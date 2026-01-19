СигналыРазделы
Hector Gonzalez Roch

DimasFx Entry

Hector Gonzalez Roch
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
198.51 USD
Худший трейд:
-47.17 USD
Общая прибыль:
856.82 USD (406 pips)
Общий убыток:
-47.17 USD (98 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (776.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
776.83 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.96
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
17.16
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
13 (100.00%)
Профит фактор:
18.16
Мат. ожидание:
62.28 USD
Средняя прибыль:
71.40 USD
Средний убыток:
-47.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-47.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.17 USD (1)
Прирост в месяц:
0.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
47.17 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 810
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 308
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.51 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +776.83 USD
Макс. убыток в серии: -47.17 USD

Нет отзывов
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
