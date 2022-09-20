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学习如何基于 Ichimoku 设计交易系统

学习如何基于 Ichimoku 设计交易系统

MetaTrader 5交易 |
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Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud

概述

欢迎阅读本系列的一篇新文章，在本文中，您可以学到如何利用最常见的技术指标设计交易系统。 在本文中，我们将详细学习一种新的技术工具，及如何基于该指标的主要概念或思路，配以简单策略创建简单的交易系统。

我们会通过以下主题涵盖该指标：

  1. Ichimoku 定义
  2. Ichimoku 策略
  3. Ichimoku 策略蓝图
  4. Ichimoku 交易系统
  5. 结束语

贯穿 Ichimoku 定义的整个主题，我们将学到什么是 Ichimoku，指标的结构是什么，我们如何计算它，以及它衡量什么。 由此，我们将详细学习该指标，了解其背后的主要概念，以便能够有效地运用它。 Ichimoku 策略则是我们要学习贯彻的主题，配合指标背后的基本概念的简单策略。 然后，我们将为每个提到的策略设计一个分步的策略蓝图，来帮助我们为它们创建一款交易系统，我们将通过 Ichimoku 策略蓝图的主题了解这一点。 除此之外，我们将学习本文中最有趣的部分，其核心是如何利用 MQL5 创建一个交易系统，并在 MetaTrader 5 交易平台中执行每个提到的策略，如同我们在 Ichimoku 交易系统主题里学到的这些。

我们将采用 MetaQuotes 语言（MQL5），这是 MetaTrader 5 中的内置编辑器。 如果您想知道如何下载 MetaTrader 5，并使用 MetaEditor，请您阅读上一篇文章中的在 MetaEditor 里编写 MQL5 代码主题。

我建议您测试所有的内容，并练习您所读的内容，因为如此非常有助于加深您的理解，或为您打开视野，接受新的想法。

免责声明：本文的所有内容仅用于教学目的，并非出于任何其它目的。 故此，您根据本文内容采取的任何行动应自行负责，因为本文内容不保证任何结果。

现在，我们观阅这篇新文章及其主题，开启学习之旅。


Ichimoku 定义

在这一部分中，我们辨别 Ichimoku 指标是什么、它衡量什么、它的结构、以及我们如何计算它，进而来详细了解它。 因此，我们可以深入理解我们需要的有关指标的所有信息，从而在以后能有效运用。

Ichimoku 指标是由 Goichi Hosoda 开发的。 它是日本学校里的工具之一，能用来获得更多关于金融产品的认知，因为我们可以识别趋势方向、支撑和阻力、动量、及交易信号。 如果您想了解更多有关如何识别趋势的信息，可以阅读上一篇文章中的趋势定义

它有五个图板：

  • Tenkan-Sen (转换线)
  • Kijun-Sen (基准线)
  • Senkou Span A (前导跨距 A)
  • Senkou Span B (前导跨距 B)
  • Chikou Span (滞后跨距)
Senkou Span A (前导跨距 A) 和 Senkou Span B (前导跨距 B) 合围构建出云 (Kumo)。

现在，我们需要学习如何手工计算 Ichimoku 指标，从而了解该指标背后的概念、及如何有效运用该指标。 如此，我们将通过计算 Ichimoku 中的每个元素来学习这一点。

Tenkan-Sen (转换线)= (9 周期高点 + 9 周期低点)/2

Kijun-Sen (基准线)= (26 周期高点 + 26 周期低点)/2

Senkou Span A (前导跨距 A) = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen)/2 但它是在未来的 26 个周期后才被绘制

Senkou Span B (前导跨距 B)= (52 周期高点 + 52 周期低点)/2 但它也是在未来的 26 个周期后才被绘制

Chikou Span (滞后跨距)= 今日收盘，但它绘制的是过去 26 周期的数值

如今，我们不需要手工计算，但我们现在是在学习指标背后的概念。 我们有包含该指标的交易平台，我们只需在图表上从可用指标中选择 Ichimoku，无需任何计算。 在此，我们需要将 Ichimoku 指标插入 MetaTrader5 中的图表，我们从菜单的插入选项卡 --> 指标 --> Ichimoku Kinko Hyo

顺便说一下，Ichimoku 也称作 Ichimogu Kinko-Hyo。

Ichimoku 插入

之后，我们将发现指标的窗口如下所示：

Ichimoku 插入参数。

上一张图片设置指标的所需参数：

1- 设置 Tenkan sen 的周期

2- 设置 Kijun sen 的周期

3- 设置 Senkou 跨距 B 的周期

我们还可以从“颜色”选项卡中设置所需的指标样式和外观：

Ichimoku 插入颜色

1- 选择 Tenkan sen 的颜色

1A- 选择 Tenkan sen 线的样式

1B- 选择 Tenkan sen 线的宽度


2- 选择 Kijun sen 的颜色：

2A- 选择 Kijun 线的样式

2B- 选择 Kijun 线的宽度


3- 选择 Chikou 跨距的颜色

3A- 选择 Chikou 跨距的样式

3B- 选择 Chikou 跨距的宽度


4- 选择云上移时的颜色（Up Kumo）

4A- 选择云上移时的样式（Up Kumo）

4B- 选择云上移时的宽度（Up Kumo）


5- 选择云下移时的颜色（Down Kumo）

5A- 选择云下移时的样式（Down Kumo）

5B- 选择云下移时的宽度（Down Kumo）


我们的首选项设置完毕后，我们可以在图表上找到与以下相同的指标。

Ichimoku 加载

正如我们从上图中图表上的指标所看到的，蓝色和红色的线是 Tenkan Sen 和 Kijun Sen，绿色的线是 Chikou Span，这是根据时间帧绘制的过去 26 小时的收盘价，此外还有云（Senkou Span A 和 Senkou Span B），将在未来 26 小时绘制，它是红色的，这意味着它正在向下移动。


Ichimoku 策略

在本主题中，我们将学习如何基于 Ichimoku 指标的基本概念，配合简单策略，加以运用。 我们将见识一种利用 Ichimoku 趋势识别器识别趋势的策略。 我们将要学习的策略，可依据 Ichimoku 强度策略告知我们趋势的强度，然后我们还要学习基于两种不同交叉方法的策略，在出现看涨或看跌信号时可提醒我们，如同我们通过 Ichimoku price-Ki 信号策略和 Ichimoku ten-Ki 信号策略看到的那样。

在开始涉及策略之前，我需要在此确认，您必须在运用任何策略之前先行测试，即使它曾经过测试，也要如此，因为没有任何策略能够适合所有人。 我们当中的每个人都有自己特点的交易个性，或个人交易风格。 故此，适合我的，并不意味着适合您。

除此之外，即使您发现该策略的思路或概念适合您，您依然会发现必须优化之后才能对您有用。 因此，在测试和发现它对您有用之前，不要在您的实盘帐户上运行任何策略，这一点至关重要。

  • 策略一：Ichimoku 趋势识别器：

根据这一策略，我们需要一个触发器，可以用来通知我们趋势类型，譬如是上升趋势或下降趋势。 我们将检查三个值，这些值是收盘价、Senkou Span A 和 Senkou Span B。如果收盘价大于 Senkou Span B，与此同时收盘价也大于 Senkou Span A，这会触发已知趋势上升。 反之亦然，如果收盘价低于 Senkou Span B，与此同时收盘价低于 Senkou Span A，这将触发下跌趋势。

收盘价 > Senkou Span B 且收盘价 > Senkou Span A --> 上升趋势

收盘价 < Senkou Span B 且收盘价 < Senkou Span A --> 下跌趋势

  • 策略二：Ichimoku 趋势强度：

基于这一策略，我们需要一个触发器，可以告知我们当前趋势是否强劲。 为此，我们将检查三个值，这些值是当前 Senkou Span A、前期 Senkou Span A 和 Senkou Span A。如果当期 Senkou Span A 大于前期 Senkou Span A，同时当期 Senkou Span A 大于 Senkou Span B，则这是趋势上升且强劲的触发因素。 反之亦然，如果当期 Senkou Span A 低于前期 Senkou Span A ，同时，当期 Senkou Span A 低于 Senkou Span AB，则这将是趋势下降且强劲的信号。

当期 Senkou Span A > 前期 Senkoo Span A 且当期 Senkuo Span A > Senkou spanb --> 上升趋势强劲

当期 Senkou Span A < 前期 Senkou Span A 且当期 Senkou Span A < Senkou Span B --> 下跌趋势强劲 

  • 策略三: Ichimoku 价格-Ki 信号：

Accordi根据这一策略，在上升趋势期间，我们需要一个能够提醒我们看涨信号的触发器，而在下降趋势期间，则需要一个能够提醒我们看跌信号的触发器。 我们将根据该策略检查两个值，收盘价和 Kijun-Sen。 如果收盘价大于 Kijun sen 值，则触发看涨信号。 反之亦然，如果收盘价低于 Kijun sen 值，这是一个看跌信号。

在上涨趋势中，收盘价 > kijum-sen --> 看涨信号

在下跌趋势中，收盘价 < kijum-sen --> 看跌信号

  • 策略四: Ichimoku ten-ki 信号：

根据这一策略，在上升趋势期间，我们需要另一个触发器或方法来提醒我们何时有看涨信号；或者在下降趋势中，我们需要看跌信号。 我们将根据该策略检查两个值，Tenkan-sen 和 Kijum-sen。 如果 Tenkan sen 值大于 Kijun sen，则是看涨信号。 反之亦然，如果收 Tenkan-sen 低于 Kijun sen 值，这是一个看跌信号。

Tenkan-sen > Kijun-sen --> 看涨信号

Tenkan-sen < Kijun-sen --> 看跌信号


Ichimoku 策略蓝图

在这一部分中，我们将为每个策略创建一个蓝图，我认为这一步是我们创建交易系统任务中最重要的步骤，因为它能帮助我们设计一个分步蓝图，从而令我们准确地理解我们想要做什么。

  • 策略一：Ichimoku 趋势识别器：

基于这一策略，我们需要创建一个能够持续检查收盘价、Senkou Span A 和 Senkou Span B 数值的交易系统。 我们需要交易系统在这些值之间进行比较，以便决定哪个值更大或更小，以此决定是否存在上升趋势或下降趋势，并在图表上显示收盘价和 Ichimoku 指标线的数值。 如果收盘价大于 span B ，且收盘价大于 span A，则趋势向上。 如果收盘价低于 span B ，且收盘价大于 span A，则趋势向下。

Ichimoku 趋势识别器蓝图

  • 策略二：Ichimoku 趋势强度：

基于这一策略，我们需要创建一个交易系统来提醒我们当前趋势的强度。 因此，我们需要交易系统连续检查当期 Senkou span A、前期 Senkou span A 和 Senkou span B 的值。 我们需要交易系统在这些值之间进行比较，以便决定哪个值更大或更小，从而在此基础上返回当前趋势的强度。 如果当期 span A 大于前期 span A，且当期 span A 小于 span B，则趋势向上且强劲，并在图表注释上显示 Ichimoku 指标线的值。

Ichimoku 趋势强度蓝图

  • 策略三: Ichimoku 价格-Ki 信号：

根据这一策略，我们需要创建一个交易系统，以便在图表注释里显示一行带有看涨或看跌信号，以及收盘价和 Kijun-sen 指标线值。 因此，我们需要交易系统不断检查收盘价和 Kijun-sen 线的值，并进行比较，以此决定哪一个更大或更小。 如果收盘价大于 Kijun sen，则在图表注释里显示看涨信号、收盘价和 KijunSen 值。 如果收盘价低于 Kijun sen，则在图表注释里显示看跌信号、收盘价和 Kijun sen 值。

Ichimoku Price-Ki 信号蓝图

  • 策略四: Ichimoku ten-ki 信号：

根据这一策略，我们需要创建一个交易系统，根据 Tenkan sen 和 Kijun 值之间的比较，在图表注释里显示看涨或看跌信号，以便决定哪个更大或更小。 因此，我们需要交易系统连续检查这两个值，即 Tenkan Sen 值 Kijun Sen 值，以便返回看涨信号，如果 Tenkan Sen 值大于 Kijun Sen 值，则返回看跌信号；如果 TenkanSen 值低于 KijunSen 值时，返回看跌信号。

Ichimoku ten-Ki 信号蓝图

Ichimoku 交易系统

在这一部分中，我们将学习如何根据上述策略设计一宽基于 Ichimoku 指标的交易系统。 因此，除了 Tenken-sen 和 Kijun-sen 策略之外，我们将学习如何设计基于 Ichimoku 趋势识别策略、趋势强度策略、价格和 KijunSen 策略的交易系统。

现在，我们将设计一个简单 Ichimoku 系统，把所有 Ichimoku 值显示在图表上的注释里，作为上述策略的基础。

我们把 #include 命令指到文件名 Indicators/Trend.mqh，然后用 CiIchimoku 类来调用 Ichimoku 指标的数据。

#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;

通过 void OnInit()，我们调用指标，然后创建 Tenkan sen、Kijun sen、Senkou span A、Senkoo span B 和 Chikou span 的双精度型变量值。

   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);

在图表注释里显示这些值，且每个值均在单独的行中。

   Comment("Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
           "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
           "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
           "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
           "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);

因此，完整代码如下所示：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Simple Ichimoku system.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Ichimoku = new CiIchimoku();
   Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);

   Comment("Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
           "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
           "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
           "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
           "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

编译完这段代码后，我们将在导航窗口中找到它。

Nav - Ichi

若要执行它，我们双击它，或将其拖放到图表上，即会出现 Ichimoku 系统的窗口。

简单 Ichimoku 系统窗口

按“确定”后，它将加载到图表。

简单 Ichimoku 系统加载

以下是该系统生成的信号示例。

简单 Ichimoku 系统信号

正如我们从前面的图片中看到的，我们发现图表上有一条注释，其值如下：

  • Tenkan Sen 值
  • Kijun Sen 值
  • Senkou Span A 值
  • Senkou Span B 值
  • Chikou Span 值
这些先前的值表示 Ichimoku 元素。
  • 策略一：Ichimoku 趋势识别器：

现在，我们需要设计一款交易系统，为我给出一个注释，含有该策略的当前趋势定义，下面是编写好的该策略的完整代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Ichimoku trend identifier.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Ichimoku = new CiIchimoku();
   Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlRates PArray[];
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,PArray);

   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);


   if(PArray[0].close>SpanBVal&&PArray[0].close>SpanAVal)
     {
      Comment("The trend is up","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

   if(PArray[0].close<SpanBVal&&PArray[0].close<SpanAVal)
     {
      Comment("The trend is down","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

此代码中的差异与下同：

创建 MqlRates 类型的价格数组，存储价格信息。

MqlRates PArray[];

在为数据创建整数型变量后，调用 CopyRates 函数填充价格数组。 CopyRates 函数获取 MqlRates 的历史数据。

int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,PArray);

Ichimoku 趋势识别器策略的条件基于趋势类型，

在上升趋势的情况下：

   if(PArray[0].close>SpanBVal&&PArray[0].close>SpanAVal)
     {
      Comment("The trend is up","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

在下跌趋势的情况下：

   if(PArray[0].close<SpanBVal&&PArray[0].close<SpanAVal)
     {
      Comment("The trend is down","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

编译完这段代码后，我们可以在“智能系统”文件夹的“导航器”窗口中找到它，下面图片显示了它。

Nav - Ichi 2

双击或将其拖放到图表上，Ichimoku 趋势标识器窗口将显示如下：

Ichimoku 趋势识别器窗口。

按下“确定”后，它将加载到图表上。

Ichimoku 趋势识别器加载

以下是根据策略条件生成上升趋势和下降趋势信号的示例。

上行趋势信号

Ichimoku 趋势识别器上升信号

正如我们在上一张图片中看到的，图表上有以下注释：

  • 趋势上升
  • 收盘价值
  • Tenkan Sen 值
  • Kijun Sen 值
  • Senkou Span A 值
  • Senkou Span B 值
  • Chikou Span 值

该策略提供了含有不同价格和 Ichimoku 元素值的上升趋势类型。

下行趋势信号:

Ichimoku 趋势识别器下行信号

正如我们在上一张图片中看到的，图表上有以下注释：

  • 趋势下跌
  • 收盘价值
  • Tenkan Sen 值
  • Kijun Sen 值
  • Senkou Span A 值
  • Senkou Span B 值
  • Chikou Span 值

该策略提供了含有不同价格和 Ichimoku 元素值的上升趋势类型。

  • 策略二：Ichimoku 趋势强度：

根据这一策略，我们需要创建一个交易系统，在图表上的注释里显示趋势强度，如果趋势强劲，则显示为上升趋势或下降趋势。 以下代码是以 MQL5 编写的此交易系统，它可以做到这一点：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      Ichimoku trend strength.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Ichimoku = new CiIchimoku();
   Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanAPrevVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-25);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);

   if(SpanAVal>SpanAPrevVal&&SpanAVal>SpanBVal)
     {
      Comment("The trend is up and strong","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Prev. Value is: ", SpanAPrevVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

   if(SpanAVal<SpanAPrevVal&&SpanAVal<SpanBVal)
     {
      Comment("The trend is down and strong","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Prev. Value is: ", SpanAPrevVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

该代码中的差异是策略的条件，

如果是强劲的上升趋势：

   if(SpanAVal>SpanAPrevVal&&SpanAVal>SpanBVal)
     {
      Comment("The trend is up and strong","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Prev. Value is: ", SpanAPrevVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

如果是强劲的下跌趋势：

   if(SpanAVal<SpanAPrevVal&&SpanAVal<SpanBVal)
     {
      Comment("The trend is down and strong","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n",
              "Senkou Span A Prev. Value is: ", SpanAPrevVal,"\n",
              "Senkou Span A Value is: ", SpanAVal,"\n",
              "Senkou Span B Value is: ",SpanBVal,"\n",
              "Chikou Span Value is: ",ChikouVal);
     }

编译完这段代码后，我们将在导航窗口中找到它。

Nav - Ichi 3

双击执行它，我们将发现智能系统的窗口与以下窗口相同：

Ichimoku 趋势强度窗口

按“确定”后，智能系统将加载到图表：

Ichimoku 趋势强度加载

以下是在强势上升趋势下测试产生的信号示例：

Ichimoku 趋势强度上升和强劲信号

正如我们在上图中看到的，我们可以在图表上找到具有以下值的注释：

  • 趋势上升且强劲
  • Tenkan Sen 值
  • Kijun Sen 值
  • Senkou Span A 前期值
  • Senkou Span A 值
  • Senkou Span B 值
  • Chikou Span 值

此处，我们可以发现注释告诉我们上升趋势很强。 以下是在强下降趋势下测试产生的信号示例：

Ichimoku 趋势强度下跌和强劲信号

正如我们在上图中看到的，我们可以在图表上找到具有以下值的注释：

  • 趋势下跌且强劲
  • Tenkan Sen 值
  • Kijun Sen 值
  • Senkou Span A 前期值
  • Senkou Span A 值
  • Senkou Span B 值
  • Chikou Span 值

相反，我们可以发现，注释告诉我们，下降趋势很强。

  • 策略三: Ichimoku 价格-Ki 信号：

根据这一策略，我们需要创建一款交易系统，根据价格和 Kijun sen 之间的交叉，在图表上生成带有看涨或看跌信号的注释，以下是完整的代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     Ichimoku Price-Ki signal.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Ichimoku = new CiIchimoku();
   Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlRates PArray[];

   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,PArray);

   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);

   if(PArray[0].close>KijunVal)
     {
      Comment("Bullish signal","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

   if(PArray[0].close<KijunVal)
     {
      Comment("Bearish signal","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

此代码中的区别：

创建并填充价格数组。

   MqlRates PArray[];

   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,PArray);

 在看涨信号的情况下，Ichimoku Price Ki 策略的条件，

   if(PArray[0].close>KijunVal)
     {
      Comment("Bullish signal","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

在看跌信号的情况下，Ichimoku Price Ki 策略的条件，

   if(PArray[0].close<KijunVal)
     {
      Comment("Bearish signal","\n",
              "Close Value is: ",PArray[0].close,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

编译完这段代码后，我们可以在导航窗口中找到它。

Nav - Ichi 5

拖放到图表上可以执行智能系统，将出现智能系统窗口。

Ichimoku Price-Ki 信号窗口

按下“确定”后，它将加载到图表上。

Ichimoku Price-Ki 信号加载

以下是测试产生的看涨信号示例。

Ichimoku Price-Ki 看涨信号

正如我们在前面的示例中看到的，图表上有一条注释：

  • 看涨信号
  • 收盘价值
  • Kijun-sen 值

这一看涨信号是基于价格和 Kijun-sen 之间的交叉产生的。 以下是测试生成的看跌信号的示例。

Ichimoku Price-Ki 看跌信号

正如我们在前面的示例中看到的，图表上有一条注释：

  • 看跌信号
  • 收盘价值
  • Kijun-sen 值

该看跌信号是基于价格和 Kijun-sen 之间的交叉产生的。

  • 策略四: Ichimoku ten-ki 策略：

根据这一策略，我们需要创建一个交易系统，根据 Tenkan sen 和 Kijun sen 之间的交叉，在图表上生成带有看涨或看跌信号的注释，以下是完整的代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Ichimoku ten-Ki signal.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Indicators/Trend.mqh>
CiIchimoku*Ichimoku;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   Ichimoku = new CiIchimoku();
   Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   Ichimoku.Refresh(-1);
   double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen(0);
   double KijunVal= Ichimoku.KijunSen(0);
   double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(-26);
   double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(-26);
   double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan(26);

   if(TenkanVal>KijunVal)
     {
      Comment("Bullish signal","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

   if(TenkanVal<KijunVal)
     {
      Comment("Bearish signal","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

此代码中的区别是 Ichimoku ten-Ki 策略的条件，

若是看涨信号情况：

   if(TenkanVal>KijunVal)
     {
      Comment("Bullish signal","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

若是看跌信号情况：

   if(TenkanVal<KijunVal)
     {
      Comment("Bearish signal","\n",
              "Tenkan Sen Value is: ",TenkanVal,"\n",
              "Kijun Sen Value is: ",KijunVal,"\n");
     }

编译此代码后，我们将在导航器中找到智能系统。

Nav - Ichi 4

双击，其窗口将如下出现：

Ichimoku ten-Ki 信号窗口

按“确定”后，智能系统将加载到图表：

Ichimoku ten-Ki 信号加载

以下是基于该策略测试产生的看涨信号的示例：

Ichimoku ten-Ki 看涨信号

正如我们在前面的示例中看到的，图表上有一条注释：

  • 看涨信号
  • Tenkan-sen 值
  • Kijun-sen 值

该看涨信号基于 tenkan-sen 和 Kijun-sen 之间的交叉产生。 以下是根据该策略测试生成的熊市信号的示例：

Ichimoku ten-Ki 看跌信号   

正如我们在前面的示例中看到的，图表上有一条注释：

  • 看跌信号
  • Tenkan-sen 值
  • Kijun-sen 值

该看跌信号基于 tenkan-sen 和 Kijun-sen 之间的交叉产生。


结束语

Ichimoku 指标可以作为一个完整的系统，令您在图表上以多个角度识别，正如我们在本文中所了解的，因为您据其识别趋势、趋势强度，并获得交易看涨或看跌信号。 因此，它在交易中非常有用，它可以通过一个指标从多个角度识别，从而制定更好的决策，并提高我们的结果。

我认为我们学完了很多关于这个指标的主题，尽可能多地涵盖它，但可以肯定的是，您可能会发现自己需要参阅这个指标的更多地信息，这是正常的，因为我们仅提供了关于它的基本知识，我鼓励您这样做。

在这篇文章中，我们涵盖了许多关于 Ichimoku 的主题，我们学习了它是什么，它测量什么，它的构造，以及如何依据 Ichimoku 定义来计算它。 我们学习如何基于其基本概念在简单策略里运用它，故我们学习了以下策略：

  • Ichimoku 趋势识别器: 告诉我们趋势类型，是上升趋势还是下降趋势。
  • Ichimoku 趋势强度: 当趋势强劲时通知我们。
  • Ichimoku price-ki 信号: 当有看涨或看跌信号时通知我们。
  • Ichimoku ten-ki 信号: 基于另一种方法通知我们何时有看涨或看跌信号。

我们还创建了一个分步蓝图，来帮助我们根据上述策略创建交易系统。 我们利用 MQL5 为每个提到的策略创建了一个交易系统，可在 MetaTrader 5 里运行。 我希望您自己应用本文中所学到的知识，因为实践在任何教育过程中都是非常重要的因素。 我再次确认，在将其用于您的实盘账户之前，必须测试任何策略，因为没有适合每个人的策略。

算法交易是一个令人难以置信的工具，可以帮助我们更好地进行交易，因为它可以帮助我们避免人类情绪干扰，而这可能对我们的交易有害，因为您必须知道情绪在我们的交易中起着重要作用，这将是造成损失的原因。 因此，当我们发现一个工具，其可根据我们的获胜策略自动执行交易，这将是一笔真正的财富。 除此之外，在我们的交易系统为我们工作的同时，我们还能抽出时间做其它有用的事情。

在本文章的结尾，我希望您能发现它对您提高交易水平有很大帮助。 如果您想参阅更多类似的文章，可以阅读我在本系列中的其它文章，了解如何运用最流行的技术指标设计交易系统。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/11081

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本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud
  • https://mhassanhub.com
    • ✅ I am Mohamed Hassan Abdel Maaboud, a financial market analyst and systematic investment and trading strategist with experience in the financial markets field since 2012.
    ✅ Certified Financial Technician® (CFTe®) holder from IFTA (International Federation of Technical Analysts).
    ✅ Certified ESTA Technical Analyst (CETA ) holder from ESTA (The Egyptian Society of Technical Analysts).
    👉 Check out the website through the link: https://mhassanhub.com/
    ✅ I am passionate about what I do and interested in adding more value using my experience in the field.
    ✅ I am the author of many articles here on the MQL5 website about algorithmic trading and how to create a trading system based on the most popular technical indicators.
    You can find them through the following link:

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    最近评论 | 前往讨论 (8)
    Ivan Titov
    Ivan Titov | 4 2月 2023 在 10:24
    我认为最好将上述策略合二为一，这样 交易信号会更强。
    R4tna C
    R4tna C | 14 5月 2024 在 18:51

    这篇文章写得很好，只有一个小问题，那就是我在使用示例代码时出现了内存泄漏。


    我发现在 DeInit() 中删除对象可以解决这个问题

    //+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete Ichimoku;
  }
    Ngoc Kien
    Ngoc Kien | 14 9月 2024 在 16:47
    大家好，请帮助我解决 mql5 的问题：
    Ngoc Kien
    Ngoc Kien | 15 9月 2024 在 00:31

    我的 心：

    绘制spanB石灰绿色时，接近>过去的云和接近>过去的天干森，接近>过去的木槿森和接近>现在的云，spanA>spanB：


    #include <Indicators/Trend.mqh> (包括<指标/趋势.mqh>)

    CiIchimoku*Ichimoku；

    //--- 指标设置

    #property indicator_chart_window

    #property indicator_buffers 9

    #property indicator_plots 1

    #property indicator_type1 DRAW_LINE

    #property indicator_color1 LimeGreen

    #property indicator_width1 2


    double sp1tl[]；

    double sp2tl[]；

    double trendtang[]；

    double tenqk[]；

    double kijqk[]；

    double sp1ht[]；

    double sp2ht[]；

    double sp1qk[]；

    double sp2qk[]；


    void OnInit()

    {

    Ichimoku = new CiIchimoku()；

    Ichimoku.Create(_Symbol,PERIOD_CURRENT,9,26,52)；

    SetIndexBuffer(0,trendtang,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(1,sp1tl,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(2,sp2tl,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(3,tenqk,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(4,kijqk,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(5,sp1ht,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(6,sp2ht,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(7,sp1qk,INDICATOR_DATA)；

    SetIndexBuffer(8,sp2qk,INDICATOR_DATA)；

    IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1)；

    //--- 设置要绘制的第一个条形图的指数

    PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,51)；

    //---绘制时线条移动

    PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,25)；

    }

    int OnCalculate(const int rates_total、

    const int prev_calculated、

    const datetime &time[]、

    const double &open[]、

    const double &high[]、

    const double &low[]、

    const double &close[]、

    const long &tick_volume[]、

    const long &volume[]、

    const int &spread[])

    {

    int start；

    //---

    if(prev_calculated==0)

    start=0；

    否则

    start=prev_calculated-1；

    //--- 主循环

    for(int i=start; i<rates_total && !IsStopped(); i++)

    {

    MqlRates PArray[]；

    int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,PArray)；


    Ichimoku.Refresh(-1)；

    double spanAtl= Ichimoku.SenkouSpanA(0)；

    double spanBtl= Ichimoku.SenkouSpanB(0)；

    double spanAht= Ichimoku.SenkouSpanA(-25)；

    double spanBht= Ichimoku.SenkouSpanB(-25)；

    double spanAqk= Ichimoku.SenkouSpanA(-51)；

    double spanBqk= Ichimoku.SenkouSpanB(-51)；

    double tenkanqk= Ichimoku.TenkanSen(-25)；

    double kijunqk= Ichimoku.KijunSen(-25)；

    sp1tl[i]=spanAtl；

    sp2tl[i]=spanBtl；

    tenqk[i]=tenkanqk；

    kijqk[i]=kijunqk；

    sp1ht[i]=spanAht；

    sp2ht[i]=spanBht；

    sp1qk[i]=spanAqk；

    sp2qk[i]=spanBqk；

    如果

    sp1tl[i]>=sp2tl[i]

    && close[i]>tenqk[i]

    && close[i]>kijqk[i]

    && close[i]>sp1ht[i]

    && close[i]>sp2ht[i]

    && close[i]>sp1qk[i]

    && close[i]>sp2qk[i]

    )

    {

    trendtang[i]=sp2tl[i]；

    }

    否则

    {

    trendtang[i]=EMPTY_VALUE；

    }

    }

    //---

    return(rates_total)；

    }

    200750481
    200750481 | 12 5月 2026 在 09:23
    感谢您的贡献。
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