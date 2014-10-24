中国四中全会对市场的影响分心
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中国四中全会对市场的影响分心

24 十月 2014, 17:49
abbott
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四中全会是过去一个月的头条新闻，以至于昨天会议结束后发布公告后，立刻就有各类分析扑面而来。正如华尔街见闻所总结的，从众多分析中，我们大体可以知道，四中全会给出了“依法治国的路线图”。这也让苦于寻找兴奋点的分析师和财经媒体恨不得用多个感叹号表达其重要性，比如下面这篇研报：

毫无疑问，法制体系的建设对于经济和市场有着“保障护航”的重要性，用市场比较熟悉的措辞，那就是“长期制度红利”，因此昨日公告公布后，绝大部分研报都聚焦于“远见卓识”。但相信有许多人和我们一样，对于四中全会对市场的短期影响同样关心，如果从短期影响看，四中全会公告告诉我们什么呢？

国企与土地改革在哪里？

遗憾的是，此次四中全会公告并未涉及到经济部分，尤其是国企改革与土地改革这些此前市场热切期盼的领域。

华泰证券策略分析师徐彪认为：“会前预期较高的土地改革，并未出现在公告里，可能是分歧较大难产，也可能简单蕴含在“全面深化改革”几个字中。总之，无从判断。”

国金证券在研报中称“之前市场预期过高”，并且认为： “市场在热情高涨的时候，显然愿意相信对其有利的事情而不管逻辑成立与否。就像一个人上来就主动买醉，旁边的人再叫也都没用，只不过遗憾的是酒总归要醒的。”

经济目标不见了？

此前也有多种分析认为本次会议可能会明确何为“经济新常态”，尤其是众人关心的明年经济目标究竟定在那里。此次公告对此也无只字片语。当然，善于字斟句酌的分析师们还是有办法领悟更多，徐彪在读完公告后得出的结论是“在党中央明确调整之前，依然是要将经济增速维持在中高速区间的。大胆猜测：明年的增速目标，不会定在7以下。”

他的逻辑是：四中全会的时点很敏感，如果不出意外的话，12月初就会召开中央经济工作会议。中国共产党党章告诉我们，全国代表大会是最高权力机关，中央全会的效力次之，接下来才是政治局会议，政治局常委会排行老幺。毫无疑问，中央经济会议会尊重四中全会上达成的一致意见。而大家最关心的2015年经济增长目标，就有可能从公告里找到讯息，尤其是这一段话：“既要有抓住和用好重要战略机遇期推进改革发展的战略定力，又要敏锐把握国内外环境的变化，以钉钉子精神，继续做好保持经济持续健康发展工作。”

“既要。。。。又要”这两句话告诉我们，目前依然处于战略机遇期，但是，国内外环境的变化，可能会很剧烈。剧烈到什么程度呢？剧烈到你不用想那么远，把眼前的工作先做好。风暴来临的时候，自然知道该怎么调整应对。跟钉钉子一样，敲完一锤算一锤，不要想着下一锤而放弃或者影响这一锤。 

对于公告的资本市场影响，平安证券用一句话总结就是：法治是长期制度红利，但难以提升短期风险偏好。

希望在前方！

当然，希望总是要有的，万一实现了呢？对于市场而言，此前的三中全会给出了很好的先例。在三中全会公布会议《公告》后，市场一度大跌应对。直到此后《决定》全文的公布，众多的改革措施的出现让市场走出一波上涨行情。

按照惯例，3天之内中央将公布《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，华尔街见闻在昨日曾提到，新华社称，法治领域一系列实打实的改革举措都会在《决定》中一一呈现。

当然，任何事到了分析师那里都需要数字量化，申万估计会是2万字以上的篇幅，国金证券用量化的态度告诉我们《决定》的扩展空间有多大：《三中公告》高度浓缩：5000 余字《公告》与 2.1 万字《决定》的干货文字比例为 1：7—1：10，例如《公告》中“法治部分”与“权利监督部分”仅为110-160 字，《决定》中扩展为 1200-1300 字）；

《四中公告》浓缩度弱于三中：其每段干货约为 430-530 字，因此《决定》的扩展比例可能有限、而目标体系任务部分、以及立法部分的扩展空间可能较多。


#四中全会 市场