Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
198.51 USD
Pior negociação:
-47.17 USD
Lucro bruto:
856.82 USD (406 pips)
Perda bruta:
-47.17 USD (98 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (776.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
776.83 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
17.16
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
13 (100.00%)
Fator de lucro:
18.16
Valor esperado:
62.28 USD
Lucro médio:
71.40 USD
Perda média:
-47.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-47.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.17 USD (1)
Crescimento mensal:
0.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
47.17 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +198.51 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +776.83 USD
Máxima perda consecutiva: -47.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
