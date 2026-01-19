シグナルセクション
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
36 (42.35%)
損失トレード:
49 (57.65%)
ベストトレード:
400.10 USD
最悪のトレード:
-132.52 USD
総利益:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
総損失:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 295.12 USD)
最大連続利益:
1 295.12 USD (11)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
20 (23.53%)
短いトレード:
65 (76.47%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
11.82 USD
平均利益:
74.78 USD
平均損失:
-34.43 USD
最大連続の負け:
11 (-147.04 USD)
最大連続損失:
-446.84 USD (7)
月間成長:
17.14%
年間予想:
207.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
658.12 USD
最大の:
756.45 USD (36.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.05% (756.45 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +400.10 USD
最悪のトレード: -133 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 295.12 USD
最大連続損失: -147.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
