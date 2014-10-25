油价下挫改写利益版图





分析人士指出，油价下行将对全球经济体产生不同的影响，俄罗斯等主要产油国经济或受到较大冲击；而对于全球经济而言，油价大跌相当于释放大量流动性，全球经济、特别是依赖石油进口的经济体将大为受益。





出口国经济面临挑战





英国《金融时报》的最新评论指出，最近几个月的油价急剧下跌不会立即对俄罗斯造成威胁。尽管俄罗斯经济严重依赖石油，但该国积累的巨额外汇储备以及卢布汇率自由浮动将会缓解油价下跌的冲击，俄罗斯应该有能力在两年左右的时间里抵御油价在每桶80美元至90美元之间带来的冲击。但从更长期而言，油价持续低迷，加之西方制裁所造成的压力可能会对俄罗斯经济造成更大冲击。





巴黎政治大学经济学教授古里埃夫指出，数据显示，石油和天然气出口占俄罗斯出口总额的70%，油气收入占到俄罗斯政府收入的一半左右，因此原油价格对于俄罗斯经济非常重要。而油价在过去3个月下跌25%的确已经对俄经济造成了一定冲击。俄罗斯政府在其最新的2015年-2017年预算草案中预计油价每桶为100美元，年均GDP增速为2.6%。而油价从每桶100美元下跌至80美元，将使得GDP减少约2%。正常情况下这不是一个大问题，因为俄罗斯将会在国际市场借贷，俄罗斯国有银行和公司将会对其外部债务再融资。但由于西方的制裁，情况可能要糟糕得多。





但古里埃夫强调，尽管形势不乐观，但并不意味着俄罗斯将在2017年末之前出现资金枯竭的问题。俄罗斯央行[微博]承诺实施浮动汇率，因此油价下跌将导致卢布贬值，从而有助于俄罗斯经济和政府预算免受冲击。俄罗斯政府支出以卢布计价，如果卢布的贬值幅度足够大，即便油价达到80美元，预算也能实现收支平衡。





花旗银行大宗商品研究主管埃德·莫尔斯指出，除俄罗斯外，其他部分产油国也会遭遇较大的困境，例如尼日利亚等金融系统较为脆弱的国家面临更大的金融压力，外界对委内瑞拉可能对其外债违约的预期正日益升温。石油收入下降还可能会破坏部分国家稳定，导致政府采取一些不合常理的非常规举措，这甚至可能引发动荡。如果布伦特原油价格指数跌至每桶80美元，欧佩克国家的盈利预计将会出现20%的下降，此外还会影响其偿债能力，让其无法在不违约的情况下偿还所负债务的利息。此外，如果油价下跌过多，美国将被迫削减用于扩大产能的资本开支，这可能会延缓美国页岩气革命的进程。





有利全球经济复苏





莫尔斯指出，对于全球经济而言，油价大跌等价于一次超大规模量化宽松计划，它将有助于刺激目前时好时坏的全球经济，预计每天油价下跌会带来18亿美元的“额外之财”，相当于每年产生大约6600亿美元的资金。





莫尔斯强调，“从经济上来说，油价下跌相当于对石油消费国减税。尽管美国页岩油气繁荣意味着，美国现在的石油自给自足程度比5年前有所上升，但它仍是一个巨大的石油净进口国。石油生产企业和地区将受到冲击，原油价格下跌至80美元将相当于向美国每个家庭平均送出近600美元。如今是全球最大石油进口国的中国也将受益，印度、日本以及欧盟成员国等其他石油消费国也是如此。在全球增长放缓之际，油价下跌成了稳增长的利器。”





此外，包括莫尔斯在内的多位业内专家也认为，油价下跌是由供需失衡等多重因素所决定的。





美国智库“美国安全项目”高级研究员安德鲁·霍兰德表示，油价下跌，是中长期内市场供需变化的结果。一方面，来自于美国、伊拉克、利比亚和其他国家的石油供给增长，另一方面，欧洲、中国和其他亚洲国家经济减速导致对需求减少。这些中长期因素，加上最近沙特宣布接受更低的油价和不限产，触发了市场的卖空潮。霍兰德强调，“美国与欧佩克阴谋压低油价的说法，没有证据。这种阴谋论高估了美国和沙特联手的能力。国际油价持续下跌，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等原油出口国当然要承受压力，但是，美国石油生产商同样会有损失。”





咨询机构IHS副董事长丹尼尔·尤金也指出，以目前的石油价格计算，沙特每年将因此损失约400亿美元财政收入，通过大幅损失自身利益而去打压油价的可能性并不大。

近期国际原油(81.30, -0.79, -0.96%)期货价格持续走软，近三个月以来已经累计下跌超过25%，熊市格局已经愈发明显。截至22日收盘，纽约原油期货价格再度下跌1.97美元，收于每桶80.52美元；北海布伦特原油期货价格下跌1.51美元，收于每桶84.71美元。