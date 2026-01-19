- Büyüme
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
128 (43.38%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (56.61%)
En iyi işlem:
149.01 USD
En kötü işlem:
-92.53 USD
Brüt kâr:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Brüt zarar:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (941.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
941.97 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
223 (75.59%)
Satış işlemleri:
72 (24.41%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
56.20 USD
Ortalama zarar:
-38.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-559.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-888.94 USD (12)
Aylık büyüme:
1.85%
Yıllık tahmin:
22.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
264.92 USD
Maksimum:
1 160.89 USD (34.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.92% (1 160.89 USD)
Varlığa göre:
0.45% (24.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.01 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +941.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -559.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING
