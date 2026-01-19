- Wachstum
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
36 (42.35%)
Verlusttrades:
49 (57.65%)
Bester Trade:
400.10 USD
Schlechtester Trade:
-132.52 USD
Bruttoprofit:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Bruttoverlust:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 295.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 295.12 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.33
Long-Positionen:
20 (23.53%)
Short-Positionen:
65 (76.47%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
11.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-147.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-446.84 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.14%
Jahresprognose:
207.97%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
658.12 USD
Maximaler:
756.45 USD (36.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.05% (756.45 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Bester Trade: +400.10 USD
Schlechtester Trade: -133 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 295.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
