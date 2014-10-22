10月22日讯——黄金(1248.70, -3.00, -0.24%)期货价格周二(10月21日)收盘小幅上涨至六周高位，因为众多交易商纷纷将美联储(FED)加息时间的预期推迟，且有报道称，欧洲央行(ECB)可能会通过购买企业债券来注入流动性。

截至收盘，美国COMEX 12月黄金期货价格上涨0.07美元，报1251.70美元/盎司——创9月8日以来最高收盘位，盘中一度触及1255.60美元/盎司的9月10日以来最高位，当前的成交量较100日均线高出27%；美国COMEX 12月白银(17.44, -0.11, -0.63%)期货价格上涨1.1%，创10月9日以来最大涨幅，至17.549美元/盎司。

黄金价格已经在过去两周里上涨，得益于美联储若干官员的表态——海外经济活动放缓对美国经济前景构成风险，圣路易斯联储主席布拉德上周(10月18日当周)呼吁美国联邦公开市场委员会(FOMC)考虑推迟结束量化宽松(QE)政策。若无意外，美联储恐怕真的会在下周二至下周三(10月28-29日)举行的下一次货币政策会议上彻底结束QE3。

利率期货表明，美联储(FED)在2015年10月份加息的概率为46.2%，较一周之前下降8.8个百分点。瑞士9月出口172.6吨黄金，创七个月最高。瑞银集团(UBS)在一份报告中指出，瑞士黄金出口增加与黄金实物需求回升不无关系。

汇丰控股(HSBC Holdings)分析师James Steel指出，如若美联储的立场更加鸽派(倾向于放宽货币政策)，黄金价格的上涨前景可能就会如鱼得水，美元可能会在近期走软，这样的前景为黄金价格提供支撑。

芝加哥R.J. O’Brien & Associates资深商品经济人Phil Streible认为，投资者越来越相信，美联储会继续维持超低利率政策，这和实物黄金需求一道支持黄金价格上涨。

周二稍早，有英国媒体爆料称，欧洲央行可能会购买企业债券，以期加大宽松力度。虽然欧洲央行竭力否认相关说法，但市场却越来越相信，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)会率领欧洲央行决策者们采取激进的宽松行动。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管汉森(Ole Hansen)表示，交易所交易基金(ETFs)表现出五周以来首次增持黄金资产，但增持的量非常少；这表明，众多交易商整体上仍然迟疑不决，毕竟美元重新走强的可能性抵消美国利率预期在近期的温和上升。

就黄金价格走势前景而言，道明证券(TD Securities)认为，黄金价格的确会随着市场推迟美联储加息预期而进一步上涨，从而提供了绝佳的逢高做空机会；如果出现空头回补现象，黄金价格可能会上涨至1300.00美元/盎司，但只要美国经济增长前景没有转为悲观，就很难持续性地看涨黄金。

从技术上看，美国COMEX 12月黄金期货价格周二收于近期交投区间的中部，并创数周高位。虽说黄金空头仍然从整体上把持着短期性技术优势，但多头也正在展开绝地反击。黄金多头应当设法让黄金价格稳稳当当地收复上方1280.00美元/盎司的技术性阻力位上方(但首先得突破日内高位1255.60美元/盎司和1260美元/盎司)，从而开辟短期性上行趋势；与此相反，黄金空头的近期下行目标在1232.00美元/盎司(但首先得跌破日内低点1245.70美元/盎司和周一(10月20日)低点1234.90美元/盎司)。

实物需求方面，世界第二号黄金消费国印度即将在周四(10月23日)迎来一年一度的排灯节(Diwali)。瑞银集团(UBS)分析师Joni Teves就此表示，印度的实物黄金需求在排灯节之前大幅改善，这与黄金价格下跌至年内低点附近有着莫大的关系。瑞士MKS交易主管Afshin Nabavi也认为，上周与印度相关的黄金交易活动尤其活跃，意味着与排灯节相关的黄金购买活动已经在很大程度上发生。

其他商品贵金属方面，美国NYMEX 1月铂金期货价格上涨15.50美元，至1283.00美元/盎司；美国NYMEX 12月钯金期货价格上涨13.70美元，至776.00美元/盎司，为连续第三个交易日上涨。