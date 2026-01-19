SignauxSections
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
36 (42.35%)
Perte trades:
49 (57.65%)
Meilleure transaction:
400.10 USD
Pire transaction:
-132.52 USD
Bénéfice brut:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Perte brute:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 295.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 295.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
20 (23.53%)
Courts trades:
65 (76.47%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
11.82 USD
Bénéfice moyen:
74.78 USD
Perte moyenne:
-34.43 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-147.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-446.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
17.14%
Prévision annuelle:
207.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
658.12 USD
Maximal:
756.45 USD (36.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.05% (756.45 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Aucun avis
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
