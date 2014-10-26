百分之三十黄金生产企业趋于亏损





数据显示，去年以来，黄金价格以年度近30%的跌幅结束了长达10年的“牛市”。目前金价在每盎司1240美元左右徘徊。





金价下跌成本上涨





“如果说去年我们还不能确定黄金是否处于拐点的话，通过今年的走势，我个人认为，黄金市场已进入中低价位的波段周期。”日前在天津举行的2014年中国国际矿业大会上，山东招金集团副董事长翁占斌如是判断。





实际情况恰是如此。





山东黄金集团总经理助理王培月认为，随着美国经济复苏加快，金价在短期内没有太多的上涨机会，“在未来2—3年内金价将在1100—1400美元/盎司上下波动，形势不容乐观”。





去年利润同比下降60%以上





值得关注的是，黄金价格大幅下跌，相关企业的各项成本却在持续上涨。





山东招金集团董事长路东尚给记者算了一笔账：2011年黄金的均价每克327.53元，2013年下滑到278.6元，下降了50元左右，克金综合生产成本则由168.9元攀升到197.32元，增加了30元左右，一降一升，导致黄金矿业企业的利润出现下滑。





据翁占斌介绍，黄金成本大幅度上升，包括了资源成本、人工成本、安全成本、生态环境等。“黄金价格下跌，但人工成本等几项主要成本，包括直接成本都在上升，大大压缩了黄金企业的盈利空间。”他预测，上述几项成本将继续上升。





而从整个黄金矿业看，2013年，我国黄金矿业企业的利润同比下降60%以上，结束了利润连续11年增长的历史，今年的情况未见好转。“从整个行业来看，当前有三分之一的黄金生产企业在每盎司1200美元的平均生产成本，趋于亏损状态，可以说整个黄金矿业已经进入了微利时代。”路东尚说。其中，中金黄金、山东黄金等上市公司虽然未出现亏损，但业绩均出现大幅缩水。数据显示，中金黄金今年上半年的净利润仅为2.83亿元，相比去年同期下滑51.12%，山东黄金的上半年净利润下滑更明显，跌幅达67.75%。





困扰黄金生产企业的问题不止这些。





“从国家政策来看，新的黄金资源税政策必将对国内黄金企业形成一定冲击，央行执行稳健的货币政策，融资难度加大，融资环境趋于紧张。”中国黄金集团公司总经理宋鑫说。据了解，过去十多年是整个黄金行业跑马圈地、资源并购的时代，各个企业争相抢购资源，也留下了整个黄金矿业负债率高、融资压力大、财务成本增高等现实问题。





黄金珠宝消费市场依然广阔





不过，多位业内人士也认为，相比于有色、钢铁、煤炭等资源行业，目前黄金行业仍然是一个比较健康的产业。





“目前克金成本控制低的在80元左右，但高的也有超过200元，还有个别亏损企业，这反映出通过管理增效的空间还很大。”路东尚说。





出于看好消费市场的增长潜力，大多数黄金生产企业仍在坚守阵地。“有时候员工也会抱怨说，现在黄金的价格降了25%—30%，我们的工资也降了75%，家人都不满意了，希望大家都能够坚持一下，和我们一起渡过这个难关。”埃尔拉多黄金公司中国区运营总经理davidjarvis说。数据显示，去年我国黄金产量达到428.16吨，连续7年达到全球第一，黄金消费量达到1176.4吨，首次超过印度成为全球最大的黄金消费国。





中国黄金集团副总经理、总会计师刘冰表示，中国的黄金零售市场主要以首饰用金和实物投资为主，黄金珠宝消费市场广阔，增长潜力巨大。

本报讯凯恩斯说过，黄金作为最后的卫兵，和紧急需要时的储备金，没有任何更好的东西可以替代它。但这一自古就被称为“硬通货”的矿产品，从去年开始在市场上“节节败退”。