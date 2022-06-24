从头开始开发智能交易系统（第 8 部分）：概念上的飞跃

概述

有时，在开发一些项目时，我们也许会发现新的思路和新的可能特性，这些特性能够派上用场，并为我们正在创建的系统提供极大的改进。 但问题出来了：实现新功能的最简单途径是什么？

问题在于，有时我们不得不忘记已经开发的一切，并从头重新开始。 这令人十分沮丧。 随着时间的推移，在经历了 20 多年的 C++ 编程之后，我提炼出了某种思路。 我们开发出一些概念，帮助我们计划事物，并可以最小的代价进行修改；但有时事物会发生变化，变得比我们最初估计的要复杂得多。

直至目前，我们一直在以这种途径构建 EA，即它可以接收新代码，而不必丢失当前功能：我们只是简单地创建和添加新类。 而现在，我们需要后撤一步，然后向前迈出两步。 后撤一步将允许我们引入新的功能。 该功能是一个窗口类，包含一些基于模板的信息；这是本文的第一部分。 我们将彻底修改代码，同时保留目前所有的功能；而在第二部分中，我们将处理 IDE。





计划

我们的智能交易系统目前是在对象类中构造的。 正如下图所见。

该系统目前运行良好，非常稳定。 但现在，我们必须如下所示重构 EA。 您也许已注意到还有一个额外的类，而 C_TemplateChart 和 C_SubWindow 的位置业已更改。





此种重构的目的是什么？ 问题是，以浮动窗口的实现方式不适合包含资产数据的窗口，因此有必要修改该类。 然而，这种变化不仅在结构项上更具美感，当然还需要对代码进行极端的修改，故此它将与以前的代码有很大的区别。

那么，我们就开始工作吧。





实际的实现

1. 智能交易系统内部代码的变更

第一个重大变化是从 EA 初始化文件开始。 参见以下代码：

input group "Window Indicators" input string user01 = "" ; input group "WallPaper" input string user10 = "Wallpaper_01" ; input char user11 = 60 ; input C_WallPaper::eTypeImage user12 = C_WallPaper::IMAGEM; input group "Chart Trader" input int user20 = 1 ; input int user21 = 100 ; input int user22 = 75 ; input color user23 = clrBlue ; input color user24 = clrForestGreen ; input color user25 = clrFireBrick ; input bool user26 = true ; input group "Volume At Price" input color user30 = clrBlack ; input char user31 = 20 ; C_TemplateChart Chart; C_WallPaper WallPaper; C_VolumeAtPrice VolumeAtPrice; int OnInit () { static string memSzUser01 = "" ; Terminal.Init(); WallPaper.Init(user10, user12, user11); if (memSzUser01 != user01) { Chart.ClearTemplateChart(); Chart.AddThese(memSzUser01 = user01); } Chart.InitilizeChartTrade(user20, user21, user22, user23, user24, user25, user26); VolumeAtPrice.Init(user24, user25, user30, user31); OnTrade (); EventSetTimer ( 1 ); return INIT_SUCCEEDED ; }

注意，现在只有一个变量来指示将加载哪些模板。 除了高亮显示的部分外，代码的其余部分似乎保持原样。 也许还未彻底清楚它在这里做了什么，也不清楚为什么这段高亮显示的代码被放在 EA 的初始化部分。 当我们把 EA 加载到图表上时，它会创建一些东西，在正常操作中还可以修改它们。 以前，所添加的高亮显示代码是没有意义的，因为一切都是为了协同工作，修改不会影响 EA 行为或外观。 但是，当我们添加浮动指标时，会发生一些恼人的事情：每次我们变更时间帧时，EA 就会重新启动，窗口也会回归其原始状态。 如果您不去销毁它们，那么废品会堆积在图表上；如果您销毁它们不正确，则它们会在原来的地方重建，这也是一个极大的麻烦。 如果用户没有更改所需的模板，高亮显示的代码会防止浮动窗口被错误地销毁，但如果模板发生了变更，则 EA 将重新正常启动。 这非常简单，但极具效率。

接下来要注意的是有关内部消息传递系统。 以前它有一个附加变量，不过我们把它删除了，因此代码现在如下所示：

void OnTick () { Chart.DispatchMessage( CHARTEVENT_CHART_CHANGE , 0 , NanoEA.CheckPosition(), C_Chart_IDE::szMsgIDE[C_Chart_IDE::eRESULT]); }

系统现在能更有效地运用 MQL5 消息交换系统，而消息发送与 OnChartEvent 函数本身非常相似。 这允许在没有任何压力的情况下将参数传递给对象类，从而每个类都能以最合适的方式处理 MetaTrader 5 系统生成的事件消息。 通过这种途径，我们进一步把每个对象类隔离开，因此 EA 可以针对每种类型的用户采用更加多样化的形式，且所需代价最少。





2. 子窗口变更的支持代码

直到此刻，子窗口代码都非常简单，但它有一个问题：出于这样或那样的原因，EA 无法删除已创建子窗口。 重新打开智能交易系统时，它会创建一个新的子窗口，导致系统失去对其的控制。 令人惊讶的是，修复这个问题极其容易。 首先，查看下面显示的支持文件片段：

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SubWinSupport" ); return INIT_SUCCEEDED ; }

高亮显示的行将为支持文件创建别名。 EA 能看到此 EA 的别名 ，并检查子窗口系统是否已加载。 由于 EA 只检查别名，因此该操作的执行与文件名无关。 稍后将使用相同的代码类型来支持 EA 中的其它内容。 在此我不会详细介绍，但稍后，我会在另一篇文章中，解释如何运用高亮显示的代码。

现在，我们看看加载和创建子窗口的代码。 如下所示：

void Init( void ) { int i0; if ((i0 = ChartWindowFind (Terminal.Get_ID(), def_Indicador)) == - 1 ) ChartIndicatorAdd (Terminal.Get_ID(), i0 = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_WINDOWS_TOTAL ), iCustom ( NULL , 0 , "::" + def_Resource)); m_IdSubWinEA = i0; }

如您所见，这有多简单，但此代码不是公开的，而是由另一个公开代码访问：

inline int GetIdSubWinEA( void ) { if (m_IdSubWinEA < 0 ) Init() ; return m_IdSubWinEA; }

但为什么要以这种方式实现呢？ 也许会发生这样的情况，即 EA 在子窗口中不用任何指标，当系统意识到这一点时，它会从图表中删除子窗口，并仅在必要时才创建它。 但这个决定不是由 EA 代码做出的，而是出自 C_TemplateChart 类。





查看以下动画：

注意，我们现在有一条垂直线，提示我们正在分析的位置。 这些线相互独立。 以前没有提供这些数据，因此很难根据图表来分析指标的某些点。 这是 C_TemplateChart 类中包含的改进之一。 我们来看看类中的代码，以便了解进一步的变化，因为它们是实质性的。

我们看看以下声明变量的代码：

class C_TemplateChart : public C_SubWindow { #define def_MaxTemplates 8 #define def_NameTemplateRAD "IDE" private : enum eParameter {TEMPLATE = 0 , PERIOD, SCALE, WIDTH, HEIGHT}; struct st { string szObjName, szSymbol, szTemplate, szVLine; int width, scale; ENUM_TIMEFRAMES timeframe; long handle; }m_Info[def_MaxTemplates]; int m_Counter, m_CPre, m_Aggregate; struct st00 { int counter; string Param[HEIGHT + 1 ]; }m_Params;

首先要注意的是，C_TemplateChart 类将扩展 C_SubWindow 类。 这部分代码似乎并无特别之处，但请注意高亮显示的部分：它指向一个内部数据分析系统，通过该系统可以相应地创建和呈现用户请求的指标。 现在，针对描述用户将如何指示事物的系统开始标准化。 即使它看起来令人困惑，但随着时间的推移，它会变得越来越清晰。 为了解释新格式，有必要分析以下片段，该片段负责分析用户的请求：

int GetCommand( int iArg, const string szArg) { for ( int c0 = TEMPLATE; c0 <= HEIGHT; c0++) m_Params.Param[c0] = "" ; m_Params.counter = 0 ; for ( int c1 = iArg, c2 = 0 ; szArg[iArg] != 0x00 ; iArg++) switch (szArg[iArg]) { case ')' : case ';' : m_Params.Param[m_Params.counter++] = StringSubstr (szArg, c1, c2); for (; (szArg[iArg] != 0x00 ) && (szArg[iArg] != ';' ); iArg++); return iArg + 1 ; case ' ' : c2 += (c1 == iArg ? 0 : 1 ); c1 = (c1 == iArg ? iArg + 1 : c1); break ; case '(' : case ',' : c2 = (m_Params.counter == SCALE ? (c2 >= 1 ? 1 : c2) : c2); m_Params.Param[m_Params.counter++] = StringSubstr (szArg, c1, c2); c2 = 0 ; c1 = iArg + 1 ; break ; default : c2++; break ; } return - 1 ; }

首先，清理结构中以前的所有数据。 然后开始逐个分析并接收参数（如果有）。 它们不是必需的，但它们指明了如何向用户呈现内容。 该系统是自扩展的。 故此，如果您打算添加更多信息，您只需在 eParameter 枚举中指定即可。 目前，系统有五个参数，它们的指定顺序应与 eParameters 枚举中所示的顺序相同。 该枚举在变量声明部分高亮显示。 参数的正确顺序及其解释如下所示。

参数 结果 1. TEMPLATE 或 ASSET 指定是要查看模板亦或资源 2. PERIOD 如果已指定，将按照指定的固定时间段设置指标，就像以前一样 3. SCALE 如果已指定，指标将绑定到固定标尺。 4. WIDTH 如果已指定，按照参数设置指标在窗口中的宽度。 5. HEIGHT 这个新参数将在本文后面讨论 — 它表示使用浮动窗口。

目前唯一不能从参数中获益的结构是 IDE，但这会得到修复，在下一篇文章中，我将展示如何从 IDE 中获益。 本文的重点是关注其它系统。

现在假设出于某种原因，我们希望允许用户控制指标垂直线的颜色。 参数分析代码无需进行任何更改 — 简单地按以下方式进行修改：

class C_TemplateChart : public C_SubWindow { #define def_MaxTemplates 8 #define def_NameTemplateRAD "IDE" private : enum eParameter {TEMPLATE = 0 , COLOR_VLINE , PERIOD, SCALE, WIDTH, HEIGHT}; struct st00 { int counter; string Param[HEIGHT + 1 ]; }m_Params;

系统将自动识别在一次调用中的六个参数。 现在又出现了另一个问题。 虽然上面的 GetCommand 代码工作正常，但其中存在一个漏洞。 当我们创建自用系统时，我们往往不会注意到这个漏洞。 但若把该系统提供给其他人使用时，错误就会变得很明显，对于如何解决该问题，也许会令一些经验不足的程序员束手无策。 这就是为什么面向对象编程受到高度重视的原因 — 它允许为最感兴趣的程序创建最合用的模型。 OOP 的先决条件之一是确保数据和类变量的正确初始化。 为了保证这一点，必须测试所有内容。 虽然 GetCommand 代码看起来正确，但实际上它包含一个漏洞 — 它没有检查最大参数限制。 如果原始模型只接受五个参数，那么如果用户设置了六个参数会发生什么？ 这是需要避免的：我们不应该假设一切都会成功，而应该保证一切都会成功。 因此，需要按如下所示调整代码（调整高亮显示部分）。

int GetCommand( int iArg, const string szArg) { for ( int c0 = TEMPLATE; c0 <= HEIGHT; c0++) m_Params.Param[c0] = "" ; m_Params.counter = 0 ; for ( int c1 = iArg, c2 = 0 ; szArg[iArg] != 0x00 ; iArg++) switch (szArg[iArg]) { case ')' : case ';' : m_Params.Param[m_Params.counter++] = StringSubstr (szArg, c1, c2); for (; (szArg[iArg] != 0x00 ) && (szArg[iArg] != ';' ); iArg++); return iArg + 1 ; case ' ' : c2 += (c1 == iArg ? 0 : 1 ); c1 = (c1 == iArg ? iArg + 1 : c1); break ; case '(' : case ',' : if (m_Params.counter == HEIGHT) return StringLen (szArg) + 1 ; c2 = (m_Params.counter == SCALE ? (c2 >= 1 ? 1 : c2) : c2); m_Params.Param[m_Params.counter++] = StringSubstr (szArg, c1, c2); c2 = 0 ; c1 = iArg + 1 ; break ; default : c2++; break ; } return - 1 ; }

通过简单地添加一行，我们就能防止系统发生意外结果，因为如果期望的最后一个参数是 HEIGHT，但实际上却不是最后一个，这在逻辑上意味着有问题，因此系统会忽略随后声明的所有内容，来避免出现更多问题。

如果您不了解系统是如何识别模式和参数，请使用以下语法：

Parameter_00 (Parameter_01, Parameter_02, Parameter_03, Parameter_04)

其中，Parameter_00 指定要所用的模板，其余的则用逗号（,）分隔，且指示的数值均应在 eParameter 枚举中定义。 如果我们只想更 Parameter_03,，那么可以将其余的保留为空，如下图所示。 在该示意图中，我展示的系统会按照用户想要的方式工作。





请注意，我们有一个标准化的指示，它与函数调用非常相似，但这似乎令人困惑。 下面是实际发生的情况：我们指定 RSI 模板，然后不指定周期或标尺。 这些值保留为空，如此系统即可理解，它必须遵循主图表。 但我们指定了宽度和高度，因此系统理解这应该显示在浮动窗口中，故 RSI 指标显示在浮动窗口中。 在 ADX 模板中，我们仅指示宽度，如此系统就按子窗口中定义的宽度来显示它。 Stoch 指标将占用剩余的整个子窗口，与 ADX 共享空间。 但如果用户想要更改某些内容，这并不困难，看看当我们指定 ADX 的高度时会发生什么。

系统将立即改变 ADX 的显示方式 — 将其置于浮动窗口当中，同时将整个子窗口留给 Stoch。 每个浮动窗口彼此完全独立。 但它们未超出我们所能看到的范围，请看下一张图片。

请注意，子窗口已被删除，因为不再需要它。 但是，哪个函数负责所有这些？ 如下所示 — 只需稍作修改即可完成许多有趣的事情：

void AddTemplate( void ) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_CURRENT ; string sz0 = m_Params.Param[PERIOD]; int w, h, i; bool bIsSymbol; if (sz0 == "1M" ) timeframe = PERIOD_M1 ; else if (sz0 == "2M" ) timeframe = PERIOD_M2 ; else if (sz0 == "3M" ) timeframe = PERIOD_M3 ; else if (sz0 == "4M" ) timeframe = PERIOD_M4 ; else if (sz0 == "5M" ) timeframe = PERIOD_M5 ; else if (sz0 == "6M" ) timeframe = PERIOD_M6 ; else if (sz0 == "10M" ) timeframe = PERIOD_M10 ; else if (sz0 == "12M" ) timeframe = PERIOD_M12 ; else if (sz0 == "15M" ) timeframe = PERIOD_M15 ; else if (sz0 == "20M" ) timeframe = PERIOD_M20 ; else if (sz0 == "30M" ) timeframe = PERIOD_M30 ; else if (sz0 == "1H" ) timeframe = PERIOD_H1 ; else if (sz0 == "2H" ) timeframe = PERIOD_H2 ; else if (sz0 == "3H" ) timeframe = PERIOD_H3 ; else if (sz0 == "4H" ) timeframe = PERIOD_H4 ; else if (sz0 == "6H" ) timeframe = PERIOD_H6 ; else if (sz0 == "8H" ) timeframe = PERIOD_H8 ; else if (sz0 == "12H" ) timeframe = PERIOD_H12 ; else if (sz0 == "1D" ) timeframe = PERIOD_D1 ; else if (sz0 == "1S" ) timeframe = PERIOD_W1 ; else if (sz0 == "1MES" ) timeframe = PERIOD_MN1 ; if ((m_Counter >= def_MaxTemplates) || (m_Params.Param[TEMPLATE] == "" )) return ; bIsSymbol = SymbolSelect (m_Params.Param[TEMPLATE], true ); w = (m_Params.Param[WIDTH] != "" ? ( int ) StringToInteger (m_Params.Param[WIDTH]) : 0 ); h = (m_Params.Param[HEIGHT] != "" ? ( int ) StringToInteger (m_Params.Param[HEIGHT]) : 0 ); i = (m_Params.Param[SCALE] != "" ? ( int ) StringToInteger (m_Params.Param[SCALE]) : - 1 ); i = (i > 5 || i < 0 ? - 1 : i); if ((w > 0 ) && (h > 0 )) AddIndicator(m_Params.Param[TEMPLATE], 0 , - 1 , w, h, timeframe, i); else { SetBase(m_Params.Param[TEMPLATE], (bIsSymbol ? m_Params.Param[TEMPLATE] : _Symbol ), timeframe, i, w); if (! ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Params.Param[TEMPLATE] + ".tpl" )) if (bIsSymbol) ChartApplyTemplate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, "Default.tpl" ); if (m_Params.Param[TEMPLATE] == def_NameTemplateRAD) { C_Chart_IDE::Create(GetIdSubWinEA()); m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = "" ; } else { m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine = ( string ) ObjectsTotal (Terminal.Get_ID(), - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (m_Info[m_Counter - 1 ].handle, m_Info[m_Counter - 1 ].szVLine, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } ChartRedraw (m_Info[m_Counter - 1 ].handle); } }

高亮显示的部分示意数据在屏幕上的显示方式选择。 该代码与之前的已有代码没有太大区别。 但这些测试保证了系统将按照用户想要的方式运行。 到目前为止，所有这些都不需要在新模型中重新构造代码，但当我们查看负责调整子窗口大小的函数时，情况会发生变化。

void Resize( void ) { #define macro_SetInteger(A, B) ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Info[c0].szObjName, A, B) int x0, x1, y; if (!ExistSubWin()) return ; x0 = 0 ; y = ( int )( ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , GetIdSubWinEA())); x1 = ( int )((Terminal.GetWidth() - m_Aggregate) / (m_Counter > 0 ? (m_CPre == m_Counter ? m_Counter : (m_Counter - m_CPre)) : 1 )); for ( char c0 = 0 ; c0 < m_Counter; x0 += (m_Info[c0].width > 0 ? m_Info[c0].width : x1), c0++) { macro_SetInteger( OBJPROP_XDISTANCE , x0); macro_SetInteger( OBJPROP_XSIZE , (m_Info[c0].width > 0 ? m_Info[c0].width : x1)); macro_SetInteger( OBJPROP_YSIZE , y); if (m_Info[c0].szTemplate == "IDE" ) C_Chart_IDE::Resize(x0); } ChartRedraw (); #undef macro_SetInteger }

高亮显示的行可防止系统在老旧的基础上构建。 此行将检查是否有 EA 打开和维护的子窗口，如果没有，则返回，函数不执行其它操作。 但如果存在这样一个子窗口，则应根据需要调整其中所有内容的大小，并且正是因为进行了此测试，系统才得以彻底改造。

下面是另一个经过修改的函数：

void DispatchMessage( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { int mx, my; datetime dt; double p; C_Chart_IDE::DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : mx = ( int )lparam; my = ( int )dparam; ChartXYToTimePrice (Terminal.Get_ID(), mx, my, my, dt, p); for ( int c0 = 0 ; c0 < m_Counter; c0++) if (m_Info[c0].szVLine != "" ) { ObjectMove (m_Info[c0].handle, m_Info[c0].szVLine, 0 , dt, 0 ); ChartRedraw (m_Info[c0].handle); } break ; case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : Resize(); for ( int c0 = 0 ; c0 < m_Counter; c0++) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Info[c0].szObjName, OBJPROP_PERIOD , m_Info[c0].timeframe); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Info[c0].szObjName, OBJPROP_CHART_SCALE ,(m_Info[c0].scale < 0 ? ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_SCALE ):m_Info[c0].scale)); } break ; } }

高亮显示的部分确实值得特别注意。 它的作用是什么？ 此代码将在正确的位置和正确的模板中显示垂直线。 代码的其余部分将在图表变更时简单地维护和调整模板。

在对象类中进行此操作，比之在 EA 的 OnChartEvent 系统中有更多好处。 主要是，每个类都可以处理 MetaTrader 5 发送给 EA 的事件。 我们可令每个类完成它的工作，替代将所有内容集中在一个函数中；如此，如果我们不想在 EA 中使用该类，我们就可简单地删除它，而不会对其余代码产生任何副作用。

这样的编程很优美，是不是呢？ 我热爱编程...



在继续讨论本文的下个论点之前，我们将简要评论参数 1 和 2 中可以使用的值。 参数 1 可赋予以下数值: 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 10M, 12M, 15M, 20M, 30M, 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 8H, 12H, 1D, 1S, 1MONTH。 这些值不是随机的 — 它们来自 ENUM_TIMEFRAME 枚举，并且完全重复您使用常规图表时的操作。 参数 2 可以取 0 到 5 之间的值，其中 0 是最远的标尺，5 是最靠近的标尺。 有关更多详细信息，请参阅 CHART_SCALE。





3.4 支持浮动窗口

现在我们来了解浮动窗口是如何创建和维护的，因为如果不了解这一点，就不可能真正运用系统。 负责此操作的对象类名为 C_ChartFloating。 有人可能会想：为什么不用 MQL5 标准库中的 Control 类？ 原因很简单。 控件类允许我们创建和维护一个窗口，该窗口的功能与机器上的操作系统非常相似，但对于我们的目的而言，它过于夸张了。 我们需要更简约的东西。 使用控件类做我们想做的事情就像使用火箭筒杀死苍蝇一样，因此我们使用 C_ChartFloating 类 — 它包含支持浮动窗口所需的最少元素，同时允许我们控制它们。

这个类本身不需要太多解释，因为我们只需要创建 4 个图形对象。 但在内部功能中，有两个地方值得特别注意。 我们从创建窗口的函数开始：

bool AddIndicator( string sz0, int x = 0 , int y = - 1 , int w = 300 , int h = 200 , ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT , int Scale = - 1 ) { m_LimitX = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); m_LimitY = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (m_MaxCounter >= def_MaxFloating) return false ; y = (y < 0 ? m_MaxCounter * def_SizeBarCaption : y); CreateBarTitle(); CreateCaption(sz0); CreateBtnMaxMin(); CreateRegion(TimeFrame, Scale); m_Win[m_MaxCounter].handle = ObjectGetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Win[m_MaxCounter].szRegionChart, OBJPROP_CHART_ID ); ChartApplyTemplate (m_Win[m_MaxCounter].handle, sz0 + ".tpl" ); m_Win[m_MaxCounter].szVLine = ( string ) ObjectsTotal (Terminal.Get_ID(), - 1 , - 1 ) + ( string ) MathRand (); ObjectCreate (m_Win[m_MaxCounter].handle, m_Win[m_MaxCounter].szVLine, OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger (m_Win[m_MaxCounter].handle, m_Win[m_MaxCounter].szVLine, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); m_Win[m_MaxCounter].PosX = - 1 ; m_Win[m_MaxCounter].PosY = - 1 ; m_Win[m_MaxCounter].PosX_Minimized = m_Win[m_MaxCounter].PosX_Maximized = x; m_Win[m_MaxCounter].PosY_Minimized = m_Win[m_MaxCounter].PosY_Maximized = y; SetDimension(w, h, true , m_MaxCounter); SetPosition(x, y, m_MaxCounter); ChartRedraw (m_Win[m_MaxCounter].handle); m_MaxCounter++; return true ; }

该代码创建了所有必要的支持，如此您就可以在 CHART 对象上应用模板。 它是在高亮显示的代码部分实现的，请注意，调用此函数所需的真正唯一参数是模板名称。 所有其它值都已预先初始化，但没有任何东西阻止您指定需要哪些值。 对于创建的每个新窗口，下一个窗口将略微偏移，如此在默认情况下就不会与其它窗口重叠。 如下行所示：

y = (y < 0 ? m_MaxCounter * def_SizeBarCaption : y);

该类中下一个有趣的函数可处理消息。 此为其代码：



void DispatchMessage( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { int mx, my; datetime dt; double p; static int six = - 1 , siy = - 1 , sic = - 1 ; switch (id) { case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : mx = ( int )lparam; my = ( int )dparam; if (((( int )sparam) & 1 ) == 1 ) { if (sic == - 1 ) for ( int c0 = m_MaxCounter - 1 ; (sic < 0 ) && (c0 >= 0 ); c0--) sic = (((mx > m_Win[c0].PosX) && (mx < (m_Win[c0].PosX + m_Win[c0].Width)) && (my > m_Win[c0].PosY) && (my < (m_Win[c0].PosY + def_SizeBarCaption))) ? c0 : - 1 ); if (sic >= 0 ) { if (six < 0 ) ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); six = (six < 0 ? mx - m_Win[sic].PosX : six); siy = (siy < 0 ? my - m_Win[sic].PosY : siy); SetPosition(mx - six, my - siy, sic); } } else { if (six > 0 ) ChartSetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); six = siy = sic = - 1 ; } ChartXYToTimePrice (Terminal.Get_ID(), mx, my, my, dt, p); for ( int c0 = 0 ; c0 < m_MaxCounter; c0++) ObjectMove (m_Win[c0].handle, m_Win[c0].szVLine, 0 , dt, 0 ); break ; case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : for ( int c0 = 0 ; c0 < m_MaxCounter; c0++) if (sparam == m_Win[c0].szBtnMaxMin) { SwapMaxMin(( bool ) ObjectGetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Win[c0].szBtnMaxMin, OBJPROP_STATE ), c0); break ; } break ; case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : for ( int c0 = 0 ; c0 < m_MaxCounter; c0++) { ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Win[c0].szRegionChart, OBJPROP_PERIOD , m_Win[c0].TimeFrame); ObjectSetInteger (Terminal.Get_ID(), m_Win[c0].szRegionChart, OBJPROP_CHART_SCALE ,(m_Win[c0].Scale < 0 ? ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_SCALE ):m_Win[c0].Scale)); } m_LimitX = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); m_LimitY = ( int ) ChartGetInteger (Terminal.Get_ID(), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); break ; } for ( int c0 = 0 ; c0 < m_MaxCounter; c0++) ChartRedraw (m_Win[c0].handle); }

此函数实现了 C_ChartFloating 类支持的所有事件处理。 无论有多少个窗口，它都将以相同的方式处理。 如果我们在智能交易系统的 OnChartEvent 函数中执行此操作，该函数将非常复杂，并且不太稳定。 通过在对象类中实现这里的功能，我们就能保证代码的完整性。 因此，如果我们不需要用到浮动窗口，那么我们所需要做的就是从类和可以访问文件的地方删除文件。 这样的实现令您的代码更快捷、更容易。

上述代码中还有一个有趣的部分。 它已被高亮显示，其内部代码如下：

void SwapMaxMin( const bool IsMax, const int c0) { m_Win[c0].IsMaximized = IsMax; SetDimension((m_Win[c0].IsMaximized ? m_Win[c0].MaxWidth : 100 ), (m_Win[c0].IsMaximized ? m_Win[c0].MaxHeight : 0 ), false , c0); SetPosition((m_Win[c0].IsMaximized ? m_Win[c0].PosX_Maximized : m_Win[c0].PosX_Minimized), (m_Win[c0].IsMaximized ? m_Win[c0].PosY_Maximized : m_Win[c0].PosY_Minimized), c0); }

以上代码起什么作用？ 看起来太困惑了？ 为了理解，我们仔细看看下面的动画。





当创建浮动窗口时，它有一个初始锚点，可由程序员或类本身的定位系统指定。 该定位点对于最大化窗口和最小化窗口都是相同的。 这些值不是固定的，即用户可以轻松更改这些点。

假设您需要空白图表上的某个位置，那么您可以将最大化窗口移到易于快速阅读的位置，然后最小化同一窗口，并将其移到另一个位置，例如屏幕的一角。 系统记住它，当您最大化窗口时，它将跳到最小化之前的最后那个锚点。 当窗口最小化时，相反的情况同样适用。





结束语

目前全部内容就是这些了。 在下一篇文章中，我们将把此功能扩展到 IDE 支持类。