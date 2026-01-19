- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
12 (92.30%)
亏损交易:
1 (7.69%)
最好交易:
198.51 USD
最差交易:
-47.17 USD
毛利:
856.82 USD (406 pips)
毛利亏损:
-47.17 USD (98 pips)
最大连续赢利:
10 (776.83 USD)
最大连续盈利:
776.83 USD (10)
夏普比率:
0.96
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
17.16
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
13 (100.00%)
利润因子:
18.16
预期回报:
62.28 USD
平均利润:
71.40 USD
平均损失:
-47.17 USD
最大连续失误:
1 (-47.17 USD)
最大连续亏损:
-47.17 USD (1)
每月增长:
0.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
47.17 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|810
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|308
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.51 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +776.83 USD
最大连续亏损: -47.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
