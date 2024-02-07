Impara come progettare un sistema di trading tramite Fractals

Introduzione

Un nuovo articolo con un nuovo indicatore tecnico nella nostra serie: impareremo a progettare un sistema di trading basato su uno degli indicatori tecnici più popolari, l'indicatore Fractals. Lo scopriremo in dettaglio attraverso i seguenti argomenti:

Impareremo cos'è, cosa misura e come calcolarlo manualmente per capirne il concetto principale alla base. Impareremo a farlo funzionare in nostro favore attraverso semplici strategie di trading basate sul concetto principale dell'indicatore. Successivamente, creeremo un sistema di trading basato su queste strategie da utilizzare nel terminale di trading MetaTrader 5 per generare segnali automatici.

Per scrivere i nostri codici utilizzeremo l'MQL5 (MetaQuotes Language 5) che è integrato nell'IDE del terminale di trading MetaTrader 5. Se non sai come scaricare e utilizzare MetaTrader 5 e MQL5, puoi leggere l'argomento Scrivere codice MQL5 in MetaEditor per saperne di più. A proposito, vi consiglio di provare ad applicare da soli ciò che imparate se volete migliorare le vostre capacità di codifica.

Dovete testare qualsiasi strategia menzionata prima di utilizzarla sul vostro conto reale, poiché l'obiettivo principale di questo articolo è di tipo educativo. Inoltre, non c'è nulla di adatto a tutti. Pertanto, è necessario assicurarsi che sia adatto al proprio trading.

Avvertenza: Tutte le informazioni sono fornite "così come sono" solo a scopo didattico e non sono preparate per scopi commerciali o di consulenza. Le informazioni non garantiscono alcun tipo di risultato. Se scegliete di utilizzare questi materiali su uno qualsiasi dei vostri conti di trading, lo farete a vostro rischio e pericolo e sarete gli unici responsabili.

Definizione di Fractals

L'indicatore Fractals è stato sviluppato da Bill Williams. È stato progettato per cercare di anticipare i potenziali movimenti dell'azione del prezzo fornendo segnali rialzisti o ribassisti. Il segnale rialzista indica un potenziale movimento verso l'alto, mentre il segnale ribassista indica un potenziale movimento verso il basso. Possiamo anche dire che questo indicatore cerca di anticipare i massimi e i minimi sul grafico. Possiamo vedere questi segnali visualizzando le frecce generate sul grafico sotto e sopra i prezzi.

Forma due frecce diverse, la freccia Fractals verso l'alto e la freccia Fractals verso il basso. Se ti stai chiedendo il metodo di calcolo di queste due frecce, la risposta a questa domanda è la seguente:

L'indicatore Fractals ha bisogno che sul grafico si formi un modello specifico di azione del prezzo in entrambe le direzioni, verso l'alto o verso il basso.

Per Fractals al rialzo, sull'azione del prezzo abbiamo bisogno di quanto segue:

Almeno cinque candele o barre consecutive.

Il massimo più alto nella candela centrale (la terza).

Massimi inferiori su ciascun lato di questo massimo.

Dopo la chiusura della quinta candela con le stesse condizioni precedenti, la freccia Fractals verso l'alto si formerà sopra la candela (terza).

Per Fractals al ribasso, sull’azione del prezzo abbiamo bisogno di quanto segue:

Almeno cinque candele o barre consecutive.

Il minimo più basso nella candela centrale (la terza).

minimi più alti su ciascun lato di questo minimo.

Dopo la chiusura della quinta candela con le stesse condizioni precedenti, la freccia Fractals al ribasso si formerà sotto la candela (terza).

Fortunatamente, non abbiamo bisogno di eseguire i passaggi precedenti per disegnare l'indicatore Fractals sul nostro grafico, perché è già pronto per noi in MetaTrader 5. Tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere l'indicatore Fractals tra gli indicatori disponibili. Per farlo basta aprire il terminale MetaTrader 5 e premere,

Inserisci --> Indicatori --> Bill Williams --> Fractals

Dopo aver scelto Fractals, troveremo la seguente finestra dei parametri dell'indicatore:

1- Per determinare il colore delle frecce.

2- Per determinare lo spessore.

Dopo aver premuto "OK",troveremo l'indicatore allegato al grafico come segue:

Come possiamo vedere, abbiamo frecce sopra e sotto le candele che si riferiscono al potenziale movimento dell'azione del prezzo. Abbiamo frecce al ribasso sotto le candele che mostrano un potenziale movimento al rialzo e frecce al rialzo sopra le candele che mostrano un potenziale movimento al ribasso.

Strategia Fractals

Impareremo come utilizzare questo indicatore Fractals in base a semplici strategie improntate sul concetto principale di questo indicatore tecnico. Utilizzeremo l'indicatore Fractals come strumento a sé stante e poi impareremo il concetto di utilizzo con altri indicatori tecnici per ottenere maggiori approfondimenti e migliorare i suoi segnali.

Strategia uno: Fractals massimi e minimi

Secondo questa strategia, dobbiamo ottenere segnali di massimo e minimo basati sulle posizioni dei massimi e dei minimi di Fractals. Se l'indicatore ha generato la freccia inferiore, sarà un segnale di ribasso. Se Fractals ha generato la freccia superiore, il segnale sarà di rialzo.

Semplicemente,

Freccia inferiore --> Fractals ribasso Freccia superiore --> Fractals rialzo

Strategia due: Fractals con MA

Secondo questa strategia, dobbiamo ottenere segnali di acquisto e di vendita basati sulla direzione dell'azione del prezzo secondo la posizione del prezzo e della media mobile, oltre ai segnali generati dall'indicatore Fractals. Se il prezzo di chiusura è superiore alla media mobile e l'indicatore Fractals ha generato una freccia inferiore, sarà un segnale di acquisto. Se il prezzo di chiusura è inferiore alla media mobile e l'indicatore Fractals ha generato la freccia superiore, sarà un segnale di vendita.

Semplicemente,

Il prezzo di chiusura > MA e freccia inferiore generata --> segnale di acquisto Il prezzo di chiusura < MA e freccia superiore generata --> segnale di vendita

Strategia tre: Fractals con Alligator

Secondo questa strategia, dobbiamo ottenere segnali di acquisto e di vendita basati sulla direzione dell'azione del prezzo secondo la sua posizione nei confronti dell'indicatore Alligator, oltre ai segnali generati dall'indicatore Fractals. Se la linea delle labbra dell'Alligator si trova al di sopra dei denti e delle mascelle, la linea dei denti si trova al di sopra delle mascelle, il prezzo di chiusura si trova al di sopra dei denti e il segnale dell'indicatore Fractals è una freccia inferiore, si tratterà di un segnale di acquisto. Nell'altro scenario, se la linea delle labbra è inferiore a quella dei denti e delle mascelle, i denti sono inferiori alle mascelle, il prezzo di chiusura è inferiore ai denti e il segnale Fractals è una freccia superiore, si tratterà di un segnale di vendita.

Semplicemente,

Le labbra > dei denti e delle mascelle, i denti > delle mascelle, il prezzo di chiusura > dei denti, e il segnale Fractals è una freccia inferiore --> segnale di acquisto Le labbra < dei denti e delle mascelle, i denti < delle mascelle, il prezzo di chiusura < dei denti, e il segnale Fractals è una freccia superiore --> segnale di vendita

Schema della strategia con Fractals

Per ogni strategia menzionata, progetteremo uno schema passo-passo che ci aiuterà a creare facilmente e in modo fluido, il nostro sistema di trading organizzando le nostre idee.

1. Fractals massimi e minimi

Sulla base di questa strategia, dobbiamo creare un sistema di trading che possa essere utilizzato per restituire i massimi e i minimi dell'indicatore Fractals come commento sul grafico, controllando continuamente fracUpValue e fracDownValue. Se il fracUp è maggiore di zero o non ha un valore vuoto e il fracDown ha un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire un segnale sul grafico come commento con il seguente valore:

Fractals Massimo intorno a: n

Nell'altro caso, se il fracDown è maggiore di zero o non ha un valore vuoto e il fracUp ha un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire un segnale sul grafico come commento con il seguente valore:

Fractals Minimo intorno a: n

Di seguito è riportato lo schema di questa strategia:





2. Fractals con MA

Sulla base di questa strategia, dobbiamo creare un sistema di trading che possa essere utilizzato per restituire segnali di acquisto e di vendita sotto forma di commento sul grafico in base al controllo continuo dei seguenti valori:

Il prezzo di chiusura



Il valore EMA (Media Mobile Esponenziale)



Il valore fracDown



Il valore fracUp

Se il prezzo di chiusura è maggiore al valore EMA e il valore fracDown non è uguale a un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire i seguenti valori:

Buy



EMA corrente



Valore Fractals Minimo: n

Nell'altro caso, se il prezzo di chiusura è minore al valore EMA e il valore fracUp non è uguale a un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire i seguenti valori:

Sell



EMA corrente



Valore Fractals Massimo: n

Il seguente grafico si riferisce a questo schema:





3. Fractals con Alligator

Sulla base di questa strategia di trading, dobbiamo creare un sistema che possa essere utilizzato per generare segnali di acquisto e vendita controllando continuamente le posizioni per i seguenti valori:

Il valore delle labbra



Il valore dei denti



Il valore delle mascelle



Il prezzo di chiusura



Il valore di fracDown



Il valore di fracUp

Se il valore delle labbra è maggiore del valore dei denti e delle mascelle, il valore dei denti è maggiore del valore delle mascelle, il prezzo di chiusura è maggiore del valore dei denti e il valore fracDown non è uguale a un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire un commento sul grafico con i seguenti valori:

Buy



Valore delle mascelle: n



Valore dei denti: n



Valore delle labbra: n



Fractals Minimo intorno a: n

Nell'altro caso, se il valore delle labbra è inferiore ai valori dei denti e delle mascelle, la linea dei denti è inferiore al valore delle mascelle, il prezzo di chiusura è inferiore ai denti e il valore di fracUp non è uguale a un valore vuoto, il sistema di trading deve restituire i seguenti valori:

Sell



Valore delle mascelle: n



Valore dei denti: n



Valore delle labbra: n



Fractals Massimo intorno a: n

Il seguente grafico si riferisce a questo schema:





Sistema di trading Fractals

In questo argomento, impareremo come creare un sistema di trading basato sulle strategie citate, passo-passo, per eseguirle nel terminale MetaTrader 5. Inizieremo a creare un semplice sistema Fractals che può essere utilizzato per restituire commenti sul grafico con i valori dell'indicatore Fractals, ecco come procedere.

Creazione di array per fractals su e giù utilizzando la funzione double.

double fracUpArray[]; double fracDownArray[];

Ordinare i dati utilizzando la funzione "ArraySetAsSeries". I suoi parametri sono:

array[]: utilizzeremo gli array creati fracUpArray e fracDownArray.

flag: useremo true.

ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true );

Definire l'indicatore Fractals utilizzando la funzione "iFractals" che restituisce l'handle (gestore) dell'indicatore Fractals. I suoi parametri sono:

symbol: useremo _Symbol da applicare al grafico corrente.

period: utilizzeremo _Period da applicare al timeframe corrente.

int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period );

Ottenimento dei dati e memorizzazione dei risultati mediante la funzione "CopyBuffer". I suoi parametri sono:

indicator_handle: per determinare l'handle dell'indicatore, utilizzeremo (fracDef).

buffer_num: per determinare il numero di buffer dell'indicatore, utilizzeremo (UPPER_LINE per fracUp), (LOWER_LINE per fracDown).

start_pos: per determinare la posizione iniziale, determineremo (1).

count: per determinare la quantità da copiare, utilizzeremo (3).

buffer[]: per definire l'array di destinazione da copiare, useremo (fracUpArray, fracDownArray).

CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray);

Ottenere i valori di fractals su e giù.

double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 );

Restituzione del valore zero in caso di valore vuoto per fracUpValue e faceDownValue.

if (fracUpValue== EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue== EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ;

Utilizzo della funzione "Comment" per restituire i commenti sul grafico con i valori di fractals.

Comment ( "Fractals Up Value = " ,fracUpValue, "

" , "Fractals Down Value = " ,fracDownValue);

Quello che segue è il codice completo per creare questo sistema di trading.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); if (fracUpValue== EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue== EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ; Comment ( "Fractals Up Value = " ,fracUpValue, "

" , "Fractals Down Value = " ,fracDownValue); }

Dopo aver compilato questo codice lo troveremo nella cartella del navigatore uguale al seguente:

Trascinando e rilasciando questo file sul grafico, troveremo la sua finestra uguale alla seguente.

Dopo aver premuto "OK" dopo aver messo il segno di spunta accanto a "Consenti Algo Trading", troveremo l'expert allegato al grafico come di seguito riportato:

Come si può vedere nell'angolo in alto a destra del grafico, l'expert è allegato e siamo pronti a ricevere i segnali desiderati come nell’esempio del test:

Come possiamo vedere nell'angolo in alto a sinistra sono presenti i seguenti valori:

Valore Fractals Su = n

Valore Fractals Giù = 0

È chiaro che Valore Fractals Giù è pari a zero, dato che abbiamo il Valore Fractals Su.

Abbiamo due valori:

Valore Fractals Su = 0

Valore Fractals Giù = n

Ma Valore Fractals Su è pari a zero, poiché abbiamo un valore in Fractals Giù.

1. Fractals massimi e minimi

Di seguito viene riportato il codice completo per creare un sistema di trading dei massimi e minimi di Fractals.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); int fracDef = iFractals ( _Symbol , _Period ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); double fracUpValue = NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue = NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); if (fracUpValue == EMPTY_VALUE ) fracUpValue = 0 ; if (fracDownValue == EMPTY_VALUE ) fracDownValue = 0 ; if (fracUpValue> 0 ) { Comment ( "Fractals High around: " ,fracUpValue); } if (fracDownValue> 0 ) { Comment ( "Fractals Low around: " ,fracDownValue); } }

Differenze in questo codice.

Condizioni della strategia:

In caso di massimo,

if (fracUpValue> 0 ) { Comment ( "Fractals High around: " ,fracUpValue); }

In caso di minimo

if (fracDownValue> 0 ) { Comment ( "Fractals Low around: " ,fracDownValue); }

Dopo aver compilato questo codice e averlo allegato al grafico come abbiamo imparato prima, scopriremo che l'expert Fractals massimi e minimi è allegato come segue:

Ora possiamo ottenere i risultati desiderati per i massimi e i minimi. Nel caso di minimi:

Nel grafico precedente, nell'angolo in alto a sinistra, possiamo notare il valore di Fractals minimo, poiché l'indicatore Fractals ha formato un minimo.

Nel caso di massimo:

Come si può vedere, abbiamo il valore Fractals massimo, poiché l’indicatore ha formato un massimo sul grafico.

2. Fractals con MA

Di seguito è riportato il codice completo per creare un sistema di trading per la strategia Fractals con MA:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double maArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); ArraySetAsSeries (priceArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true ); int fracDef = iFractals ( _Symbol , _Period ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double fracUpValue = NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue = NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double maValue = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); bool isBuy = false ; bool isSell = false ; if (closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; } if (closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; } }

Differenze in questo codice.

Creare altri due array: priceArray utilizzando la funzione "MqlRates" per memorizzare le informazioni su prezzi, volumi e spread e maArray utilizzando la funzione "double".

MqlRates priceArray[]; double maArray[];

Ordinamento dei dati di questi due array.

ArraySetAsSeries (priceArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true );

Ottenere i dati storici di MqlRates utilizzando la funzione "CopyRates". I suoi parametri sono:

symbol_name: per determinare il nome del simbolo, utilizzeremo (_Symbol).

timeframe: per determinare il periodo, utilizzeremo (_period).

start_pos: per determinare la posizione iniziale, useremo (0).

count: per determinare il conteggio dei dati da copiare, utilizzeremo (3).

rates_array[]: per determinare l'array di destinazione in cui copiare, useremo (pArray).

Definizione della media mobile mediante la funzione "iMA". I suoi parametri:

symbol: per determinare il nome del simbolo.

period: Per determinare il periodo.

ma_period: per determinare il periodo di media, utilizzeremo (50).

ma_shift: per determinare lo scostamento orizzontale, useremo (0).

ma_method: per determinare il tipo di media mobile, useremo EMA (Media Mobile Esponenziale).

applied_price: per determinare il tipo di prezzo, useremo il prezzo di chiusura.

int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

Ordinamento dei dati.

CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

Definizione del prezzo di chiusura e del valore MA.

double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double maValue = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 );

Creazione di due variabili bool per isBuy e isSell per evitare conflitti tra i segnali di acquisto e di vendita della stessa candela.

bool isBuy = false ; bool isSell = false ;

Condizioni della strategia.

In caso di segnale di acquisto:

if (closingPrice > maValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; }

In caso di segnale di vendita:

if (closingPrice < maValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "Current EMA: " ,maValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; }

Dopo aver compilato ed eseguito questo codice, troveremo l'expert allegato.

Come possiamo vedere, l'expert Fractals con MA è allegato al grafico nell'angolo in alto a destra. Riceveremo i segnali desiderati come negli esempi seguenti:

In caso di segnale di acquisto:

Come possiamo vedere sul grafico abbiamo un commento con i seguenti valori:

Buy

EMA corrente

Fractals Minimo intorno a: n

In caso di segnale di vendita:

Abbiamo i seguenti valori:

Sell

EMA corrente

Fractals Massimo intorno a: n

3. Fractals con Alligator

Quello che segue è il codice completo per creare un sistema di trading per la strategia Fractals con Alligator:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fracUpArray[]; double fracDownArray[]; MqlRates priceArray[]; double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[]; ArraySetAsSeries (fracUpArray, true ); ArraySetAsSeries (fracDownArray, true ); ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true ); int fracDef= iFractals ( _Symbol , _Period ); int Data = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); CopyBuffer (fracDef, UPPER_LINE , 2 , 1 ,fracUpArray); CopyBuffer (fracDef, LOWER_LINE , 2 , 1 ,fracDownArray); CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray); double fracUpValue= NormalizeDouble (fracUpArray[ 0 ], 5 ); double fracDownValue= NormalizeDouble (fracDownArray[ 0 ], 5 ); double closingPrice = priceArray[ 0 ].close; double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 ); bool isBuy = false ; bool isSell = false ; if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; } if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; } }

Differenze in questo codice.

Creazione di tre array per i componenti dell’Alligator.

double jawsArray[]; double teethArray[]; double lipsArray[];

Ordinare i dati in questi array utilizzando la funzione "ArraySetAsSeries".

ArraySetAsSeries (jawsArray, true ); ArraySetAsSeries (teethArray, true ); ArraySetAsSeries (lipsArray, true );

Definizione dell'Alligator mediante la funzione "iAlligator". I suoi parametri:

symbol: useremo (_Symbol) da applicare al simbolo corrente.

period: utilizzeremo (_Period) da applicare al timeframe corrente.

jaw_period: per determinare il periodo di calcolo delle mascelle, utilizzeremo (13).

jaw_shift: per determinare lo scostamento orizzontale delle mascelle, utilizzeremo (8).

teeth_period: per determinare il periodo di calcolo dei denti, utilizzeremo (8).

teeth_shift: per determinare lo scostamento orizzontale dei denti, utilizzeremo (5).

lips_period: per determinare il periodo di calcolo delle labbra, utilizzeremo (5).

lips_shift: per determinare lo scostamento orizzontale delle labbra, utilizzeremo (3).

ma_method: per determinare il tipo di media mobile, utilizzeremo(MODE_SMA).

applied_price: per determinare il tipo di prezzo, utilizzeremo (PRICE_MEDIAN).

int alligatorDef= iAlligator ( _Symbol , _Period , 13 , 8 , 8 , 5 , 5 , 3 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN );

Definizione dei dati e memorizzazione dei risultati mediante la funzione "CopyBuffer". I suoi parametri:

indicator_handle: per determinare l'handle (gestore) dell'indicatore, utilizzeremo (alligatorDef).

buffer_num: per determinare il numero di buffer dell'indicatore, useremo (0 per le mascelle), (1 per i denti) e (2 per le labbra).

start_pos: per determinare la posizione iniziale, determineremo (0).

count: per determinare la quantità da copiare, utilizzeremo (3).

buffer[]: per determinare l'array di destinazione da copiare, useremo (jawsArray, teethArray, lipsArray).

CopyBuffer (alligatorDef, 0 , 0 , 3 ,jawsArray); CopyBuffer (alligatorDef, 1 , 0 , 3 ,teethArray); CopyBuffer (alligatorDef, 2 , 0 , 3 ,lipsArray);

Ottenere i valori dei componenti dell’Alligator.

double jawsValue= NormalizeDouble (jawsArray[ 0 ], 5 ); double teethValue= NormalizeDouble (teethArray[ 0 ], 5 ); double lipsValue= NormalizeDouble (lipsArray[ 0 ], 5 );

Condizioni della strategia:

In caso di segnale di acquisto:

if (lipsValue>teethValue && lipsValue>jawsValue && teethValue>jawsValue && closingPrice > teethValue && fracDownValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Buy" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals Low around: " ,fracDownValue); isBuy = true ; }

In caso di segnale di vendita:

if (lipsValue<teethValue && lipsValue<jawsValue && teethValue<jawsValue && closingPrice < teethValue && fracUpValue != EMPTY_VALUE ) { Comment ( "Sell" , "

" , "jawsValue = " ,jawsValue, "

" , "teethValue = " ,teethValue, "

" , "lipsValue = " ,lipsValue, "

" , "Fractals High around: " ,fracUpValue); isSell = true ; }

Dopo aver compilato questo codice ed eseguito sul grafico desiderato, scopriremo che l'expert è allegato al grafico come di seguito riportato:

Possiamo ottenere i segnali desiderati basati su questa strategia dopo aver allegato questo expert al grafico, come possiamo vedere nel grafico precedente nell'angolo in alto a destra.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di segnali generati dai test:

In caso di segnale di acquisto

Come possiamo vedere nel grafico precedente, nell'angolo in alto a sinistra abbiamo i seguenti valori come segnale:

Buy

Valore delle mascelle

Valore dei denti

Valore delle labbra

Valore Fractals minimo





Abbiamo i seguenti valori come segnale sul grafico precedente:

Sell

Valore delle mascelle

Valore dei denti

Valore delle labbra

Valore Fractals massimo





Conclusioni

L'indicatore tecnico Fractals è uno strumento utile ed efficace nel trading, sia come strumento a sé stante che accompagnato da un altro indicatore tecnico, in quanto fornisce utili indicazioni, come abbiamo appreso in questo articolo. Si suppone che abbiate appreso cos'è, cosa misura, come può essere formato sul grafico attraverso il metodo del suo calcolo e come inserire l'integrato per visualizzarlo sul terminale MetaTrader 5. Inoltre, abbiamo imparato come utilizzarlo attraverso le seguenti semplici strategie di trading:

Fractals massimi e minimi: per rilevare i massimi e i minimi dell'indicatore Fractals e ottenere il relativo segnale sul grafico.

Fractals con MA: per ottenere segnali di acquisto e vendita basati sui segnali Fractals generati in base alla posizione dei prezzi e alla loro media mobile.

Fractals con Alligator: per ottenere segnali di acquisto e vendita basati su segnali Fractals in base alla posizione dei prezzi e all'indicatore Alligator.

Abbiamo anche imparato a creare un sistema di trading basato su ciascuna strategia menzionata per ottenere segnali automatici sul grafico di MetaTrader 5 codificando queste strategie con MQL5. Spero che abbiate provato ad applicarli da soli per comprendere a fondo e ottenere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo o qualsiasi altro argomento correlato, per trarre un beneficio completo dalla sua lettura.

Confermo ancora una volta che è necessario testare qualsiasi strategia menzionata prima di utilizzarla sul proprio conto reale per assicurarsi che sia profittevole. Spero che questo articolo vi sia stato utile e che abbiate imparato nuove cose che possano migliorare i vostri risultati di trading. Se ti è piaciuto l'articolo e volete leggere altri articoli simili, potete leggere gli altri articoli di questa serie sulla comprensione e la creazione di un sistema di trading basato sugli indicatori tecnici più popolari.