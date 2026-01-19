СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Luxubu6868
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
36 (42.35%)
Убыточных трейдов:
49 (57.65%)
Лучший трейд:
400.10 USD
Худший трейд:
-132.52 USD
Общая прибыль:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Общий убыток:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 295.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 295.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
20 (23.53%)
Коротких трейдов:
65 (76.47%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
11.82 USD
Средняя прибыль:
74.78 USD
Средний убыток:
-34.43 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-147.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-446.84 USD (7)
Прирост в месяц:
17.14%
Годовой прогноз:
207.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
658.12 USD
Максимальная:
756.45 USD (36.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.05% (756.45 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +400.10 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 295.12 USD
Макс. убыток в серии: -147.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика