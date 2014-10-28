银行股市盈率低至4倍已非常便宜





接受采访的专家认为，通过对照各行业市盈率，投资者可以指导自己的投资行为，避开高风险行业应是当务之急。





记者发现， 在这份囊括约110个行业的市盈率统计表中，银行业股票市盈率的超低表现显得格外突出。按今年二季报推算，银行业的动态市盈率只有4.54倍。静态市盈率也只有4.81倍。查昨日收盘情况，兴业银行、农业银行、光大银行、浦发银行、建设银行的市盈率均在4倍以下。





对于银行业2013年4月至今股价表现弱于大盘的原因，兴业证券银行业分析师吴魏认为，实际上，自2011年7月起，银行板块估值便全面下移至市净率2倍以下。市场之所以给予银行股如此低的估值，主要在于对银行利润增速放缓的预期，而引发这一预期的原因有三点：首先，净息差面临收窄风险。目前，市场对实行非对称降息以对冲经济下行风险的预期较为强烈，若预期兑现，无疑将使银行净息差收窄，挤压其主营业务利润空间。





其次，金融改革在一定意义上对银行股尤其是具有行业垄断地位的国有银行股属于利空，金融改革和利率市场化改革的推进，或将推动民间融资平台发展，企业融资方式渐趋多元化将影响国有垄断银行的议价能力和盈利能力。





第三，地方债务偿债风险始终存在隐忧，这在一定程度上影响了投资者对银行股的信心。他认为，市场对银行的以上担忧是过度了。银行股才是当前股市的“避风港”。英大证券研究所所长李大霄(微博)昨日接受记者采访时表示，银行股目前的市盈率绝对是历史最低时期，大行的股息率已经达到7%，远远超过银行定期存款。整个创业板利润只是招商银行的一半，而其市值却是招商银行对应市值的16倍。银行股投资价值固然显而易见，但深圳资深股民李国文接受记者采访时却表示，他认为银行股分红当日，股价也会除权下跌，等于没有分红。





从理性判断，假如抓对好股票博股价差，要比死守银行股合算。全流通以后，银行股盘子太大，一般资金没法炒了，散户进去也没什么意思。

昨日，上市公司平均市盈率表最新出炉。根据证监会有关部门统计，银行业市盈率在所有行业中最低，动态市盈率只有4.54倍；而炼油、畜牧业和互联网服务业股票市盈率最高，互联网和相关服务行业股票的平均动态市盈率达到89.93倍，软件和信息技术服务业市盈率中位数也达到83.49倍。