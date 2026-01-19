SinyallerBölümler
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
36 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (57.65%)
En iyi işlem:
400.10 USD
En kötü işlem:
-132.52 USD
Brüt kâr:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Brüt zarar:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 295.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 295.12 USD (11)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
20 (23.53%)
Satış işlemleri:
65 (76.47%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
11.82 USD
Ortalama kâr:
74.78 USD
Ortalama zarar:
-34.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-147.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-446.84 USD (7)
Aylık büyüme:
17.14%
Yıllık tahmin:
207.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
658.12 USD
Maksimum:
756.45 USD (36.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.05% (756.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +400.10 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 295.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
