Apprendre à concevoir un système de trading basé sur l’Ichimoku

Introduction

Bienvenue dans ce nouvel article de notre série. Vous allez apprendre comment concevoir un système de trading à l'aide des indicateurs techniques les plus courants. Dans cet article, nous allons découvrir en détail un nouvel outil technique pouvant être utilisé en notre faveur pour apprendre à créer un système de trading simple, basé sur des stratégies simples utilisant cet indicateur.

Nous allons couvrir cet indicateur au travers des sujets suivants :

Tout au long de la définition de l'Ichimoku, nous apprendrons ce qu'est l'Ichimoku, comment il est construit, comment nous pouvons le calculer, et ce qu'il mesure. Nous allons donc discuter du concept que cet indicateur utilise afin de pouvoir l'utiliser efficacement. Grâce à cela, nous apprendrons la stratégie Ichimoku, des stratégies simples basées sur le concept de base derrière l'indicateur. Nous concevrons ensuite un plan de stratégie étape par étape pour chaque stratégie mentionnée afin de nous aider à créer un système de trading. Nous apprendrons cela à travers le plan de la stratégie Ichimoku. Nous allons aussi voir la partie la plus intéressante de cet article, son cœur, comment créer un système de trading en MQL5 pour l'exécuter dans la plateforme de trading MetaTrader 5 pour chaque stratégie mentionnée.

Nous utiliserons le Langage MetaQuotes (MQL5) qui est un éditeur intégré à MetaTrader 5. Si vous voulez savoir comment télécharger MetaTrader 5 pour utiliser MetaEditor, vous pouvez lire le sujet Écrire du code MQL5 dans MetaEditor d'un article précédent.

Je vous conseille de tout tester et de mettre en pratique ce que vous lisez. Cela vous sera très utile pour approfondir votre compréhension ou pour ouvrir vos yeux à de nouvelles idées.

Avis de Non-Responsabilité : Cet article est uniquement publié dans un but éducatif. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base de cet article. Le contenu de cet article ne garantit aucun type de résultat.

Commençons maintenant notre apprentissage.





Définition de l'Ichimoku

Dans cette partie, nous allons voir en détail l'indicateur Ichimoku en identifiant ce qu'il est, ce qu'il mesure, sa construction, et comment nous pouvons le calculer. Nous pourrons ainsi comprendre en profondeur tout ce dont nous avons besoin au sujet de l'indicateur pour l'utiliser efficacement par la suite.

L'indicateur Ichimoku a été développé par Goichi Hosoda. C'est l'un des outils de l'école japonaise qui peut être utilisé pour obtenir plus d'informations sur les instruments financiers. Nous pouvons identifier la direction de la tendance, le support et la résistance, le momentum et les signaux de trading. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'identifier la tendance, vous pouvez consulter la définition de la tendance dans un article précédent.

Il est constitué de 5 courbes :

Tenkan-Sen (ligne de Conversion, ou ligne de Signal)

Kijun-Sen (ligne de Base, ou ligne de Tendance)

Senkou Span A

Senkou Span B

Chikou Span (ligne des prix décalés)

L’écart entre les lignes Senkou Span A et Senkou Span B forme le Nuage (Kumo).

Nous devons maintenant apprendre comment calculer l'indicateur Ichimoku manuellement pour découvrir le concept derrière cet indicateur et pouvoir utiliser l'indicateur efficacement. Nous allons donc l'apprendre en calculant chaque élément de l'Ichimoku.

Tenkan-Sen (Ligne de conversion) = (Plus Haut de 9 périodes + Plus Bas de 9 périodes) / 2

Kijun-Sen (Ligne de base) = (Plus Haut de 26 périodes + Plus Bas de 26 périodes) / 2

Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2 mais elle sera tracée 26 périodes dans le futur.

Senkou Span B = (Plus Haut de 52 périodes + Plus Bas de 52 périodes) / 2 mais elle sera tracée 26 périodes dans le futur également.

Chikou Span = Clôture d'aujourd'hui mais elle sera tracée 26 périodes dans le passé.

Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de le calculer manuellement. Mais nous l'apprenons pour identifier le concept derrière cet indicateur. Nous disposons de plateformes de trading qui incluent cet indicateur. Il nous suffit de sélectionner l'Ichimoku parmi les indicateurs disponibles pour qu'il s'affiche sur le graphique sans aucun calcul. Ici, nous devons insérer l'indicateur Ichimoku dans le graphique dans MetaTrader 5 (Insertion --> Indicateurs --> Ichimoku Kinko Hyo).

Au fait, l’Ichimoku est également appelé Ichimoku Kinko Hyo.

La fenêtre de l'indicateur apparaît ensuite :

L'image précédente permet de définir les paramètres de l'indicateur :

1- Période de Tenkan-sen

2- Période de Kijun-sen

3- Période du Senkou Span B

Nous pouvons également définir le style et l'apparence de l'indicateur à partir de l'onglet Couleurs :

1- Couleur du Tenkan-sen

1A- Style de la ligne Tenkan-sen

1B- Epaisseur de la ligne Tenkan-sen





2- Couleur du Kijun-sen

2A- Style de la ligne Kijun

2B- Epaisseur de la ligne de Kijun





3- Couleur du Chikou Span

3A- Style du Chikou Span

3B- Epaisseur du Chikou Span





4- Couleur du nuage en cas de mouvement ascendant (Up Kumo)

4A- Style du nuage en cas de mouvement ascendant (Up Kumo)

4B- Epaisseur du nuage en cas de mouvement ascendant (Up Kumo)





5- Couleur du nuage en cas de descente (Down Kumo)

5A- Style du nuage en cas de descente (Down Kumo)

5B- Epaisseur du nuage en cas de descente (Down Kumo)





Après avoir défini nos préférences, l'indicateur est dessiné sur le graphique comme suit :

Comme nous pouvons le voir avec l'indicateur du graphique précédent, les lignes bleues et rouges sont pour Tenkan-Sen et Kijun-Sen, et la ligne verte pour Chikou Span qui est le prix de clôture tracé 26 heures dans le passé. Le Nuage (Senkou Span A et Senkou Span B) est également tracé 26 heures dans le futur et en rouge, ce qui signifie qu'il se déplace vers le bas.





Stratégie Ichimoku

Dans cette rubrique, nous allons apprendre à utiliser l'indicateur Ichimoku à partir de stratégies simples. Nous allons voir une stratégie qui peut être utilisée pour identifier la tendance grâce à l’Ichimoku. Nous verrons une stratégie qui peut être utilisée pour connaître la force de la tendance grâce à la force Ichimoku. Nous apprendrons ensuite une stratégie qui peut être utilisée pour nous alerter en cas de signal haussier ou baissier sur la base de 2 méthodes différentes de croisement correspondant à la stratégie du signal Ichimoku price-Ki et à la stratégie du signal Ichimoku ten-ki.

Je dois confirmer ici, avant de commencer à mentionner les stratégies, que vous devez toujours tester toute stratégie avant de l'utiliser, même si elle a été testée, car rien ne convient à tout le monde. Chacun d'entre nous a une personnalité dans le trading ou un style de trading personnel basé sur nos propres caractéristiques. Ce qui peut me convenir ne signifie pas que cela vous conviendra.

De plus, même si vous trouvez que la stratégie vous convient en tant qu'idée ou concept, vous pouvez constater que vous avez besoin d'une optimisation pour vous être utile. Il est donc très important de ne pas utiliser de stratégie sur votre compte réel avant de la tester et de constater qu'elle vous sera utile.

1ère stratégie : Identificateur de tendance Ichimoku

Pour cette stratégie, nous avons besoin d'un déclencheur pour nous informer sur le type de la tendance :à la hausse ou à la baisse. Pour cela, nous allons vérifier 3 valeurs : le cours de clôture, la fourchette Senkou A et la fourchette Senkou B. Si le cours de clôture est supérieur à la fourchette Senkou B et que, dans le même temps, le cours de clôture est supérieur à la fourchette Senkou A, ce sera le déclencheur pour savoir que la tendance est à la hausse. Et inversement, si le prix de clôture est inférieur à la fourchette Senkou B et qu'au même moment le prix de clôture est inférieur à la fourchette Senkou A, ce sera le déclencheur d’une tendance à la baisse.

Clôture > Senkou Span B et Clôture > Senkou Span A --> Tendance haussière

Clôture < Senkou Span B et Clôture < Senkou Span A --> Tendance à la baisse

2ème stratégie : Force de la tendance Ichimoku

Pour cette stratégie, nous avons besoin d'un déclencheur qui puisse nous informer de la force de la tendance. Pour ce faire, nous allons vérifier 3 valeurs : le Senkou Span A actuel, le Senkou Span A précédent et le Senkou Span B. Si le Senkou Span A actuel est supérieur au Senkou Span A précédent et qu'en même temps le Senkou Span A actuel est supérieur au Senkou Span B, cela indique que la tendance est à la hausse et forte. Inversement, si le Senkou Span A actuel est inférieur au Senkou Span A précédent et qu'en même temps, le Senkou Span A actuel est inférieur au Senkou Span B, cela sera un signal que la tendance est à la baisse et forte.

Senkou Span A actuel > Senkou Span A précédent et Senkou Span A actuel > Senkou Span B --> la tendance à la hausse est forte.

Senkou Span A actuel < Senkou Span A précédent et Senkou Span A actuel < Senkou Span B --> la tendance à la baisse est forte.

3ème stratégie : Signal Ichimoku price-Ki

Pour cette stratégie, pendant une tendance haussière, nous avons besoin d'un déclencheur qui peut nous alerter sur un signal haussier. Et pendant une tendance baissière, nous avons besoin d'un déclencheur qui peut nous alerter sur un signal baissier. Nous vérifierons 2 valeurs sur la base de cette stratégie : le prix de clôture et le Kijun-Sen. Si le prix de clôture est supérieur à la valeur du Kijun-Sen, cela déclenchera un signal haussier. Inversement, si le prix de clôture est inférieur à la valeur Kijun-sen, il s'agira d'un signal baissier.

Pendant une tendance haussière, prix de clôture > kijun-sen --> signal haussier

Pendant une tendance baissière, prix de clôture < kijun-sen --> signal baissier

4ème stratégie : Signal Ichimoku ten-ki

Pour cette stratégie, pendant une tendance haussière, nous avons besoin d'un autre déclencheur ou d'une autre méthode pour nous alerter lorsqu'il y a un signal haussier. Ou pendant une tendance baissière, nous avons besoin d'un signal baissier. Nous allons vérifier 2 valeurs sur la base de cette stratégie : Tenkan-sen et Kijun-sen. Si la valeur du Tenkan-sen est supérieure à celle du Kijun-sen, cela constituera un signal haussier. Inversement, si le Tenkan-sen est plus bas que le Kijun-sen, ce sera un signal baissier.

Tenkan-sen > Kijun-sen --> signal haussier

Tenkan-sen < Kijun-sen --> signal baissier





Plan de la stratégie Ichimoku

Dans cette partie, nous allons créer un plan pour chaque stratégie. Je considère cette étape comme la plus importante dans notre mission de création d'un système de trading car elle nous aidera à concevoir un plan étape par étape, ce qui nous aidera à comprendre ce que nous voulons faire exactement.

1ère stratégie : Identificateur de tendance Ichimoku

Sur la base de cette stratégie, nous devons créer un système de trading capable de vérifier en permanence les valeurs des prix de clôture, du Senkou Span A et du Senkou Span B. Notre système de trading doit effectuer la comparaison entre ces valeurs pour décider laquelle est la plus grande ou la plus petite, pour décider s'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse et afficher un commentaire sur le graphique avec les valeurs du prix de clôture et des lignes de l’Ichimoku. Si le cours de clôture est supérieur au Span B et que le cours de clôture est supérieur au Span A, alors la tendance est à la hausse. Si le prix de clôture est inférieur au Span B et que le prix de clôture est inférieur au Span A, alors la tendance est à la baisse.

2ème stratégie : Force de la tendance Ichimoku

Sur la base de cette stratégie, nous devons créer un système de trading qui nous indique la force de la tendance actuelle. Nous avons donc besoin que le système de trading vérifie en permanence les valeurs du Senkou Span A actuel, du Senkou Span A précédent et du Senkou Span B. Le système de trading doit faire la comparaison entre ces valeurs pour décider laquelle est la plus grande ou la plus petite et retourner la force de la tendance actuelle. Si le Span A actuel est supérieur au Span A précédent et que le Span A actuel est supérieur au Span B, alors la tendance est à la hausse et forte et un commentaire est affiché sur le graphique avec les valeurs des lignes de l’Ichimoku.

3ème stratégie : Prix Ichimoku - Signal Ki

Selon cette stratégie, nous devons créer un système de trading pour afficher un commentaire sur le graphique avec le signal haussier ou baissier et les valeurs des prix de clôture et de la ligne Kijun sen. Nous avons donc besoin que le système de trading vérifie les valeurs du prix de clôture et de la ligne Kijun sen en permanence afin d'effectuer une comparaison pour décider lequel est le plus grand ou le plus petit. Si le prix de clôture est supérieur à Kaijun sen, le signal haussier, le prix de clôture et les valeurs de Kaijun sen apparaissent sous la forme de commentaires sur le graphique. Si le prix de clôture est inférieur au Kaijun sen, le signal baissier, le prix de clôture et les valeurs du Kaijuun sen sont affichés sous la forme commentaires sur le graphique.

4ème stratégie : Signal Ichimoku ten-Ki

Selon cette stratégie, nous devons créer un système de trading pour afficher un commentaire sur le graphique avec un signal haussier ou baissier basé sur la comparaison entre les valeurs Tenkan Sen et Kaijun pour décider laquelle est la plus grande ou la plus petite. Nous avons donc besoin que le système de trading vérifie ces deux valeurs en permanence pour retourner soit un signal haussier, la valeur Tenkan Sen et la valeur Kaijun Sen si la valeur Tenkan Sen est supérieure à la valeur Kaijuun Sen, soit un signal baissier, la valeur Tenkan Sen et la valeur Kaijun Sen si la valeur Tenkan Sen est inférieure à la valeur Kaijun Sen.





Système de trading Ichimoku

Dans cette partie, nous allons apprendre à concevoir un système de trading basé sur l'indicateur Ichimoku pour les stratégies mentionnées. Nous apprendrons donc à concevoir un système de trading basé sur la stratégie d'identification de la tendance Ichimoku, la stratégie de force de la tendance, et la stratégie Kijun-sen, en plus de la stratégie Tenken-sen et Kijun-sen.

Maintenant, nous allons concevoir le système Ichimoku Simple qui nous montre toutes les valeurs de l’Ichimoku sous la forme d’un commentaire sur le graphique et que nous utiliserons comme base pour les autres stratégies.

La directive #include sera ajoutée au nom du fichier Indicators/Trend.mqh puis nous utiliserons la classe CiIchimoku pour utiliser les données de l'indicateur Ichimoku.

#include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku;

Dans la fonction void OnInit(), nous appellerons l'indicateur et créerons ensuite les variables de types doubles pour les valeurs de Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B et Chikou Span.

Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 );

Nous afficherons ces valeurs sur le graphique et chaque valeur sur une ligne séparée.

Comment ( "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal);

Le code complet sera similaire au code suivant :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku; void OnInit () { Ichimoku = new CiIchimoku(); Ichimoku.Create( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 9 , 26 , 52 ); } void OnTick () { Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 ); Comment ( "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); }

Après avoir compilé ce code, nous le trouverons dans la fenêtre du Navigateur.





Pour l'exécuter, nous pouvons double-cliquer dessus ou le glisser-déposer sur le graphique et la fenêtre du système Ichimoku apparaîtra.





Après avoir appuyé sur OK, le fichier est attaché au graphique :





Voici un exemple de signaux générés avec ce système :

Comme nous pouvons le voir sur l'image précédente, il y a un commentaire sur le graphique avec les valeurs suivantes :

Valeur Tenkan Sen

Valeur Kaijun Sen

Valeur Senkou Span A

Valeur Senkou Span B

Valeur Chikou Span

1ère stratégie : Identificateur de tendance Ichimoku

Ces valeurs précédentes représentent les éléments Ichimoku.

Nous devons maintenant concevoir un système de trading qui affiche un commentaire avec la définition de la tendance actuelle basée sur cette stratégie. Voici le code complet pour écrire ce type de stratégie.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku; void OnInit () { Ichimoku = new CiIchimoku(); Ichimoku.Create( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 9 , 26 , 52 ); } void OnTick () { MqlRates PArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,PArray); Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 ); if (PArray[ 0 ].close>SpanBVal&&PArray[ 0 ].close>SpanAVal) { Comment ( "The trend is up" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); } if (PArray[ 0 ].close<SpanBVal&&PArray[ 0 ].close<SpanAVal) { Comment ( "The trend is down" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); } }

Les différences dans ce code seront les suivantes :

Création d'un tableau de prix de type MqlRates qui stocke les informations sur les prix.

MqlRates PArray[];

Remplissage du tableau des prix en utilisant la fonction CopyRates après avoir créé une variable entière pour Data. La fonction CopyRates récupère les données historiques de la structure MqlRates.

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,PArray);

Les conditions de la stratégie d'identification de la tendance Ichimoku en fonction du type de tendance :

En cas de tendance à la hausse :

if (PArray[ 0 ].close>SpanBVal&&PArray[ 0 ].close>SpanAVal) { Comment ( "The trend is up" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); }

En cas de tendance à la baisse :

if (PArray[ 0 ].close<SpanBVal&&PArray[ 0 ].close<SpanAVal) { Comment ( "The trend is down" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); }

Après avoir compilé ce code, nous pouvons le trouver dans la fenêtre du Navigateur dans le dossier Expert Advisors conformément à l'image suivante.





En double-cliquant ou en le déposant sur le graphique, la fenêtre d'identification de la tendance Ichimoku apparaîtra comme suit :





Après avoir appuyé sur OK, le fichier sera attaché au graphique :





Voici un exemple de génération de signaux de tendance à la hausse et à la baisse en fonction.

Signal de tendance haussière :

Comme nous pouvons le voir dans l'image précédente, les commentaires sont affichés sur les graphiques avec les éléments suivants :

La tendance est à la hausse

Valeur du prix de Clôture

Valeur Tenkan Sen

Valeur Kaijun Sen

Valeur Senkou Span A

Valeur Senkou Span B

Valeur Chikou Span

Cette stratégie fournit la tendance haussière avec différentes valeurs de prix et d'éléments Ichimoku.

Signal de tendance à la baisse :

Comme nous pouvons le voir dans l'image précédente, les commentaires sont affichés sur les graphiques avec les éléments suivants :

La tendance est à la baisse

Valeur du prix de Clôture

Valeur Tenkan Sen

Valeur Kaijun Sen

Valeur Senkou Span A

Valeur Senkou Span B

Valeur Chikou Span

Cette stratégie fournit la tendance haussière avec différentes valeurs de prix et d'éléments Ichimoku.

2ème stratégie : Force de la tendance Ichimoku

Selon cette stratégie, nous devons créer un système de trading qui affiche un commentaire sur le graphique avec la force de la tendance (si elle est forte) et comme une tendance haussière ou baissière. Le code suivant sert à écrire ce système de trading en MQL5 :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku; void OnInit () { Ichimoku = new CiIchimoku(); Ichimoku.Create( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 9 , 26 , 52 ); } void OnTick () { Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanAPrevVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 25 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 ); if (SpanAVal>SpanAPrevVal&&SpanAVal>SpanBVal) { Comment ( "The trend is up and strong" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Prev. Value is: " , SpanAPrevVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); } if (SpanAVal<SpanAPrevVal&&SpanAVal<SpanBVal) { Comment ( "The trend is down and strong" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Prev. Value is: " , SpanAPrevVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); } }

Les différences dans ce code sont des conditions de la stratégie :

En cas de forte tendance à la hausse :

if (SpanAVal>SpanAPrevVal&&SpanAVal>SpanBVal) { Comment ( "The trend is up and strong" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Prev. Value is: " , SpanAPrevVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); }

En cas de forte tendance à la baisse :

if (SpanAVal<SpanAPrevVal&&SpanAVal<SpanBVal) { Comment ( "The trend is down and strong" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" , "Senkou Span A Prev. Value is: " , SpanAPrevVal, "

" , "Senkou Span A Value is: " , SpanAVal, "

" , "Senkou Span B Value is: " ,SpanBVal, "

" , "Chikou Span Value is: " ,ChikouVal); }

Après avoir compilé ce code, nous le trouverons dans la fenêtre du Navigateur.





En double-cliquant pour l'exécuter, la fenêtre de l'expert sera ouverte :





Après avoir appuyé sur OK, le fichier est attaché au graphique :





Voici un exemple de signaux générés à partir de tests, en cas de tendance forte à la hausse :

Comme nous pouvons le voir dans l'image précédente, les commentaires sont affichés sur le graphique avec les valeurs suivantes :

La tendance est à la hausse et forte

Valeur Tenkan Sen

Valeur Kaijun Sen

Valeur précédente Senkou Span A

Valeur Senkou Span A

Valeur Senkou Span B

Valeur Chikou Span

Nous pouvons constater ici que le commentaire nous informe que la tendance est à la hausse et forte. Voici un exemple de signaux générés à partir de tests, en cas de tendance forte à la baisse :





Comme nous pouvons le voir dans l'image précédente, les commentaires sont affichés sur le graphique avec les valeurs suivantes :

La tendance est à la baisse et forte

Valeur Tenkan Sen

Valeur Kaijun Sen

Valeur précédente Senkou Span A

Valeur Senkou Span A

Valeur Senkou Span B

Valeur Chikou Span

A l'inverse, nous pouvons constater que le commentaire nous informe que la tendance à la baisse est forte.

3ème stratégie : Signal Ichimoku Price-Ki

Selon cette stratégie, nous devons créer un système de trading pour afficher un commentaire sur le graphique avec des signaux haussiers ou baissiers, basés sur le croisement entre le prix et le Kijun-sen. Voici le code complet pour le faire :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku; void OnInit () { Ichimoku = new CiIchimoku(); Ichimoku.Create( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 9 , 26 , 52 ); } void OnTick () { MqlRates PArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,PArray); Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 ); if (PArray[ 0 ].close>KijunVal) { Comment ( "Bullish signal" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); } if (PArray[ 0 ].close<KijunVal) { Comment ( "Bearish signal" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); } }

Voici les différences dans le code :

Création et remplissage du tableau des prix,

MqlRates PArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,PArray);

Condition de la stratégie Ichimoku Price-Ki, en cas de signal haussier,

if (PArray[ 0 ].close>KijunVal) { Comment ( "Bullish signal" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); }

Condition de la stratégie Ichimoku Price-Ki, en cas de signal baissier,

if (PArray[ 0 ].close<KijunVal) { Comment ( "Bearish signal" , "

" , "Close Value is: " ,PArray[ 0 ].close, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); }

Après avoir compilé ce code, l'EA est disponible dans la fenêtre du Navigateur :





En le glissant et le déposant sur le graphique pour exécuter l'expert, sa fenêtre est affichée :





Après avoir appuyé sur OK, le fichier est attaché au graphique :





Voici un exemple de signal haussier généré par le test :

Comme nous pouvons le voir dans l'exemple précédent, un commentaire est affiché sur le graphique avec :

Signal haussier

Valeur du cours de clôture

Valeur de Kijun-sen

Ce signal haussier est généré sur la base du croisement entre le prix et le Kijun-sen. Voici un exemple de signal baissier généré par le test :

Comme nous pouvons le voir dans l'exemple précédent, un commentaire est affiché sur le graphique avec :

Signal baissier

Valeur du cours de clôture

Valeur de Kijun-sen

Ce signal baissier est généré sur la base du croisement entre le prix et le Kijun-sen.

4ème stratégie : Stratégie Ichimoku ten-ki

Selon cette stratégie, nous devons créer un système de trading pour afficher un commentaire sur le graphique avec des signaux haussiers ou baissiers, basés sur le croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen. Voici le code complet pour le faire :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Indicators/Trend.mqh> CiIchimoku*Ichimoku; void OnInit () { Ichimoku = new CiIchimoku(); Ichimoku.Create( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 9 , 26 , 52 ); } void OnTick () { Ichimoku.Refresh(- 1 ); double TenkanVal= Ichimoku.TenkanSen( 0 ); double KijunVal= Ichimoku.KijunSen( 0 ); double SpanAVal= Ichimoku.SenkouSpanA(- 26 ); double SpanBVal= Ichimoku.SenkouSpanB(- 26 ); double ChikouVal= Ichimoku.ChinkouSpan( 26 ); if (TenkanVal>KijunVal) { Comment ( "Bullish signal" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); } if (TenkanVal<KijunVal) { Comment ( "Bearish signal" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); } }

Les différences dans ce code sont des conditions de la stratégie Ichimoku ten-Ki :

En cas de signal haussier :

if (TenkanVal>KijunVal) { Comment ( "Bullish signal" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); }

En cas de signal baissier :

if (TenkanVal<KijunVal) { Comment ( "Bearish signal" , "

" , "Tenkan Sen Value is: " ,TenkanVal, "

" , "Kaijun Sen Value is: " ,KijunVal, "

" ); }

Après avoir compilé ce code, l'expert est disponible dans le Navigateur :





En double-cliquant, sa fenêtre est affichée :





Après avoir appuyé sur OK, le fichier est attaché au graphique :





Voici un exemple de signal haussier généré par un test basé sur cette stratégie :





Comme nous pouvons le voir dans l'exemple précédent, un commentaire est affiché sur le graphique avec :

Signal haussier

Valeur Tenkan-sen

Valeur de Kijun-sen

Ce signal haussier est généré sur la base du croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen. Voici un exemple de signal baissier généré par un test basé sur cette stratégie :

Comme nous pouvons le voir dans l'exemple précédent, un commentaire est affiché sur le graphique avec :

Signal baissier

Valeur Tenkan-sen

Valeur de Kijun-sen

Ce signal baissier est généré sur la base du croisement entre Tenkan-sen et Kijun-sen.





Conclusion

L'indicateur Ichimoku peut être utilisé comme un système complet pour vous permettre d'identifier plus d'une perspective sur le graphique. Vous pouvez identifier la tendance, la force de la tendance, et obtenir des signaux de trading haussiers ou baissiers. Il est donc très utile dans le trading et peut améliorer nos résultats en prenant de meilleures décisions en identifiant de nombreuses perspectives avec un seul indicateur.

Je pense que nous avons appris beaucoup de choses sur cet indicateur, mais il est certain que vous aurez peut-être besoin d'en lire plus sur cet indicateur. C'est normal, car nous avons fourni des informations de base à son sujet et je vous encourage à le faire.

Nous avons couvert de nombreux sujets dans cet article sur l'Ichimoku. Nous avons appris ce qu'il est, ce qu'il mesure, sa construction et comment nous pouvons le calculer. Nous avons appris comment nous pouvons l'utiliser grâce à des stratégies simples basées sur le concept de base qui le sous-tend :

Identificateur de tendance Ichimoku : pour connaître le type de la tendance, s'il s'agit d'une tendance à la hausse ou à la baisse.

Force de la tendance Ichimoku : pour nous informer lorsque la tendance est forte.

Signal Ichimoku price-ki : pour nous informer de l'existence d'un signal haussier ou baissier.

Signal Ichimoku ten-ki : pour nous informer de l'existence d'un signal haussier ou baissier, basé sur une autre méthode.

Nous avons également créé un plan d'action étape par étape pour nous aider à créer notre système de trading. Nous avons créé un système de trading en MQL5 pour chaque stratégie mentionnée, à utiliser dans MetaTrader 5. J'espère que vous avez appliqué par vous-même ce que vous avez appris dans cet article. La pratique est un facteur très important dans tout processus éducatif. Je vous confirme à nouveau qu'il faut tester toute stratégie avant de l'utiliser sur votre compte réel, car il n'y a rien qui convienne à tout le monde.

Le trading algorithmique est un outil incroyable qui peut nous aider à trader très bien, car il nous aide à éviter les émotions humaines pouvant être nuisibles à notre trading. Car il faut savoir que les émotions jouent un grand rôle dans notre trading et qu'elles sont une des causes des pertes. Lorsque nous trouverons un outil capable d'exécuter automatiquement nos transactions sur la base de notre stratégie gagnante, ce sera un véritable trésor. En plus, le temps qui peut être disponible pour faire d'autres choses utiles en même temps que notre système de trading travaille pour nous.

J'espère que vous le trouverez utile pour améliorer votre trading. Si vous voulez lire d'autres articles similaires, vous pouvez lire mes autres articles dans cette série, sur la façon de concevoir un système de trading basé sur des indicateurs techniques populaires.