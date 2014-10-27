原油反弹难改成品油价七连跌 幅度或超300元/吨





今年6月下旬以来，由于全球供应量增长、欧元区和中国经济增长减缓，国际油价持续下跌了四分之一，拖累国内油价调整参考的原油变化率一路走低。然而上周四(23日)公布的中国和欧元区经济数据有所改善，加之9月份原油供应量减少，国际油价急剧回涨，导致变化率出现微幅上涨。据卓创资讯数据测算，截至10月23日收盘，第5个工作日变化率为-6.00%，较前一日仅上涨0.01%。不过，这种反弹也是昙花一现，上周五(24日)国际油价再度下跌。





“近期中国及欧元区经济数据向好，给市场带来部分支撑，不过需求疲软引发供应过剩的矛盾仍将在未来一段时间内利空油价。尽管部分市场人士对O PEC减产存有诸多期许，但O PEC成员国多不愿意通过丢失市场份额来达到减产保价的目的，所以在11月27日召开维也纳会议之前，油市将难有大的动作来支撑油价。”中宇资讯原油分析师桑潇分析称。

卓创资讯分析师胡慧春也认为，在供需面的打压下，欧美原油期货涨势难以持续，变化率仍会在负值范围内小幅震荡，10月31日下调窗口将如期开启，届时国内成品油将会迎来七连跌的局面。如果后期原油期货延续跌势，国内油价下调幅度将逐渐增加，不排除本轮油价下调幅度刷新今年最高300元/吨记录的可能。





据介绍，国内成品油零售价自七月份以来连续六次下调，“六连跌”过后，汽柴油累计跌幅已超千元，每吨分别跌1080元、1040元，折合升价每升跌0.79元、0.90元。国内汽柴油批发价格也不断走跌，并不断刷新4年以来低价记录。中宇资讯数据显示，10月24日国内国四93#汽油均价为8391元/吨，较零售到位均价低848元/吨；国三0#柴油均价为7234元/吨，较零售到位均价低388元/吨。





“一旦本轮成品油调价落实，届时国内93#汽油及0#柴油升价将全部回归至6元时代，甚至部分97#汽油也将落至7元界线，目前西宁97#汽油为7 .19元/升。”中宇资讯分析师高承莎介绍说。

上周四国际原油价格的短暂反弹，并未让国内油价“七连跌”的局面有所改变。《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，新一轮成品油调整窗口将于本周五(10月31日)开启，目前原油变化率对应的油价下调幅度远超红线。在全球石油供需面疲软、短期难有大动作支撑油价的情况下，国内成品油价“七连跌”几成定局，本次。