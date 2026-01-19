SignaleKategorien
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
36 (42.35%)
Verlusttrades:
49 (57.65%)
Bester Trade:
400.10 USD
Schlechtester Trade:
-132.52 USD
Bruttoprofit:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Bruttoverlust:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 295.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 295.12 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.33
Long-Positionen:
20 (23.53%)
Short-Positionen:
65 (76.47%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
11.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-147.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-446.84 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.14%
Jahresprognose:
207.97%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
658.12 USD
Maximaler:
756.45 USD (36.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.05% (756.45 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +400.10 USD
Schlechtester Trade: -133 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 295.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
