SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Luxubu6868
Hoang Linh Ha

Luxubu6868

Hoang Linh Ha
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 50%
Exness-MT5Real6
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
36 (42.35%)
Transacciones Irrentables:
49 (57.65%)
Mejor transacción:
400.10 USD
Peor transacción:
-132.52 USD
Beneficio Bruto:
2 692.05 USD (16 593 121 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 687.21 USD (8 491 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 295.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 295.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
20 (23.53%)
Transacciones Cortas:
65 (76.47%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
11.82 USD
Beneficio medio:
74.78 USD
Pérdidas medias:
-34.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-147.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-446.84 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.14%
Pronóstico anual:
207.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
658.12 USD
Máxima:
756.45 USD (36.05%)
Reducción relativa:
De balance:
36.05% (756.45 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +400.10 USD
Peor transacción: -133 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 295.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.19 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.26% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada