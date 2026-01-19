- 成长
交易:
85
盈利交易:
36 (42.35%)
亏损交易:
49 (57.65%)
最好交易:
400.10 USD
最差交易:
-132.52 USD
毛利:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
毛利亏损:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
最大连续赢利:
11 (1 295.12 USD)
最大连续盈利:
1 295.12 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.33
长期交易:
20 (23.53%)
短期交易:
65 (76.47%)
利润因子:
1.60
预期回报:
11.82 USD
平均利润:
74.78 USD
平均损失:
-34.43 USD
最大连续失误:
11 (-147.04 USD)
最大连续亏损:
-446.84 USD (7)
每月增长:
17.14%
年度预测:
207.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
658.12 USD
最大值:
756.45 USD (36.05%)
相对跌幅:
结余:
36.05% (756.45 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
