- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
36 (42.35%)
Transacciones Irrentables:
49 (57.65%)
Mejor transacción:
400.10 USD
Peor transacción:
-132.52 USD
Beneficio Bruto:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 295.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
20 (23.53%)
Transacciones Cortas:
65 (76.47%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
11.82 USD
Beneficio medio:
74.78 USD
Pérdidas medias:
-34.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-147.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-446.84 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.14%
Pronóstico anual:
207.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
658.12 USD
Máxima:
756.45 USD (36.05%)
Reducción relativa:
De balance:
36.05% (756.45 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +400.10 USD
Peor transacción: -133 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 295.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
No hay comentarios