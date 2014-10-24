中国四中全会对市场的影响分心

毫无疑问，法制体系的建设对于经济和市场有着“保障护航”的重要性，用市场比较熟悉的措辞，那就是“长期制度红利”，因此昨日公告公布后，绝大部分研报都聚焦于“远见卓识”。但相信有许多人和我们一样，对于四中全会对市场的短期影响同样关心，如果从短期影响看，四中全会公告告诉我们什么呢？

国企与土地改革在哪里？

遗憾的是，此次四中全会公告并未涉及到经济部分，尤其是国企改革与土地改革这些此前市场热切期盼的领域。

华泰证券策略分析师徐彪认为：“会前预期较高的土地改革，并未出现在公告里，可能是分歧较大难产，也可能简单蕴含在“全面深化改革”几个字中。总之，无从判断。”

国金证券在研报中称“之前市场预期过高”，并且认为： “市场在热情高涨的时候，显然愿意相信对其有利的事情而不管逻辑成立与否。就像一个人上来就主动买醉，旁边的人再叫也都没用，只不过遗憾的是酒总归要醒的。”

经济目标不见了？

此前也有多种分析认为本次会议可能会明确何为“经济新常态”，尤其是众人关心的明年经济目标究竟定在那里。此次公告对此也无只字片语。当然，善于字斟句酌的分析师们还是有办法领悟更多，徐彪在读完公告后得出的结论是“在党中央明确调整之前，依然是要将经济增速维持在中高速区间的。大胆猜测：明年的增速目标，不会定在7以下。”

他的逻辑是：四中全会的时点很敏感，如果不出意外的话，12月初就会召开中央经济工作会议。中国共产党党章告诉我们，全国代表大会是最高权力机关，中央全会的效力次之，接下来才是政治局会议，政治局常委会排行老幺。毫无疑问，中央经济会议会尊重四中全会上达成的一致意见。而大家最关心的2015年经济增长目标，就有可能从公告里找到讯息，尤其是这一段话：“既要有抓住和用好重要战略机遇期推进改革发展的战略定力，又要敏锐把握国内外环境的变化，以钉钉子精神，继续做好保持经济持续健康发展工作。”

“既要。。。。又要”这两句话告诉我们，目前依然处于战略机遇期，但是，国内外环境的变化，可能会很剧烈。剧烈到什么程度呢？剧烈到你不用想那么远，把眼前的工作先做好。风暴来临的时候，自然知道该怎么调整应对。跟钉钉子一样，敲完一锤算一锤，不要想着下一锤而放弃或者影响这一锤。

对于公告的资本市场影响，平安证券用一句话总结就是：法治是长期制度红利，但难以提升短期风险偏好。

希望在前方！

当然，希望总是要有的，万一实现了呢？对于市场而言，此前的三中全会给出了很好的先例。在三中全会公布会议《公告》后，市场一度大跌应对。直到此后《决定》全文的公布，众多的改革措施的出现让市场走出一波上涨行情。

按照惯例，3天之内中央将公布《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，华尔街见闻在昨日曾提到，新华社称，法治领域一系列实打实的改革举措都会在《决定》中一一呈现。

当然，任何事到了分析师那里都需要数字量化，申万估计会是2万字以上的篇幅，国金证券用量化的态度告诉我们《决定》的扩展空间有多大：《三中公告》高度浓缩：5000 余字《公告》与 2.1 万字《决定》的干货文字比例为 1：7—1：10，例如《公告》中“法治部分”与“权利监督部分”仅为110-160 字，《决定》中扩展为 1200-1300 字）；

《四中公告》浓缩度弱于三中：其每段干货约为 430-530 字，因此《决定》的扩展比例可能有限、而目标体系任务部分、以及立法部分的扩展空间可能较多。



