中印黄金需求热潮能提高金价吗

许多投资者对目前的黄金(1232.60, 3.50, 0.28%)价格不满意，但是对于印度买家，贵金属的坏运气已经变成了一个机会。

龙讯财经前期预测，印度经济的良好现状将促使该国消费者在今年为期5天的节日——排灯节购买更多的黄金。麦格理贵金属分析师Matthew Turner告诉新闻媒体，将有更多的现金花费在黄金上。

这也帮助黄金销售轻松达到了80:20法则。印度政府早在2012年，就要求进口黄金的20%要用于再出口。随着黄金税收从2%跳到10%，这完全抑制了去年黄金的销量。《华尔街日报》指出，许多珠宝商在德里和孟买见证了去年排灯节销售额下降40%。

由于印度购买黄金方面的兴趣在提升，Mineweb预测9月份印度进口黄金的总额为37.5亿美元，这比前一年同期的6.825亿美元增加了450%，也明显高于8月的20.4亿美元。

不幸的是，购买的增长是要付出代价的。印度政府最初提出了黄金税收和进口限制，因为该国的赤字账户被影响，现在80:20规则已经放松了，由于金属购买的激增，在18个月内，该国的赤字将扩大。

出于这个原因，市场观察人士怀疑限制将进一步放宽，因此推断印度黄金买盘会升得更高。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Carsten Fritsch表示，因为在节日前夕9月份黄金进口额较高，因此现在可能会有所放松。

也就是说，尽管印度最近需求提升，但是中国仍然是推动黄金需求的主力。来自上海黄金交易所的统计数据表明，黄金需求在年初有一个非常好的开始，但从3月至8月明显衰退。

他指出，最新数据显示，在两周内销售了68吨黄金。这听起来貌似不重要，但是威廉姆斯根据购买的事实发生在仅仅五天内(由于长假的原因)，他认为这“可能表明，中国需求飙升确实是巨大的。”威廉姆斯指出，目前中国和印度购买黄金的速度可能接近于全球黄金总量完整的开采供应速度。考虑到它们并不是唯一消费黄金的国家，黄金价格仍然下降变得有些莫名其妙。当然，这种情况很快会结束。