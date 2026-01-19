SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DimasFx Entry
Hector Gonzalez Roch

DimasFx Entry

Hector Gonzalez Roch
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
198.51 USD
Pior negociação:
-47.17 USD
Lucro bruto:
856.82 USD (406 pips)
Perda bruta:
-47.17 USD (98 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (776.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
776.83 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
17.16
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
13 (100.00%)
Fator de lucro:
18.16
Valor esperado:
62.28 USD
Lucro médio:
71.40 USD
Perda média:
-47.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.17 USD (1)
Crescimento mensal:
0.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
47.17 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 810
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 308
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.51 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +776.83 USD
Máxima perda consecutiva: -47.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
