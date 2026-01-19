- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
12 (92.30%)
Transacciones Irrentables:
1 (7.69%)
Mejor transacción:
198.51 USD
Peor transacción:
-47.17 USD
Beneficio Bruto:
856.82 USD (406 pips)
Pérdidas Brutas:
-47.17 USD (98 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (776.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
776.83 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.96
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
17.16
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
13 (100.00%)
Factor de Beneficio:
18.16
Beneficio Esperado:
62.28 USD
Beneficio medio:
71.40 USD
Pérdidas medias:
-47.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-47.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
47.17 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
