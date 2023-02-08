学习如何基于分形（Fractals）设计交易系统

概述

这是我们系列中的一篇新文章，其中包含最流行的技术指标之一，即分形（Fractals）指标），我们将学习如何基于它设计交易系统。 我们将通过以下主题详细了解它：

我们将学习它是什么，它衡量什么，以及如何手工计算它，从而理解它背后的主要思想。 我们将学习如何基于指标的基本概念，并运用在简单交易策略中，令其为我们谋利。 之后，我们将基于这些策略创建一个交易系统，可在 MetaTrader 5 交易终端生成自动信号。

我们将利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写代码，它是内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 IDE。 如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码，来了解更多信息。 顺便说一句，如果您想提高编码技能，我建议您尝试应用自己所学知识。

在真实账户中使用之前，您必须测试任何提到的策略，因为本文的主要意图是教学。 此外，没有什么策略能适合所有人。 如此，您必须确保它适合您的交易。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。

分形定义

分形指标由比尔·威廉姆斯开发。 它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。 看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。 我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。 我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。

它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。 如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：

分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。

对于向上分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

至少连续五根蜡烛或柱线。

中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。

在此高点的两侧的高点均较低。

第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向上的分形箭头。

对于向下的分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

至少连续五根蜡烛或柱线。

中间蜡烛处于最低点（第 3 根）。

在此低点的两侧的低点均较高。

第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向下的分形箭头。

幸运的是，我们不需要执行前面的这些步骤，以便在图表上绘制分形指标，因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了，我们只需要从可用指标中选择分形指标。 我们可打开 MetaTrader 5 终端，并按

插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 分形

选择分形后，我们将发现以下指标参数窗口：

1- 确定箭头的颜色。

2- 确定箭头的宽度。

按 OK 后，我们会发现插入到图表中的指标与下同：

正如我们所见，我们在蜡烛上方和下方都得到箭头，指示价格行为的潜在走势。 我们在蜡烛下方得到向下箭头，表示潜在的向上走势，在蜡烛上方得到向上箭头，表示潜在的向下走势。

分形策略

我们将学习如何基于该技术指标的主要概念，在简单策略里运用此分形指标。 我们将分形指标作为一个独立的指标来用，然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念，从而获得更多视野，并增强其信号。

策略一: 分形高点和低点

根据这个策略，我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。 如果指标生成了底侧箭头，则为低点信号。 如果指标生成了顶侧箭头，则为高点信号。

简而言之，

底侧箭头 --> 分形低点 顶侧箭头 --> 分形高点

策略二: 分形和均线

根据此策略，除了生成的分形指标信号外，我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向，获取买入和卖出信号。 如果收盘价高于移动平均线，并且分形指标生成了低点箭头，则为买入信号。 如果收盘价低于移动平均线，并且分形指标生成了高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

收盘价格 > MA， 且生成低点箭头 --> 买入信号 收盘价格 < MA， 且生成高点箭头 --> 卖出信号

策略三: 分形和鳄鱼（Alligator）

根据此策略，我们要生成的分形指标信号，需要以及价格行为的方向，以及取决于其与鳄鱼指标的位置，获得买入和卖出信号。 如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方，牙齿线在下颌线上方，收盘价在牙齿线上方，分形指标信号是低点箭头，则为买入信号。 在另一种场景下，如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线，牙齿线低于下颌线，收盘价低于牙齿线，并且分形信号是高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

嘴唇线 > 牙齿线和下颌线，牙齿线 > 下颌线，收盘价 > 牙齿线，且分形信号是低点箭头 --> 买入信号 嘴唇线 < 牙齿线和下颌线，牙齿线 < 下颌线，收盘价 < 牙齿线，且分形信号是高点箭头 --> 卖出信号

分形策略蓝图

我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，并顺畅轻松地为它们创建交易系统。

1. 分形高点和低点

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点，作为图表上的注释。 如果 fracUp 大于零或其不为空值，且 fracDown 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

分形高点围绕: n

在另一种情况下，如果 fracDown 大于零或它不为空值，而 fracUp 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

分形低点围绕: n

以下是此策略的蓝图：





2. 分形和均线

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可基于连续检查以下值，在图表上返回含有买入和卖出信号的注释：

收盘价



EMA (指数均线) 值



fracDown 值



fracUp 值

如果收盘价大于 EMA 值，且 fracDown 值不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

买入



当前 EMA



分形低点值: n

在另一种情况下，如果收盘价低于 EMA 值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

卖出



当前 EMA



分形高点值: n

下图对应此蓝图：





3. 分形和鳄鱼

基于此交易策略，我们需要创建一个系统，该系统可连续检查以下值的相对位置，来生成买入和卖出信号：

嘴唇值



牙齿值



下颌值



收盘格



fracDown 值



fracUp 值

如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，牙齿值大于牙齿值，收盘价大于牙齿值，且 fracDown 不等于空值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

买入



嘴唇值 n



牙齿值 n



下颌值 n



分形低点围绕: n

在另一种情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，牙齿值低于下颌值，收盘价低于牙齿值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

卖出



嘴唇值 n



牙齿值 n



下颌值 n



分形高点围绕: n

下图对应此蓝图：





分形交易系统

在本主题中，我们将学习如何基于上述策略逐步创建一个交易系统，从而在 MetaTrader 5 终端中执行它们。 我们将开始创建一个简单的分形系统，该系统可在图表上返回带有分形指标值的的注释，以下是操作方法。

创建 double 数据类型的上下分形数组。

double fracUpArray[]; double fracDownArray[];

调用 ArraySetAsSeries 函数设置数据排序方式。 其参数为:

array[]: 我们将采用创建的数组 fracUpArray 和 fracDownArray。

flag: 我们将采用 true.

ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true );

调用 "iFractals" 函数返回分形指标的句柄。 其参数为:

symbol: 我们将采用 _Symbol 对应当前图表。

period: 我们将采用 _Period 对应当前时间帧。

int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period );

调用 “CopyBuffer” 函数获取数据，并存储结果。 其参数为:

indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（fracDef）。

buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们将采用（UPPER_LINE 代表 fracUp），（LOWER_LINE 代表 fracDown）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（1）。

count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。

buffer[]: 定义要复制的目标数组，我们将采用（fracUpArray，fracDownArray）。

CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray);

获取上下分形的值。

double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 );

在 fracUpValue 和 faceDownValue 为空值的情况下返回零值。

if (fracUpValue== EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue== EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ;

调用 “Comment” 函数在图表上返回带有分形值的注释。

Comment ( "Fractals Up Value = " ,fracUpValue, "

" , "Fractals Down Value = " ,fracDownValue);

以下是创建此交易系统的完整代码。

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); if (fracUpValue== EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue== EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ; Comment ( "Fractals Up Value = " ,fracUpValue, "

" , "Fractals Down Value = " ,fracDownValue); }

编译此代码后，我们将在导航器文件夹中找到其文件，如下所示：

将此文件拖放到图表上，我们将发现其窗口与下同：

在“允许算法交易”旁边打勾，按“确定”后，我们会发现该智能系统加载到图表上，如下所示：

正如我们在图表右上角所见，加载了智能系统，我们已准备好接收所需的信号，以下是测试示例：

正如我们在左上角看到的，我们有两个值：

分形向上值 = n

分形向下值 = 0

很明显，分形向下值为零，而我们得到分形向上值。

我们得到两个值：

分形向上值 = 0

分形向下值 = n

但是分形向上值为零，而我们得到分形向下值。

1. 分形高点和低点

以下是关于创建分形高点和低点交易系统的完整代码。

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); int fracDef = iFractals ( _Symbol , _Period ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); double fracUpValue = NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue = NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); if (fracUpValue == EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue == EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ; if (fracUpValue> 0 ) { Comment ( "Fractals High around: " ,fracUpValue); } if (fracDownValue> 0 ) { Comment ( "Fractals Low around: " ,fracDownValue); } }

代码中的差异。

策略条件:

高点的情况，

if (fracUpValue> 0 ) { Comment ( "Fractals High around: " ,fracUpValue); }

低点的情况，

if (fracDownValue> 0 ) { Comment ( "Fractals Low around: " ,fracDownValue); }

编译此代码，并如以前所学那样将其加载到图表后，我们发现分形高点和低点的智能系统已被加载，如下所示：

现在，我们可以收到高点和低点的预期结果。 在低点的情况下：

我们可以在左上角的上一张图表中看到，分形值较低，因为分形指标形成低点。

高点的情况，

正如我们所见，我们有分形的高值，因为指标在图表上形成了一个高点。

2. 分形和均线

以下是依据分形搭配 MA 策略所创建交易系统的完整代码。

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double maArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); ArraySetAsSeries (priceArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true ); int fracDef = iFractals ( _Symbol , _Period ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double fracUpValue = NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue = NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double maValue = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); bool isBuy = false ; bool isSell = false ; if (closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; } if (closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; } }

代码中的差异。

创建两个 “MqlRates” 数据结构的价格数组，存储有关价格、交易量、和点差的信息，并创建 “double” 数据类型的 maArray。

MqlRates priceArray[]; double maArray[];

为这两个数组设置排序。

ArraySetAsSeries (priceArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true );

调用 “CopyRates” 函数获取 MqlRates 的历史数据。 其参数为:

symbol_name: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）。

timeframe: 确定周期，我们将采用（_Period）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。

count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（3）。

rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（priceArray）。

调用 “iMA” 函数定义移动平均线。 其参数:

symbol: 确定符号名称。

period: 确定周期。

ma_period: 确定均化周期，将为（50）。

ma_shift: 确定水平偏移，将为（0）。

ma_method: 确定移动平均线的类型，将是 EMA（指数移动平均线）。

applied_price: 确定价格的类型，将以收盘价为准。

int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

数据排序。

CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

定义收盘价和 MA 值。

double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double maValue = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 );

创建两个布尔变量 isBuy 和 isSell，从而避免同一根蜡烛的买入和卖出信号之间的冲突。

bool isBuy = false ; bool isSell = false ;

策略的条件。

买入信号情况：

if (closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; }

卖出信号情况:

if (closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; }

编译并执行此代码后，我们将发现智能系统已加载。

如我们所见，搭配 MA 的分形智能系统加载在图表的右上角。 我们即可接收与以下示例相同的所需信号：

买入信号情况：

我们在图表上得到一个含有以下值的注释：

买入

当前 EMA

分形低点围绕: n

卖出信号情况:

我们得到以下值：

卖出

当前 EMA

分形高点围绕: n

3. 分形和鳄鱼

以下是依据分形搭配鳄鱼策略所创建交易系统的完整代码。

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray); double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); bool isBuy = false ; bool isSell = false ; if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; } if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; } }

代码中的差异。

创建鳄鱼分量的三个数组。

double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[];

调用 "ArraySetAsSeries" 函数设置数据排列顺序。

ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true );

调用 “iAlligator” 函数定义鳄鱼指标句柄： 其参数:

symbol: 我们采用 (_Symbol) 对应当前应用的品种名称。

period: 我们采用 (_Period) 应用当前时间帧。

jaw_period: 确定下颌的计算周期，我们将采用（13）。

jaw_shift: 确定下颌的水平偏移，我们将采用（8）。

teeth_period: 确定牙齿的计算周期，我们将采用（8）。

teeth_shift: 确定牙齿的水平偏移，我们将采用（5）。

lips_period: 确定嘴唇的计算周期，我们将采用（5）。

lips_shift: 确定嘴唇的水平偏移，我们将采用（3）。

ma_method: 确定移动均线类型，我们将采用（MODE_SMA）。

applied_price: 确定价格类型我们将采用 (PRICE_MEDIAN)。

int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN );

调用 “CopyBuffer” 函数定义数据，并存储结果。 其参数:

indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（allicanDef）。

buffer_num: 确定指标缓冲区数，我们将采用（0 表示下颌）、（1 表示牙齿）和（2 表示嘴唇）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。

count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。

buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（jawsArray，toothArray，lipsArray）。

CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray);

获取鳄鱼分量的值。

double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 );

策略条件:

买入信号情况：

if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; }

卖出信号情况:

if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; }

编译此代码，并在所需的图表上执行后，我们将发现智能系统已加载到图表上，如下所示：

将此智能系统加载到图表之后，我们可以基于此策略获得所需的信号，就像我们在右上角的上一张图表中所见。

以下是测试生成的信号示例：

买入信号情况：

正如我们所见，我们在上一张图表上的左上角得到以下值作为信号：

买入

下颌值

牙齿值

嘴唇值

分形低点值





我们在前面的图表上得到以下值作为信号：

卖出

下颌值

牙齿值

嘴唇值

分形高点值





结束语

分形技术指标是一种实用且有效的交易工具，即可作为独立工具、亦或搭配其它技术指标，且其给出了与我们在本文中所学相同的见解。 假设您已学到了它是什么，它衡量什么，如何按照其计算方法在图表上形成它，以及如何插入在 MetaTrader 5 终端上的内置函数。 除此之外，我们还通过以下简单的交易策略学习了如何运用它：

分形高点和低点：检测分形指标的高点和低点，并在图表上获取信号。

分形搭配 MA：根据价格与其移动平均线的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。

分形搭配鳄鱼：根据价格与鳄鱼指标的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。

我们还学习了如何基于每个拟议的策略创建一个交易系统，利用 MQL5 为这些策略编码，并在 MetaTrader 5 图表上获得自动信号。 我希望您尝试自己应用它们，以便深入了解并获得更多有关本文主题、或任何相关主题的见解，从而自阅读本文中获得所有的益处。

我要再次确认，在真实账户上使用任何提到的策略之前，您必须对其进行测试，以确保其可盈利。 我希望您发现这篇文章对您有用，并且您能学到一些新东西，可以很好地增强您的交易结果。 如果您已发现了这一点，并且想阅读更多类似的文章，您可以阅读我在本系列中的其它文章，了解和创建基于最流行的技术指标的交易系统。