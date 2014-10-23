美国9月消费者物价指数环比增长0.1%

北京时间10月22日晚间消息，美国劳工部今天公布报告称，9月份经季节调整后的美国消费者物价指数（CPI）环比小幅上升0.1%，主要由于粮食和住房价格上升，但能源价格的下跌则继续令通胀压力保持在可控范围之内。

财经网站MarketWatch调查显示，分析师平均预期9月份美国消费者物价指数环比上升0.1%，相比之下此前一个月为环比下降0.2%。

在这个月中，能源价格下跌0.7%，连续三个月出现下降，主要是由于汽油价格下跌；粮食价格则上涨0.3%，大多数类别均出现了上涨。不计入粮食和能源价格，9月份的核心消费者物价指数也环比上升0.1%。与此同时，住房价格再度上升，过去12个月中的增幅六年以来首次触及3%。医疗费用也有所上升。

过去12个月时间里，未经调整的消费者物价指数仅上升1.7%，与8月份的同比增幅持平。经济学家预计，原油价格的下跌将推动这一数据在未来几个月时间里继续下降。12个月通胀率在6月份触及2.1%，创下将近两年以来的最高水平，但随后一直都在下降。

9月份经通胀调整后的实际工资环比下降0.2%，但周薪则有所上升，原因是每周工作时间有所增加。过去12个月时间里的实际工资增长0.3%，周薪则增长0.6%。

报告公布后，美国股指期货几乎并无变化，其中纳斯达克100期货上升1点，标普500指数期货下降1点，道指期货持平。与此同时，美国国债价格则延续此前下跌走势，其中10年期国债收益率上升1个基点，至2.218%。