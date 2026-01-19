- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
198.51 USD
Worst Trade:
-47.17 USD
Profitto lordo:
856.82 USD (406 pips)
Perdita lorda:
-47.17 USD (98 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (776.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
776.83 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.16
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
13 (100.00%)
Fattore di profitto:
18.16
Profitto previsto:
62.28 USD
Profitto medio:
71.40 USD
Perdita media:
-47.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-47.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.17 USD (1)
Crescita mensile:
0.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.17 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.51 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +776.83 USD
Massima perdita consecutiva: -47.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni