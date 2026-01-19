SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Archana
Timothy Iman Pierngadi

Archana

Timothy Iman Pierngadi
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
295
Bénéfice trades:
128 (43.38%)
Perte trades:
167 (56.61%)
Meilleure transaction:
149.01 USD
Pire transaction:
-92.53 USD
Bénéfice brut:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Perte brute:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (941.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
941.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.38%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
223 (75.59%)
Courts trades:
72 (24.41%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
56.20 USD
Perte moyenne:
-38.53 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-559.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-888.94 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.85%
Prévision annuelle:
22.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
264.92 USD
Maximal:
1 160.89 USD (34.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.92% (1 160.89 USD)
Par fonds propres:
0.45% (24.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 280
CHFJPY 8
GBPJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 833
CHFJPY -34
GBPJPY -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
CHFJPY -3.8K
GBPJPY -2.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.01 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +941.97 USD
Perte consécutive maximale: -559.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 5
SFM-Demo
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
262 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING


Aucun avis
2026.01.19 01:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Archana
30 USD par mois
29%
0
0
USD
5.3K
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
26%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.