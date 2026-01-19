- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
36 (42.35%)
Negociações com perda:
49 (57.65%)
Melhor negociação:
400.10 USD
Pior negociação:
-132.52 USD
Lucro bruto:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Perda bruta:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 295.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
20 (23.53%)
Negociações curtas:
65 (76.47%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
11.82 USD
Lucro médio:
74.78 USD
Perda média:
-34.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-147.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-446.84 USD (7)
Crescimento mensal:
17.14%
Previsão anual:
207.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
658.12 USD
Máximo:
756.45 USD (36.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.05% (756.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +400.10 USD
Pior negociação: -133 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 295.12 USD
Máxima perda consecutiva: -147.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
Sem comentários