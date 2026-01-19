- 자본
트레이드:
85
이익 거래:
36 (42.35%)
손실 거래:
49 (57.65%)
최고의 거래:
400.10 USD
최악의 거래:
-132.52 USD
총 수익:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
총 손실:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 295.12 USD)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
20 (23.53%)
숏(주식차입매도):
65 (76.47%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
11.82 USD
평균 이익:
74.78 USD
평균 손실:
-34.43 USD
연속 최대 손실:
11 (-147.04 USD)
연속 최대 손실:
-446.84 USD (7)
월별 성장률:
17.14%
연간 예측:
207.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
658.12 USD
최대한의:
756.45 USD (36.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.05% (756.45 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
