Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
36 (42.35%)
Убыточных трейдов:
49 (57.65%)
Лучший трейд:
400.10 USD
Худший трейд:
-132.52 USD
Общая прибыль:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Общий убыток:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 295.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 295.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
20 (23.53%)
Коротких трейдов:
65 (76.47%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
11.82 USD
Средняя прибыль:
74.78 USD
Средний убыток:
-34.43 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-147.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-446.84 USD (7)
Прирост в месяц:
17.14%
Годовой прогноз:
207.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
658.12 USD
Максимальная:
756.45 USD (36.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.05% (756.45 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
Нет отзывов