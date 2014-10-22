每五个年轻人中就有一个失业 欧洲牺牲了整整一代人

在欧盟第十七个就业峰会召开前夕，德法等欧洲国家领导人在如何刺激就业问题上依然争吵不休，而现在欧洲每五个青年就有一个失业。

欧盟增长与就业峰会将于10月8日在意大利米兰举行，意大利总理伦奇(Matteo Renzi)要借此机会推出新的《劳动法》来实现改革的诺言。

法国总统奥朗德将主张欧盟扩大支出以刺激增长，而这势必将遭遇德国总理默克尔的反对。英国首相卡梅伦则不会出席本次峰会。

欧盟各主要国家在决策上的分歧，势必将给欧洲央行[微博]行长德拉吉造成更大阻力。目前欧洲央行正在辩论是否展开更大规模的刺激。德拉吉已呼吁政治家放松欧洲严格的劳动法以刺激增长，尽管这可能将遭受工会等团体的强烈抗议。

全球最大的信用保险公司裕利安宜信用保险公司(Euler Hermes)首席经济学家 Ludovic Subran告诉彭博新闻社：“比如在西班牙，他们一代人的都已经被牺牲掉。”

“从长期看，这还将对生产率造成严重打击。”

当1997年首届欧盟经济增长与就业峰会在卢森堡召开时，即将诞生的欧元区失业率是11%。当时的东道主卢森堡首相，现在的欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)承诺市场化改革将给欧洲年轻人一个“新的开始”。但现在欧元区失业率却上升到了11.5%。

本次米兰峰会焦点是年轻人失业问题。欧盟统计局数据显示，欧洲25岁以下年龄段失业率达到21.6%。

2013年2月份欧盟启动了一个规模达60亿欧元“年轻人就业促进”基金。这个计划的目标是确保欧元区任何一个年龄在25岁的青年在接受正式教育或者失业后四个月内，获得一份工作，或成为学徒，或进入一项职业培训计划。

欧洲25岁以下失业人口中，有四分之一集中在西班牙、希腊、葡萄牙，除了东北部以外的整个意大利，近一半的法国，以及东部德国部分地区。

截至今年6月，法国从就业促进基金中获得了6.2亿欧元，意大利获得了11亿欧元，西班牙获得了19亿欧元。

法国希望在本次米兰峰会上扩大就业基金的规模，并主张加快发放资金。德国则反对在已分配的资金使用完之前，进一步扩大基金规模。

德国总理默克尔还强调，放松对劳动力市场管制才是欧洲促进就业的最好方法。

法国和意大利则辩称他们已经改革了劳动力市场，但没有经济增长这些措施就不会奏效。

自欧元区成立后欧洲失业率曾经一度下跌，在2007到2008年期间曾降至7%，25岁年轻人失业率曾降至15.7%。但是随着希腊和西班牙债务泡沫崩溃，欧元区债务危机爆发导致失业率飙升。

法国总理 Manuel Valls已经警告：“我担心欧元区已经从全球增长中脱轨。如果还没有促进增长的策略，我们将陷入更大的困境。”