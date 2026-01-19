- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
198.51 USD
En kötü işlem:
-47.17 USD
Brüt kâr:
856.82 USD (406 pips)
Brüt zarar:
-47.17 USD (98 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (776.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
776.83 USD (10)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.16
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
13 (100.00%)
Kâr faktörü:
18.16
Beklenen getiri:
62.28 USD
Ortalama kâr:
71.40 USD
Ortalama zarar:
-47.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-47.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.17 USD (1)
Aylık büyüme:
0.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.17 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
