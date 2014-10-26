10月制造业PMI创三月新高 货币政策或更加宽松





10月新订单指数小幅回落，显示需求环比动能变弱，并带动生产指数回落0.6个百分点至50.7%。新出口订单指数回落至52.8%，但绝对水平仍处高位，显示出口总体向好势头未变。10月从业人员指数低位回升1.1个百分点，是拉动PMI回升的最重要力量，但该指数绝对水平仍在50%以下的收缩区间。





“库存需求走弱，价格继续疲软。”中金宏观认为，原材料库存指数在收缩区间继续下降，产成品库存指数回到50%以上，显示库存需求呈现弱势。购进价格指数大幅回落，产出价格指数也回到近6个月来的低点，预示10月份PPI通缩幅度可能加大。





汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示，从汇丰PMI分项数据看出，中国内外部需求均有放缓迹象，但仍位于扩张区间内。投入和产出价格指数下降，进一步加剧了通缩压力，整体来说本次指数显示经济扩张势头缓慢企稳，但持续走弱的通胀与产能利用显示有效需求依旧疲软。经济仍需进一步的逆周期调节。经济仍有下行压力

中国三季度经济增长率放缓至7.3%的五年半低点。面对经济下行压力，近期稳增长举措再密集出台。 从实体经济的角度方面，发改委也增加了一些基础设施项目的审批，包括铁路、机场这些项目陆续开工建设，也会带动经济的回暖。

9月底央行也出台了房地产新政，市场对于房地产的预期也是有所变化，所以这样对实体经济的拉动需求也体现出缓慢企稳的态势。

在金融支持这一块力度还在进一步加强，9月份新增人民币贷款达到8500亿元，比市场预期的7500亿元要高出一千多亿元。同时央行近期也通过货币市场的操作，通过回购利率，央行和商业银行回购利率短期从3.5%下调到3.4%，这也是进一步通过释放流动性来压低市场利率，鼓励银行信贷投放，降低企业的融资成本。这些都是一些中小企业在这个过程中获得的一些支持，体现出PMI指数先行的预期指数是较前两个月企稳回升的。 稳增长的政策已经取得了初步的成效。但由于目前回升力量仍比较微弱，地产系调整的滞后影响依旧明显，申银万国预计政策将继续巩固既有成果，以确保全年7.5%左右增长目标的实现和明年经济增速的平稳过度。 货币政策或更加宽松





未来由于宏观经济下行可能给央行货币政策带来的影响，市场分析人士分歧较大。有分析人士认为，今年以来，李克强总理多次强调GDP增速比7.5%高一点和低一点都在合理区间，都可以接受。这一信号表明政府对经济下行的幅度有充分的预估，并对结构调整、释放改革红利、防范系统性风险、定向调控的政策大方向有很强的定力。





考虑到在经济下行的现阶段，三季度末9月30日央行、银监会发布房贷新政，释放利好吸引改善型需求进入楼市，拉动房地产市场库存的消化，9月以来央行两次调低正回购利率、变相降息等诸多利好政策的影响，鉴于此，短期内央行再度进行货币政策整体宽松的可能性并不大，而未来的四季度，更有可能是对9月末10月初市场利好政策的消化期。此外，货币政策一直在尽力维持资金宽松的局面，这也正是降低企业融资成本在货币政策方面的体现。





屈宏斌认为，汇丰中国10月制造业PMI较9月终值改善，意味着10月制造业增速可能趋稳，但是有效需求不足的现象仍然存在，需要政策进一步宽松。预计未来几个月，货币及财政政策将更加宽松。

据23日消息10月制造业PMI初值为50.4，较上月终值回升0.2个百分点，连续第五个月高于荣枯线，创3个月新高。数据的回升，主要靠从业人员指数上行拉动，但新订单和生产指数反而下滑。总需求指数有所下降，制造业仍面临较大下行压力。PPI通缩幅度可能加大