学习如何基于分形（Fractals）设计交易系统
概述
这是我们系列中的一篇新文章，其中包含最流行的技术指标之一，即分形（Fractals）指标），我们将学习如何基于它设计交易系统。 我们将通过以下主题详细了解它：
我们将学习它是什么，它衡量什么，以及如何手工计算它，从而理解它背后的主要思想。 我们将学习如何基于指标的基本概念，并运用在简单交易策略中，令其为我们谋利。 之后，我们将基于这些策略创建一个交易系统，可在 MetaTrader 5 交易终端生成自动信号。
我们将利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写代码，它是内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 IDE。 如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码，来了解更多信息。 顺便说一句，如果您想提高编码技能，我建议您尝试应用自己所学知识。
在真实账户中使用之前，您必须测试任何提到的策略，因为本文的主要意图是教学。 此外，没有什么策略能适合所有人。 如此，您必须确保它适合您的交易。
分形定义
分形指标由比尔·威廉姆斯开发。 它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。 看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。 我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。 我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。
它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。 如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：
分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。
对于向上分形，在价格行为上，我们需要以下表现：
- 至少连续五根蜡烛或柱线。
- 中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。
- 在此高点的两侧的高点均较低。
- 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向上的分形箭头。
对于向下的分形，在价格行为上，我们需要以下表现：
- 至少连续五根蜡烛或柱线。
- 中间蜡烛处于最低点（第 3 根）。
- 在此低点的两侧的低点均较高。
- 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向下的分形箭头。
幸运的是，我们不需要执行前面的这些步骤，以便在图表上绘制分形指标，因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了，我们只需要从可用指标中选择分形指标。 我们可打开 MetaTrader 5 终端，并按
插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 分形
选择分形后，我们将发现以下指标参数窗口：
1- 确定箭头的颜色。
2- 确定箭头的宽度。
按 OK 后，我们会发现插入到图表中的指标与下同：
正如我们所见，我们在蜡烛上方和下方都得到箭头，指示价格行为的潜在走势。 我们在蜡烛下方得到向下箭头，表示潜在的向上走势，在蜡烛上方得到向上箭头，表示潜在的向下走势。
分形策略
我们将学习如何基于该技术指标的主要概念，在简单策略里运用此分形指标。 我们将分形指标作为一个独立的指标来用，然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念，从而获得更多视野，并增强其信号。
策略一: 分形高点和低点
根据这个策略，我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。 如果指标生成了底侧箭头，则为低点信号。 如果指标生成了顶侧箭头，则为高点信号。
简而言之，
底侧箭头 --> 分形低点
顶侧箭头 --> 分形高点
策略二: 分形和均线
根据此策略，除了生成的分形指标信号外，我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向，获取买入和卖出信号。 如果收盘价高于移动平均线，并且分形指标生成了低点箭头，则为买入信号。 如果收盘价低于移动平均线，并且分形指标生成了高点箭头，则为卖出信号。
简而言之，
收盘价格 > MA， 且生成低点箭头 --> 买入信号
收盘价格 < MA， 且生成高点箭头 --> 卖出信号
策略三: 分形和鳄鱼（Alligator）
根据此策略，我们要生成的分形指标信号，需要以及价格行为的方向，以及取决于其与鳄鱼指标的位置，获得买入和卖出信号。 如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方，牙齿线在下颌线上方，收盘价在牙齿线上方，分形指标信号是低点箭头，则为买入信号。 在另一种场景下，如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线，牙齿线低于下颌线，收盘价低于牙齿线，并且分形信号是高点箭头，则为卖出信号。
简而言之，
嘴唇线 > 牙齿线和下颌线，牙齿线 > 下颌线，收盘价 > 牙齿线，且分形信号是低点箭头 --> 买入信号
嘴唇线 < 牙齿线和下颌线，牙齿线 < 下颌线，收盘价 < 牙齿线，且分形信号是高点箭头 --> 卖出信号
分形策略蓝图
我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，并顺畅轻松地为它们创建交易系统。
1. 分形高点和低点
基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点，作为图表上的注释。 如果 fracUp 大于零或其不为空值，且 fracDown 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：
- 分形高点围绕: n
在另一种情况下，如果 fracDown 大于零或它不为空值，而 fracUp 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：
- 分形低点围绕: n
以下是此策略的蓝图：
2. 分形和均线
基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可基于连续检查以下值，在图表上返回含有买入和卖出信号的注释：
- 收盘价
- EMA (指数均线) 值
- fracDown 值
- fracUp 值
如果收盘价大于 EMA 值，且 fracDown 值不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：
- 买入
- 当前 EMA
- 分形低点值: n
在另一种情况下，如果收盘价低于 EMA 值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：
- 卖出
- 当前 EMA
- 分形高点值: n
下图对应此蓝图：
3. 分形和鳄鱼
基于此交易策略，我们需要创建一个系统，该系统可连续检查以下值的相对位置，来生成买入和卖出信号：
- 嘴唇值
- 牙齿值
- 下颌值
- 收盘格
- fracDown 值
- fracUp 值
如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，牙齿值大于牙齿值，收盘价大于牙齿值，且 fracDown 不等于空值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：
- 买入
- 嘴唇值 n
- 牙齿值 n
- 下颌值 n
- 分形低点围绕: n
在另一种情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，牙齿值低于下颌值，收盘价低于牙齿值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：
- 卖出
- 嘴唇值 n
- 牙齿值 n
- 下颌值 n
- 分形高点围绕: n
下图对应此蓝图：
分形交易系统
在本主题中，我们将学习如何基于上述策略逐步创建一个交易系统，从而在 MetaTrader 5 终端中执行它们。 我们将开始创建一个简单的分形系统，该系统可在图表上返回带有分形指标值的的注释，以下是操作方法。
创建 double 数据类型的上下分形数组。
double fracUpArray[]; double fracDownArray[];
调用 ArraySetAsSeries 函数设置数据排序方式。 其参数为:
- array[]: 我们将采用创建的数组 fracUpArray 和 fracDownArray。
- flag: 我们将采用 true.
ArraySetAsSeries(fracUpArray,true); ArraySetAsSeries(fracDownArray,true);
调用 "iFractals" 函数返回分形指标的句柄。 其参数为:
- symbol: 我们将采用 _Symbol 对应当前图表。
- period: 我们将采用 _Period 对应当前时间帧。
int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period);
调用 “CopyBuffer” 函数获取数据，并存储结果。 其参数为:
- indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（fracDef）。
- buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们将采用（UPPER_LINE 代表 fracUp），（LOWER_LINE 代表 fracDown）。
- start_pos: 确定起始位置，我们将采用（1）。
- count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。
- buffer[]: 定义要复制的目标数组，我们将采用（fracUpArray，fracDownArray）。
CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray); CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray);
获取上下分形的值。
double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5); double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5);
在 fracUpValue 和 faceDownValue 为空值的情况下返回零值。
if(fracUpValue==EMPTY_VALUE) fracUpValue = 0; if(fracDownValue==EMPTY_VALUE) fracDownValue = 0;
调用 “Comment” 函数在图表上返回带有分形值的注释。
Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n", "Fractals Down Value = ",fracDownValue);
以下是创建此交易系统的完整代码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Simple Fractals System.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //creating price array double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; //Sorting data ArraySetAsSeries(fracUpArray,true); ArraySetAsSeries(fracDownArray,true); //define frac int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period); //define data and store result CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray); CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray); //get values of fracUp and fracDown double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5); double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5); //returning zero if there is empty value of fracUp if(fracUpValue==EMPTY_VALUE) fracUpValue = 0; //returning zero if there is empty value of fracDown if(fracDownValue==EMPTY_VALUE) fracDownValue = 0; //comment on the chart Comment("Fractals Up Value = ",fracUpValue,"\n", "Fractals Down Value = ",fracDownValue); } //+------------------------------------------------------------------+
编译此代码后，我们将在导航器文件夹中找到其文件，如下所示：
将此文件拖放到图表上，我们将发现其窗口与下同：
在“允许算法交易”旁边打勾，按“确定”后，我们会发现该智能系统加载到图表上，如下所示：
正如我们在图表右上角所见，加载了智能系统，我们已准备好接收所需的信号，以下是测试示例：
正如我们在左上角看到的，我们有两个值：
- 分形向上值 = n
- 分形向下值 = 0
很明显，分形向下值为零，而我们得到分形向上值。
我们得到两个值：
- 分形向上值 = 0
- 分形向下值 = n
但是分形向上值为零，而我们得到分形向下值。
1. 分形高点和低点
以下是关于创建分形高点和低点交易系统的完整代码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fractals highs and lows.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //creating arrays double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; //Sorting data ArraySetAsSeries(fracUpArray,true); ArraySetAsSeries(fracDownArray,true); //define frac int fracDef = iFractals(_Symbol,_Period); //define data and store result CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray); CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray); //define values double fracUpValue = NormalizeDouble(fracUpArray[0],5); double fracDownValue = NormalizeDouble(fracDownArray[0],5); //returning zero in case of empty values if(fracUpValue ==EMPTY_VALUE) fracUpValue = 0; if(fracDownValue ==EMPTY_VALUE) fracDownValue = 0; //conditions of the strategy and comment on the chart with highs and lows //in case of high if(fracUpValue>0) { Comment("Fractals High around: ",fracUpValue); } //in case of low if(fracDownValue>0) { Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue); } } //+------------------------------------------------------------------+
代码中的差异。
策略条件:
高点的情况，
if(fracUpValue>0) { Comment("Fractals High around: ",fracUpValue); }
低点的情况，
if(fracDownValue>0) { Comment("Fractals Low around: ",fracDownValue); }
编译此代码，并如以前所学那样将其加载到图表后，我们发现分形高点和低点的智能系统已被加载，如下所示：
现在，我们可以收到高点和低点的预期结果。 在低点的情况下：
我们可以在左上角的上一张图表中看到，分形值较低，因为分形指标形成低点。
高点的情况，
正如我们所见，我们有分形的高值，因为指标在图表上形成了一个高点。
2. 分形和均线
以下是依据分形搭配 MA 策略所创建交易系统的完整代码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fractals with MA.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //creating arrays double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double maArray[]; //Sorting data ArraySetAsSeries(fracUpArray,true); ArraySetAsSeries(fracDownArray,true); ArraySetAsSeries(priceArray,true); ArraySetAsSeries(maArray,true); //define values int fracDef = iFractals(_Symbol,_Period); int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray); int maDef = iMA(_Symbol,_Period,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //define data and store result CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray); CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray); CopyBuffer(maDef,0,0,3,maArray); //get values double fracUpValue = NormalizeDouble(fracUpArray[0],5); double fracDownValue = NormalizeDouble(fracDownArray[0],5); double closingPrice = priceArray[0].close; double maValue = NormalizeDouble(maArray[0],6); bool isBuy = false; bool isSell = false; //conditions of the strategy and comment on the chart //in case of buy if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Buy","\n", "Current EMA: ",maValue,"\n", "Fractals Low around: ",fracDownValue); isBuy = true; } //in case of sell if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Sell","\n", "Current EMA: ",maValue,"\n", "Fractals High around: ",fracUpValue); isSell = true; } } //+------------------------------------------------------------------+
代码中的差异。
创建两个 “MqlRates” 数据结构的价格数组，存储有关价格、交易量、和点差的信息，并创建 “double” 数据类型的 maArray。
MqlRates priceArray[]; double maArray[];
为这两个数组设置排序。
ArraySetAsSeries(priceArray,true); ArraySetAsSeries(maArray,true);
调用 “CopyRates” 函数获取 MqlRates 的历史数据。 其参数为:
- symbol_name: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）。
- timeframe: 确定周期，我们将采用（_Period）。
- start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。
- count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（3）。
- rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（priceArray）。
调用 “iMA” 函数定义移动平均线。 其参数:
- symbol: 确定符号名称。
- period: 确定周期。
- ma_period: 确定均化周期，将为（50）。
- ma_shift: 确定水平偏移，将为（0）。
- ma_method: 确定移动平均线的类型，将是 EMA（指数移动平均线）。
- applied_price: 确定价格的类型，将以收盘价为准。
int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray); int maDef = iMA(_Symbol,_Period,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
数据排序。
CopyBuffer(maDef,0,0,3,maArray);
定义收盘价和 MA 值。
double closingPrice = priceArray[0].close; double maValue = NormalizeDouble(maArray[0],6);
创建两个布尔变量 isBuy 和 isSell，从而避免同一根蜡烛的买入和卖出信号之间的冲突。
bool isBuy = false; bool isSell = false;
策略的条件。
买入信号情况：
if(closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Buy","\n", "Current EMA: ",maValue,"\n", "Fractals Low around: ",fracDownValue); isBuy = true; }
卖出信号情况:
if(closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Sell","\n", "Current EMA: ",maValue,"\n", "Fractals High around: ",fracUpValue); isSell = true; }
编译并执行此代码后，我们将发现智能系统已加载。
如我们所见，搭配 MA 的分形智能系统加载在图表的右上角。 我们即可接收与以下示例相同的所需信号：
买入信号情况：
我们在图表上得到一个含有以下值的注释：
- 买入
- 当前 EMA
- 分形低点围绕: n
卖出信号情况:
我们得到以下值：
- 卖出
- 当前 EMA
- 分形高点围绕: n
3. 分形和鳄鱼
以下是依据分形搭配鳄鱼策略所创建交易系统的完整代码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fractals with Alligator.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //creating arrays double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; //Sorting data ArraySetAsSeries(fracUpArray,true); ArraySetAsSeries(fracDownArray,true); ArraySetAsSeries(jawsArray,true); ArraySetAsSeries(teethArray,true); ArraySetAsSeries(lipsArray,true); //define values int fracDef=iFractals(_Symbol,_Period); int Data = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray); int alligatorDef=iAlligator(_Symbol,_Period,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN); //define data and store result CopyBuffer(fracDef,UPPER_LINE,2,1,fracUpArray); CopyBuffer(fracDef,LOWER_LINE,2,1,fracDownArray); CopyBuffer(alligatorDef,0,0,3,jawsArray); CopyBuffer(alligatorDef,1,0,3,teethArray); CopyBuffer(alligatorDef,2,0,3,lipsArray); //get values double fracUpValue=NormalizeDouble(fracUpArray[0],5); double fracDownValue=NormalizeDouble(fracDownArray[0],5); double closingPrice = priceArray[0].close; double jawsValue=NormalizeDouble(jawsArray[0],5); double teethValue=NormalizeDouble(teethArray[0],5); double lipsValue=NormalizeDouble(lipsArray[0],5); //creating bool variables to aviod buy ans sell signals at the same time bool isBuy = false; bool isSell = false; //conditions of the strategy and comment on the chart //in case of buy if(lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Buy","\n", "jawsValue = ",jawsValue,"\n", "teethValue = ",teethValue,"\n", "lipsValue = ",lipsValue,"\n", "Fractals Low around: ",fracDownValue); isBuy = true; } //in case of sell if(lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Sell","\n", "jawsValue = ",jawsValue,"\n", "teethValue = ",teethValue,"\n", "lipsValue = ",lipsValue,"\n", "Fractals High around: ",fracUpValue); isSell = true; } } //+------------------------------------------------------------------+
代码中的差异。
创建鳄鱼分量的三个数组。
double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[];
调用 "ArraySetAsSeries" 函数设置数据排列顺序。
ArraySetAsSeries(jawsArray,true); ArraySetAsSeries(teethArray,true); ArraySetAsSeries(lipsArray,true);
调用 “iAlligator” 函数定义鳄鱼指标句柄： 其参数:
- symbol: 我们采用 (_Symbol) 对应当前应用的品种名称。
- period: 我们采用 (_Period) 应用当前时间帧。
- jaw_period: 确定下颌的计算周期，我们将采用（13）。
- jaw_shift: 确定下颌的水平偏移，我们将采用（8）。
- teeth_period: 确定牙齿的计算周期，我们将采用（8）。
- teeth_shift: 确定牙齿的水平偏移，我们将采用（5）。
- lips_period: 确定嘴唇的计算周期，我们将采用（5）。
- lips_shift: 确定嘴唇的水平偏移，我们将采用（3）。
- ma_method: 确定移动均线类型，我们将采用（MODE_SMA）。
- applied_price: 确定价格类型我们将采用 (PRICE_MEDIAN)。
int alligatorDef=iAlligator(_Symbol,_Period,13,8,8,5,5,3,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
调用 “CopyBuffer” 函数定义数据，并存储结果。 其参数:
- indicator_handle: 确定指标句柄，我们将采用（allicanDef）。
- buffer_num: 确定指标缓冲区数，我们将采用（0 表示下颌）、（1 表示牙齿）和（2 表示嘴唇）。
- start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。
- count: 确定要复制的数量，我们将采用（3）。
- buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（jawsArray，toothArray，lipsArray）。
CopyBuffer(alligatorDef,0,0,3,jawsArray); CopyBuffer(alligatorDef,1,0,3,teethArray); CopyBuffer(alligatorDef,2,0,3,lipsArray);
获取鳄鱼分量的值。
double jawsValue=NormalizeDouble(jawsArray[0],5); double teethValue=NormalizeDouble(teethArray[0],5); double lipsValue=NormalizeDouble(lipsArray[0],5);
策略条件:
买入信号情况：
if(lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Buy","\n", "jawsValue = ",jawsValue,"\n", "teethValue = ",teethValue,"\n", "lipsValue = ",lipsValue,"\n", "Fractals Low around: ",fracDownValue); isBuy = true; }
卖出信号情况:
if(lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE) { Comment("Sell","\n", "jawsValue = ",jawsValue,"\n", "teethValue = ",teethValue,"\n", "lipsValue = ",lipsValue,"\n", "Fractals High around: ",fracUpValue); isSell = true; }
编译此代码，并在所需的图表上执行后，我们将发现智能系统已加载到图表上，如下所示：
将此智能系统加载到图表之后，我们可以基于此策略获得所需的信号，就像我们在右上角的上一张图表中所见。
以下是测试生成的信号示例：
买入信号情况：
正如我们所见，我们在上一张图表上的左上角得到以下值作为信号：
- 买入
- 下颌值
- 牙齿值
- 嘴唇值
- 分形低点值
我们在前面的图表上得到以下值作为信号：
- 卖出
- 下颌值
- 牙齿值
- 嘴唇值
- 分形高点值
结束语
分形技术指标是一种实用且有效的交易工具，即可作为独立工具、亦或搭配其它技术指标，且其给出了与我们在本文中所学相同的见解。 假设您已学到了它是什么，它衡量什么，如何按照其计算方法在图表上形成它，以及如何插入在 MetaTrader 5 终端上的内置函数。 除此之外，我们还通过以下简单的交易策略学习了如何运用它：
- 分形高点和低点：检测分形指标的高点和低点，并在图表上获取信号。
- 分形搭配 MA：根据价格与其移动平均线的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。
- 分形搭配鳄鱼：根据价格与鳄鱼指标的相对位置，生成分形信号，并获取买入和卖出信号。
我们还学习了如何基于每个拟议的策略创建一个交易系统，利用 MQL5 为这些策略编码，并在 MetaTrader 5 图表上获得自动信号。 我希望您尝试自己应用它们，以便深入了解并获得更多有关本文主题、或任何相关主题的见解，从而自阅读本文中获得所有的益处。
我要再次确认，在真实账户上使用任何提到的策略之前，您必须对其进行测试，以确保其可盈利。 我希望您发现这篇文章对您有用，并且您能学到一些新东西，可以很好地增强您的交易结果。 如果您已发现了这一点，并且想阅读更多类似的文章，您可以阅读我在本系列中的其它文章，了解和创建基于最流行的技术指标的交易系统。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/11620
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
您好，感谢您提供如此清晰的文章......我的分形代码出现错误 (2024.11.10 17:42:12.121 _24 Dev 3 EA Strat1 (EURUSD,H1) _24 Dev 3 EA Strat1.mq5:void OnDeinit(const int):OnDeinit:48Error Code:INDICATOR_DATA_NOT_FOUND ) 。
在运行您的代码时，我也遇到了同样的错误。
请帮帮我。我已经尝试了很多不同的组合。
感谢您的支持。
杰伊
我想知道应用您的这套系统是否真的有利可图？
我实施了分形/锷形（使用您的代码），我的经验是会出现很多错误信号。分形的一般问题是，我们比分形信号提前 2 根蜡烛。我正在将它与 RSI（70/30）和其他指标结合起来，看看能否找到高质量的入场机会。