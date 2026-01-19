- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
36 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (57.65%)
En iyi işlem:
400.10 USD
En kötü işlem:
-132.52 USD
Brüt kâr:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Brüt zarar:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 295.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 295.12 USD (11)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
20 (23.53%)
Satış işlemleri:
65 (76.47%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
11.82 USD
Ortalama kâr:
74.78 USD
Ortalama zarar:
-34.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-147.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-446.84 USD (7)
Aylık büyüme:
17.14%
Yıllık tahmin:
207.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
658.12 USD
Maksimum:
756.45 USD (36.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.05% (756.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +400.10 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 295.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
