- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
12 (92.30%)
손실 거래:
1 (7.69%)
최고의 거래:
198.51 USD
최악의 거래:
-47.17 USD
총 수익:
856.82 USD (406 pips)
총 손실:
-47.17 USD (98 pips)
연속 최대 이익:
10 (776.83 USD)
776.83 USD (10)
샤프 비율:
0.96
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
17.16
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
13 (100.00%)
수익 요인:
18.16
기대수익:
62.28 USD
평균 이익:
71.40 USD
평균 손실:
-47.17 USD
연속 최대 손실:
1 (-47.17 USD)
-47.17 USD (1)
월별 성장률:
0.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
47.17 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
