Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
36 (42.35%)
Negociações com perda:
49 (57.65%)
Melhor negociação:
400.10 USD
Pior negociação:
-132.52 USD
Lucro bruto:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Perda bruta:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 295.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
20 (23.53%)
Negociações curtas:
65 (76.47%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
11.82 USD
Lucro médio:
74.78 USD
Perda média:
-34.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-147.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-446.84 USD (7)
Crescimento mensal:
17.14%
Previsão anual:
207.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
658.12 USD
Máximo:
756.45 USD (36.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.05% (756.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +400.10 USD
Pior negociação: -133 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 295.12 USD
Máxima perda consecutiva: -147.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
