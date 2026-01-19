- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
12 (92.30%)
Verlusttrades:
1 (7.69%)
Bester Trade:
198.51 USD
Schlechtester Trade:
-47.17 USD
Bruttoprofit:
856.82 USD (406 pips)
Bruttoverlust:
-47.17 USD (98 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (776.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
776.83 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.96
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
17.16
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
13 (100.00%)
Profit-Faktor:
18.16
Mathematische Gewinnerwartung:
62.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
71.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-47.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.17 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
47.17 USD (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +198.51 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +776.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
