印度节日结束 市场看向瑞士

另一方面，本周关于瑞士黄金公投的第一次民调结果出炉，大部分受访者表示同意该公投，因此这对实物黄金将是利好的。

同样是央行[微博]，俄罗斯央行仍然在继续增持黄金，其黄金储备创下15年最高水平。

供求关系对金价的影响是长期的，实物需求可为金价筑底。

印度黄金需求激增20% 金价跌至1200或再迎“购金潮”？ 周五(10月24日)印度最大黄金销售商在接受外媒采访时表示，本周时逢印度排灯节，印度实物黄金需求连续5个交易日上涨。今年印度排灯节黄金销售量增加了近20%左右。

印度是全球第二大实物黄金消费国。因印度黄金消费需求增加，本周印度黄金溢价从上周的1美元飙升至17-18美元左右。

印度珠宝首饰联盟(All India Gems and Jewellery Trade Federation)主管Bachhraj Bamalwa在接受采访时表示，“每逢排灯节前后，印度黄金需求十分强劲。与去年相比，今年印度黄金消费增加近20%。” 瑞士民调公投支持占优 巴克莱称为时尚早仍诸多困难

对于黄金市场非常关注的11月底的瑞士黄金公投，瑞士人民给出了一些方向。

据瑞士国内20 Minuten报刊对13397名瑞士民众首次调查的结果显示，45%的参与调查民众对公投持支持态度(29%肯定支持，16%倾向于支持)，39%民众则表示反对(28%肯定反对，11%倾向于反对)，而剩下的16%持不确定态度。此次调查结果始于上周三(10月15日)。

有媒体认为，尽管这一调查结果看似支持该公投，但显现出大量还未决定的选民，因此一些分析师认为，这并不能表明支持占优。

黄金实物需求飙升 俄罗斯央行黄金储备创15年新高

据GoldCore Gold Bullion周三(10月22日)报道，印度黄金需求激增450%，俄罗斯央行黄金储备创15年高位。

GoldCore Gold Bullion分析师 Mark O'Byrne表示，黄金实物需求继续保持强劲，并且最近几周显著增加。中国和印度黄金需求再度增加，因俄罗斯与乌克兰地缘政治冲突，俄罗斯央行的黄金储备也在9月份也创近15年新高。

本周正值黄金(1231.20, 2.10, 0.17%)消费大国印度的排灯节，而排灯节是印度一年中最大的黄金旺季。不过亚洲地区的消费者对黄金的价格比较敏感，因此在金价回升且排灯节结束的情况下，亚洲地区的实物需求将是市场所关注的。