后，基金规模又迅速减少，也会摊薄持有人的利益，这也是基金限制大额申购的原因。





实际上，通过申购基金实施套利收益并非全部都能够获利良多，部分个股在基金持仓中占比较小，对基金净值贡献十分有限。





问理财首席分析师王子涵建议问理财粉，想要通过申购基金来实施套利，要看单只基金持有这些股票的市值占基金资产净值的比例大小。如果持仓占比过小，那么即使这些股票复牌后出现大幅上涨，对基金净值的贡献也不大，再加上申购赎回费用，套利很可能无功而返。此外还应注意基金在股票停牌期间是否进行过较大的估值调整，如果此前已经进行过大幅调整，那么后续介入的收益便会十分有限。

很多问理财粉在投资基金时都会遇到这种情况，本来想把全部钱都投进去，却发现基金限制大额申购，只能投资10万，那么基金公司为什么要进行大额限购，问理财粉又应该如何应对呢？