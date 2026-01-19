- 成長
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
198.51 USD
最悪のトレード:
-47.17 USD
総利益:
856.82 USD (406 pips)
総損失:
-47.17 USD (98 pips)
最大連続の勝ち:
10 (776.83 USD)
最大連続利益:
776.83 USD (10)
シャープレシオ:
0.96
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
17.16
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
13 (100.00%)
プロフィットファクター:
18.16
期待されたペイオフ:
62.28 USD
平均利益:
71.40 USD
平均損失:
-47.17 USD
最大連続の負け:
1 (-47.17 USD)
最大連続損失:
-47.17 USD (1)
月間成長:
0.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
47.17 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.51 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +776.83 USD
最大連続損失: -47.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
