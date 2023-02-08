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学习如何基于分形（Fractals）设计交易系统

学习如何基于分形（Fractals）设计交易系统

MetaTrader 5交易 |
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Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud

概述

这是我们系列中的一篇新文章，其中包含最流行的技术指标之一，即分形（Fractals）指标），我们将学习如何基于它设计交易系统。 我们将通过以下主题详细了解它：

  1. 分形定义
  2. 分形策略
  3. 分形策略蓝图
  4. 分形交易系统
  5. 结束语

我们将学习它是什么，它衡量什么，以及如何手工计算它，从而理解它背后的主要思想。 我们将学习如何基于指标的基本概念，并运用在简单交易策略中，令其为我们谋利。 之后，我们将基于这些策略创建一个交易系统，可在 MetaTrader 5 交易终端生成自动信号。

我们将利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写代码，它是内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 IDE。 如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码，来了解更多信息。 顺便说一句，如果您想提高编码技能，我建议您尝试应用自己所学知识。

在真实账户中使用之前，您必须测试任何提到的策略，因为本文的主要意图是教学。 此外，没有什么策略能适合所有人。 如此，您必须确保它适合您的交易。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。

分形定义

分形指标由比尔·威廉姆斯开发。 它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。 看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。 我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。 我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。

它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。 如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：

分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。

对于向上分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

  • 至少连续五根蜡烛或柱线。
  • 中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。
  • 在此高点的两侧的高点均较低。
  • 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向上的分形箭头。

对于向下的分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

  • 至少连续五根蜡烛或柱线。
  • 中间蜡烛处于最低点（第 3 根）。
  • 在此低点的两侧的低点均较高。
  • 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向下的分形箭头。

幸运的是，我们不需要执行前面的这些步骤，以便在图表上绘制分形指标，因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了，我们只需要从可用指标中选择分形指标。 我们可打开 MetaTrader 5 终端，并按

插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 分形

分形插入

选择分形后，我们将发现以下指标参数窗口：

分形参数

1- 确定箭头的颜色。

2- 确定箭头的宽度。

按 OK 后，我们会发现插入到图表中的指标与下同：

分形加载

正如我们所见，我们在蜡烛上方和下方都得到箭头，指示价格行为的潜在走势。 我们在蜡烛下方得到向下箭头，表示潜在的向上走势，在蜡烛上方得到向上箭头，表示潜在的向下走势。

分形策略

我们将学习如何基于该技术指标的主要概念，在简单策略里运用此分形指标。 我们将分形指标作为一个独立的指标来用，然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念，从而获得更多视野，并增强其信号。

策略一: 分形高点和低点

    根据这个策略，我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。 如果指标生成了底侧箭头，则为低点信号。 如果指标生成了顶侧箭头，则为高点信号。

    简而言之，

    底侧箭头 --> 分形低点

    顶侧箭头 --> 分形高点

    策略二: 分形和均线

      根据此策略，除了生成的分形指标信号外，我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向，获取买入和卖出信号。 如果收盘价高于移动平均线，并且分形指标生成了低点箭头，则为买入信号。 如果收盘价低于移动平均线，并且分形指标生成了高点箭头，则为卖出信号。

      简而言之，

      收盘价格 > MA， 且生成低点箭头 --> 买入信号

      收盘价格 < MA， 且生成高点箭头 --> 卖出信号

      策略三: 分形和鳄鱼（Alligator）

        根据此策略，我们要生成的分形指标信号，需要以及价格行为的方向，以及取决于其与鳄鱼指标的位置，获得买入和卖出信号。 如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方，牙齿线在下颌线上方，收盘价在牙齿线上方，分形指标信号是低点箭头，则为买入信号。 在另一种场景下，如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线，牙齿线低于下颌线，收盘价低于牙齿线，并且分形信号是高点箭头，则为卖出信号。

        简而言之，

        嘴唇线 > 牙齿线和下颌线，牙齿线 > 下颌线，收盘价 > 牙齿线，且分形信号是低点箭头 --> 买入信号

        嘴唇线 < 牙齿线和下颌线，牙齿线 < 下颌线，收盘价 < 牙齿线，且分形信号是高点箭头 --> 卖出信号

        分形策略蓝图

        我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，并顺畅轻松地为它们创建交易系统。

        1. 分形高点和低点

          基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点，作为图表上的注释。 如果 fracUp 大于零或其不为空值，且 fracDown 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

            • 分形高点围绕: n

          在另一种情况下，如果 fracDown 大于零或它不为空值，而 fracUp 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

            • 分形低点围绕: n

          以下是此策略的蓝图：

          分形高点和低点蓝图

          2. 分形和均线

            基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可基于连续检查以下值，在图表上返回含有买入和卖出信号的注释：

              • 收盘价
              • EMA (指数均线) 值
              • fracDown 值
              • fracUp 值

            如果收盘价大于 EMA 值，且 fracDown 值不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

              • 买入
              • 当前 EMA
              • 分形低点值: n

            在另一种情况下，如果收盘价低于 EMA 值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

              • 卖出
              • 当前 EMA
              • 分形高点值: n

            下图对应此蓝图：

            分形与 MA 蓝图

            3. 分形和鳄鱼

              基于此交易策略，我们需要创建一个系统，该系统可连续检查以下值的相对位置，来生成买入和卖出信号：

                • 嘴唇值
                • 牙齿值
                • 下颌值
                • 收盘格
                • fracDown 值
                • fracUp 值

              如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，牙齿值大于牙齿值，收盘价大于牙齿值，且 fracDown 不等于空值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

                • 买入
                • 嘴唇值 n
                • 牙齿值 n
                • 下颌值 n
                • 分形低点围绕: n

              在另一种情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，牙齿值低于下颌值，收盘价低于牙齿值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

                • 卖出
                • 嘴唇值 n
                • 牙齿值 n
                • 下颌值 n
                • 分形高点围绕: n

              下图对应此蓝图：

              分形与鳄鱼蓝图

              分形交易系统

              在本主题中，我们将学习如何基于上述策略逐步创建一个交易系统，从而在 MetaTrader 5 终端中执行它们。 我们将开始创建一个简单的分形系统，该系统可在图表上返回带有分形指标值的的注释，以下是操作方法。

              创建 double 数据类型的上下分形数组。

                 double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];

              调用 ArraySetAsSeries 函数设置数据排序方式。 其参数为:

              • array[]: 我们将采用创建的数组 fracUpArray 和 fracDownArray。
              • flag: 我们将采用 true.
                 ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);

              调用 "iFractals" 函数返回分形指标的句柄。 其参数为:

              • symbol: 我们将采用 _Symbol 对应当前图表。
              • period: 我们将采用 _Period 对应当前时间帧。
              int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period);

              调用 “CopyBuffer” 函数获取数据，并存储结果。 其参数为:

              • indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（fracDef）。
              • buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们将采用（UPPER_LINE 代表 fracUp），（LOWER_LINE 代表 fracDown）。
              • start_pos: 确定起始位置，我们将采用（1）。
              • count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。
              • buffer[]: 定义要复制的目标数组，我们将采用（fracUpArray，fracDownArray）。
                 CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);

              获取上下分形的值。

                 double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);

              在 fracUpValue 和 faceDownValue 为空值的情况下返回零值。

                 if(fracUpValue==EMPTY_VALUE)
      fracUpValue = 0;
   if(fracDownValue==EMPTY_VALUE)
      fracDownValue = 0;

              调用 “Comment” 函数在图表上返回带有分形值的注释。

                 Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n",
           "Fractals Down Value = ",fracDownValue);

              以下是创建此交易系统的完整代码。

              //+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Simple Fractals System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating price array
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
//define frac
   int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period);
//define data and store result
   CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);
//get values of fracUp and fracDown
   double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);
//returning zero if there is empty value of fracUp
   if(fracUpValue==EMPTY_VALUE)
      fracUpValue = 0;
//returning zero if there is empty value of fracDown
   if(fracDownValue==EMPTY_VALUE)
      fracDownValue = 0;
//comment on the chart
   Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n",
           "Fractals Down Value = ",fracDownValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

              编译此代码后，我们将在导航器文件夹中找到其文件，如下所示：

              分形导航

              将此文件拖放到图表上，我们将发现其窗口与下同：

              简单分形系统窗口

              在“允许算法交易”旁边打勾，按“确定”后，我们会发现该智能系统加载到图表上，如下所示：

              简单分形系统加载

              正如我们在图表右上角所见，加载了智能系统，我们已准备好接收所需的信号，以下是测试示例：

              简单分形系统信号

              正如我们在左上角看到的，我们有两个值：

              • 分形向上值 = n
              • 分形向下值 = 0

              很明显，分形向下值为零，而我们得到分形向上值。

              简单分形系统信号 2

              我们得到两个值：

              • 分形向上值 = 0
              • 分形向下值 = n

              但是分形向上值为零，而我们得到分形向下值。

              1. 分形高点和低点

                以下是关于创建分形高点和低点交易系统的完整代码。

                //+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Fractals highs and lows.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating arrays
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
//define frac
   int fracDef = iFractals(_Symbol,_Period);
//define data and store result
   CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);
//define values
   double fracUpValue = NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue = NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);
//returning zero in case of empty values
   if(fracUpValue ==EMPTY_VALUE)
      fracUpValue = 0;
   if(fracDownValue ==EMPTY_VALUE)
      fracDownValue = 0;
//conditions of the strategy and comment on the chart with highs and lows
//in case of high
   if(fracUpValue>0)
     {
      Comment("Fractals High around: ",fracUpValue);
     }
//in case of low
   if(fracDownValue>0)
     {
      Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                代码中的差异。

                策略条件:

                高点的情况，

                   if(fracUpValue>0)
     {
      Comment("Fractals High around: ",fracUpValue);
     }

                低点的情况，

                   if(fracDownValue>0)
     {
      Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue);
     }

                编译此代码，并如以前所学那样将其加载到图表后，我们发现分形高点和低点的智能系统已被加载，如下所示：

                分形高点和低点加载

                现在，我们可以收到高点和低点的预期结果。 在低点的情况下：

                分形高点和低点 — 低点信号

                我们可以在左上角的上一张图表中看到，分形值较低，因为分形指标形成低点。

                高点的情况，

                分形高点和低点 — 高点信号

                正如我们所见，我们有分形的高值，因为指标在图表上形成了一个高点。

                2. 分形和均线

                  以下是依据分形搭配 MA 策略所创建交易系统的完整代码。

                  //+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Fractals with MA.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating arrays
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
   MqlRates priceArray[];
   double maArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
   ArraySetAsSeries(priceArray,true);
   ArraySetAsSeries(maArray,true);
//define values
   int fracDef = iFractals(_Symbol,_Period);
   int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);
   int maDef = iMA(_Symbol,_Period,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//define data and store result
   CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);
   CopyBuffer(maDef,0,0,3,maArray);
//get values
   double fracUpValue = NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue = NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);
   double closingPrice = priceArray[0].close;
   double maValue = NormalizeDouble(maArray[0],6);
   bool isBuy = false;
   bool isSell = false;
//conditions of the strategy and comment on the chart
//in case of buy
   if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }
//in case of sell
   if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                  代码中的差异。

                  创建两个 “MqlRates” 数据结构的价格数组，存储有关价格、交易量、和点差的信息，并创建 “double” 数据类型的 maArray。

                     MqlRates priceArray[];
   double maArray[];

                  为这两个数组设置排序。

                     ArraySetAsSeries(priceArray,true);
   ArraySetAsSeries(maArray,true);

                  调用 “CopyRates” 函数获取 MqlRates 的历史数据。 其参数为:

                  • symbol_name: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）。
                  • timeframe: 确定周期，我们将采用（_Period）。
                  • start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。
                  • count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（3）。
                  • rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（priceArray）。

                  调用 “iMA” 函数定义移动平均线。 其参数:

                  • symbol: 确定符号名称。
                  • period: 确定周期。
                  • ma_period: 确定均化周期，将为（50）。
                  • ma_shift: 确定水平偏移，将为（0）。
                  • ma_method: 确定移动平均线的类型，将是 EMA（指数移动平均线）。
                  • applied_price: 确定价格的类型，将以收盘价为准。
                     int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);
   int maDef = iMA(_Symbol,_Period,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

                  数据排序。

                  CopyBuffer(maDef,0,0,3,maArray);

                  定义收盘价和 MA 值。

                  double closingPrice = priceArray[0].close;
double maValue = NormalizeDouble(maArray[0],6);

                  创建两个布尔变量 isBuy 和 isSell，从而避免同一根蜡烛的买入和卖出信号之间的冲突。

                     bool isBuy = false;
   bool isSell = false;

                  策略的条件。

                  买入信号情况：

                     if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }

                  卖出信号情况:

                     if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "Current EMA: ",maValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }

                  编译并执行此代码后，我们将发现智能系统已加载。

                  分形搭配 MA 加载

                  如我们所见，搭配 MA 的分形智能系统加载在图表的右上角。 我们即可接收与以下示例相同的所需信号：

                  买入信号情况：

                  分型搭配 MA - 买入信号

                  我们在图表上得到一个含有以下值的注释：

                  • 买入
                  • 当前 EMA
                  • 分形低点围绕: n

                  卖出信号情况:

                  分型搭配 MA - 卖出信号

                  我们得到以下值：

                  • 卖出
                  • 当前 EMA
                  • 分形高点围绕: n

                  3. 分形和鳄鱼

                    以下是依据分形搭配鳄鱼策略所创建交易系统的完整代码。

                    //+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Fractals with Alligator.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//creating arrays
   double fracUpArray[];
   double fracDownArray[];
   MqlRates priceArray[];
   double jawsArray[];
   double teethArray[];
   double lipsArray[];
//Sorting data
   ArraySetAsSeries(fracUpArray,true);
   ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
   ArraySetAsSeries(jawsArray,true);
   ArraySetAsSeries(teethArray,true);
   ArraySetAsSeries(lipsArray,true);
//define values
   int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period);
   int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);
   int alligatorDef=iAlligator(_Symbol,_Period,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
//define data and store result
   CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray);
   CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);
   CopyBuffer(alligatorDef,0,0,3,jawsArray);
   CopyBuffer(alligatorDef,1,0,3,teethArray);
   CopyBuffer(alligatorDef,2,0,3,lipsArray);
//get values
   double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5);
   double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);
   double closingPrice = priceArray[0].close;
   double jawsValue=NormalizeDouble(jawsArray[0],5);
   double teethValue=NormalizeDouble(teethArray[0],5);
   double lipsValue=NormalizeDouble(lipsArray[0],5);
//creating bool variables to aviod buy ans sell signals at the same time
   bool isBuy = false;
   bool isSell = false;
//conditions of the strategy and comment on the chart
//in case of buy
   if(lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue
   && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "jawsValue = ",jawsValue,"\n",
              "teethValue = ",teethValue,"\n",
              "lipsValue = ",lipsValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }
//in case of sell
   if(lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue
   && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "jawsValue = ",jawsValue,"\n",
              "teethValue = ",teethValue,"\n",
              "lipsValue = ",lipsValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                    代码中的差异。

                    创建鳄鱼分量的三个数组。

                       double jawsArray[];
   double teethArray[];
   double lipsArray[];

                    调用 "ArraySetAsSeries" 函数设置数据排列顺序。

                       ArraySetAsSeries(jawsArray,true);
   ArraySetAsSeries(teethArray,true);
   ArraySetAsSeries(lipsArray,true);

                    调用 “iAlligator” 函数定义鳄鱼指标句柄： 其参数:

                    • symbol: 我们采用 (_Symbol) 对应当前应用的品种名称。
                    • period: 我们采用 (_Period) 应用当前时间帧。
                    • jaw_period: 确定下颌的计算周期，我们将采用（13）。
                    • jaw_shift: 确定下颌的水平偏移，我们将采用（8）。
                    • teeth_period: 确定牙齿的计算周期，我们将采用（8）。
                    • teeth_shift: 确定牙齿的水平偏移，我们将采用（5）。
                    • lips_period: 确定嘴唇的计算周期，我们将采用（5）。
                    • lips_shift: 确定嘴唇的水平偏移，我们将采用（3）。
                    • ma_method: 确定移动均线类型，我们将采用（MODE_SMA）。
                    • applied_price: 确定价格类型我们将采用 (PRICE_MEDIAN)。
                    int alligatorDef=iAlligator(_Symbol,_Period,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

                    调用 “CopyBuffer” 函数定义数据，并存储结果。 其参数:

                    • indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（allicanDef）。
                    • buffer_num: 确定指标缓冲区数，我们将采用（0 表示下颌）、（1 表示牙齿）和（2 表示嘴唇）。
                    • start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。
                    • count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。
                    • buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（jawsArray，toothArray，lipsArray）。
                       CopyBuffer(alligatorDef,0,0,3,jawsArray);
   CopyBuffer(alligatorDef,1,0,3,teethArray);
   CopyBuffer(alligatorDef,2,0,3,lipsArray);

                    获取鳄鱼分量的值。

                       double jawsValue=NormalizeDouble(jawsArray[0],5);
   double teethValue=NormalizeDouble(teethArray[0],5);
   double lipsValue=NormalizeDouble(lipsArray[0],5);

                    策略条件:

                    买入信号情况：

                       if(lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue
   && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Buy","\n",
              "jawsValue = ",jawsValue,"\n",
              "teethValue = ",teethValue,"\n",
              "lipsValue = ",lipsValue,"\n",
              "Fractals Low around: ",fracDownValue);
      isBuy = true;
     }

                    卖出信号情况:

                       if(lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue
   && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE)
     {
      Comment("Sell","\n",
              "jawsValue = ",jawsValue,"\n",
              "teethValue = ",teethValue,"\n",
              "lipsValue = ",lipsValue,"\n",
              "Fractals High around: ",fracUpValue);
      isSell = true;
     }

                    编译此代码，并在所需的图表上执行后，我们将发现智能系统已加载到图表上，如下所示：

                    分形搭配鳄鱼加载

                    将此智能系统加载到图表之后，我们可以基于此策略获得所需的信号，就像我们在右上角的上一张图表中所见。

                    以下是测试生成的信号示例：

                    买入信号情况：

                    分型搭配鳄鱼 - 买入信号

                    正如我们所见，我们在上一张图表上的左上角得到以下值作为信号：

                    • 买入
                    • 下颌值
                    • 牙齿值
                    • 嘴唇值
                    • 分形低点值

                    分型搭配鳄鱼 - 卖出信号

                    我们在前面的图表上得到以下值作为信号：

                    • 卖出
                    • 下颌值
                    • 牙齿值
                    • 嘴唇值
                    • 分形高点值


                    结束语

                    分形技术指标是一种实用且有效的交易工具，即可作为独立工具、亦或搭配其它技术指标，且其给出了与我们在本文中所学相同的见解。 假设您已学到了它是什么，它衡量什么，如何按照其计算方法在图表上形成它，以及如何插入在 MetaTrader 5 终端上的内置函数。 除此之外，我们还通过以下简单的交易策略学习了如何运用它：

                    • 分形高点和低点：检测分形指标的高点和低点，并在图表上获取信号。
                    • 分形搭配 MA：根据价格与其移动平均线的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。
                    • 分形搭配鳄鱼：根据价格与鳄鱼指标的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。

                    我们还学习了如何基于每个拟议的策略创建一个交易系统，利用 MQL5 为这些策略编码，并在 MetaTrader 5 图表上获得自动信号。 我希望您尝试自己应用它们，以便深入了解并获得更多有关本文主题、或任何相关主题的见解，从而自阅读本文中获得所有的益处。

                    我要再次确认，在真实账户上使用任何提到的策略之前，您必须对其进行测试，以确保其可盈利。 我希望您发现这篇文章对您有用，并且您能学到一些新东西，可以很好地增强您的交易结果。 如果您已发现了这一点，并且想阅读更多类似的文章，您可以阅读我在本系列中的其它文章，了解和创建基于最流行的技术指标的交易系统。

                    本文由MetaQuotes Ltd译自英文
                    原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/11620

                    注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

                    本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

                    Mohamed Abdelmaaboud
                    Mohamed Abdelmaaboud
                  3. https://mhassanhub.com
                    4. ✅ I am Mohamed Hassan Abdel Maaboud, a financial market analyst and systematic investment and trading strategist with experience in the financial markets field since 2012.
                    ✅ Certified Financial Technician® (CFTe®) holder from IFTA (International Federation of Technical Analysts).
                    ✅ Certified ESTA Technical Analyst (CETA ) holder from ESTA (The Egyptian Society of Technical Analysts).
                    👉 Check out the website through the link: https://mhassanhub.com/
                    ✅ I am passionate about what I do and interested in adding more value using my experience in the field.
                    ✅ I am the author of many articles here on the MQL5 website about algorithmic trading and how to create a trading system based on the most popular technical indicators.
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                    该作者的其他文章

                    最近评论 | 前往讨论 (10)
                    dragonfirejay
                    dragonfirejay | 10 11月 2024 在 19:19

                    您好，感谢您提供如此清晰的文章......我的分形代码出现错误 (2024.11.10 17:42:12.121 _24 Dev 3 EA Strat1 (EURUSD,H1) _24 Dev 3 EA Strat1.mq5:void OnDeinit(const int):OnDeinit:48Error Code:INDICATOR_DATA_NOT_FOUND ) 。

                    在运行您的代码时，我也遇到了同样的错误。


                    请帮帮我。我已经尝试了很多不同的组合。


                    感谢您的支持。

                    杰伊

                    litianjun
                    litianjun | 4 8月 2025 在 08:55
                    我想知道，运用你的这套系统，是否真的盈利了？
                    Vinicius Pereira De Oliveira
                    Vinicius Pereira De Oliveira | 4 8月 2025 在 10:57
                    litianjun # 我想知道应用你们的这套系统是否真的有利可图？
                    必须再次确认的是，在真实账户上使用任何策略之前，您都应该对其进行测试，因为没有什么是适合所有人的。
                    阅读文章中 的说明，下载并自行测试该系统，然后自行决定是否使用。我们无法提供您所要求的保证。
                    Sau-boon Lim
                    Sau-boon Lim | 13 8月 2025 在 10:26
                    litianjun #:
                    我想知道应用您的这套系统是否真的有利可图？
                    我已经实施了分形/钓者（使用他的代码），我的经验是有很多错误信号。分形的一般问题是我们比分形信号早 2 根蜡烛。我正在将它与 RSI（70/30）和其他指标搭配使用，看看能否找到高质量的入口。
                    Ricardo Rodrigues Lucca
                    Ricardo Rodrigues Lucca | 13 8月 2025 在 21:35
                    Sau-boon Lim #:
                    我实施了分形/锷形（使用您的代码），我的经验是会出现很多错误信号。分形的一般问题是，我们比分形信号提前 2 根蜡烛。我正在将它与 RSI（70/30）和其他指标结合起来，看看能否找到高质量的入场机会。
                    比尔-威廉姆斯的分形是交易突破和反转（这不是比尔的原创策略）的好方法。但是，如果说 metatrader 忠实地执行了这一策略，我并不同意，因为在平局的情况下，不会再放置额外的蜡烛图进行分析。在比尔-威廉姆斯的策略中，他指出如果两个订单的任何前置订单或后置订单出现平局，则必须分析新的蜡烛图。此外，在《混乱交易》一书的第一页中，有一个章节（我认为是在目录之前，就像他宣传的一些读者来信），其中一位读者感谢他提供了 rsi2 提示以提高精确度，这是他在章节中没有提到的。
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