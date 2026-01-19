- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
36 (42.35%)
Loss Trade:
49 (57.65%)
Best Trade:
400.10 USD
Worst Trade:
-132.52 USD
Profitto lordo:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Perdita lorda:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 295.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
20 (23.53%)
Short Trade:
65 (76.47%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
11.82 USD
Profitto medio:
74.78 USD
Perdita media:
-34.43 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-147.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-446.84 USD (7)
Crescita mensile:
17.14%
Previsione annuale:
207.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
658.12 USD
Massimale:
756.45 USD (36.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.05% (756.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +400.10 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 295.12 USD
Massima perdita consecutiva: -147.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
