美联储加息态度谨慎 贵金属短期有望迎来转机

美国退出QE及何时加息始终是悬在贵金属头上的达摩克里斯之剑，受此影响，三季度以来，贵金属弱势下探，伦敦金创出1183.09美元/盎司的年内新低，伦敦银则创出16.679美元/盎司的四年多以来新低。但纵观近期美联储官员们的讲话，不难发现，他们对加息持谨慎态度，而从CFTC报告来看，资金面也出现回暖的迹象，这或许预示着贵金属可能走出一波反弹行情。

美联储官员态度略显鸽派

美联储公布的9月议息会议纪要显示，美联储理事表示，全球经济增长速度放缓和美元走强给美国经济前景带来了潜在风险，多名与会者都指出如果海外经济增长速度弱于预期，则美国的经济增长速度也可能低于预期。

享有2015年FOMC投票权的芝加哥联储行长埃文斯表示，美国通胀低风险意味着美联储在潜在调升利率的问题上应该保持极度的耐心，他认为，美国经济目前最大的风险是为时过早地加息，通胀率略高于2%的目标不会冲击美国经济，并表示，在2016年年初之前可能都不需要升息。

享有2015年FOMC投票权，以前是鹰派人物的旧金山联储行长威廉姆斯则表示，美联储最好还是在决议声明中保留有关“相当长一段时期”的表述，删除它将引发风险市场反弹。

享有2014年FOMC投票权、作为鹰派一员的圣路易斯联储行长布拉德表示，美联储应该考虑延后结束债券购买项目，以阻止通胀预期下行。

作为2015年FOMC候补委员之一的波士顿联储行长罗森格伦称，FOMC应该按计划在10月28—29日会议上中止债券购买计划，结束量化宽松，但如果经济增长前景出现进一步恶化，这个购债计划也可以被延长。

从以上几位美联储官员的表态可以看出，当前美联储内部的辩论已经由何时首次升息转向了是否该更久地实施QE，美联储显露出的鸽派表态或令前期跌跌不休的贵金属迎来转机。

市场波动加大，推升避险情绪

10月以来，全球股市及大宗商品出现回落。近期全球主要经济体的经济增速遭遇下调，显示出经济增长遇阻。10月6日，世界银行将2014年中国经济增速预期由此前的7.6%调降至7.4%，该增速低于中国政府年初制定的7.5%左右的预期目标。10月7日，IMF将2014年全球经济增速预期由7月时的3.4%下调至3.3%，将2015年全球经济增速预期由4.0%下调至3.8%，并警告全球经济下行风险正在加剧。全球经济增长被下调，凸显了当前国际环境的复杂性，美英货币政策常态化、欧元区通缩、地缘政治风险及主权债务危机等都是全球经济面临的重大威胁。全球经济增长的不稳定性及反复性将激发贵金属的避险属性，利于贵金属走高。

自7月下旬以来，COMEX白银(17.44, -0.11,-0.63%)非商业净多头连续11周缩减，创近6年以来最长连续缩减时间纪录，但CFTC公布的数据显示，10月7日当周，COMEX白银非商业净多头增加2316手至8942手，为连续11周减少后的第一次增加，虽然10月14日当周净多头再次出现减少，但减少数量不多，为半年多以来减仓最少的一次。COMEX黄金(1248.10, -3.60, -0.29%)非商业净多头则已连续三周呈现增加的态势，且增加势头迅猛。从总持仓来看，10月14日当周，COMEX黄金总持仓为397855手，创7月底以来新高，显示以对冲基金为主的投机资金对贵金属兴趣渐浓。