- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
36 (42.35%)
損失トレード:
49 (57.65%)
ベストトレード:
400.10 USD
最悪のトレード:
-132.52 USD
総利益:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
総損失:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 295.12 USD)
最大連続利益:
1 295.12 USD (11)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
20 (23.53%)
短いトレード:
65 (76.47%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
11.82 USD
平均利益:
74.78 USD
平均損失:
-34.43 USD
最大連続の負け:
11 (-147.04 USD)
最大連続損失:
-446.84 USD (7)
月間成長:
17.14%
年間予想:
207.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
658.12 USD
最大の:
756.45 USD (36.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.05% (756.45 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
