SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Luxubu6868
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
36 (42.35%)
Loss Trade:
49 (57.65%)
Best Trade:
400.10 USD
Worst Trade:
-132.52 USD
Profitto lordo:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Perdita lorda:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 295.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
20 (23.53%)
Short Trade:
65 (76.47%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
11.82 USD
Profitto medio:
74.78 USD
Perdita media:
-34.43 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-147.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-446.84 USD (7)
Crescita mensile:
17.14%
Previsione annuale:
207.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
658.12 USD
Massimale:
756.45 USD (36.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.05% (756.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +400.10 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 295.12 USD
Massima perdita consecutiva: -147.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati