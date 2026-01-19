- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
295
盈利交易:
128 (43.38%)
亏损交易:
167 (56.61%)
最好交易:
149.01 USD
最差交易:
-92.53 USD
毛利:
7 192.97 USD (462 370 pips)
毛利亏损:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
最大连续赢利:
10 (941.97 USD)
最大连续盈利:
941.97 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.38%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.65
长期交易:
223 (75.59%)
短期交易:
72 (24.41%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
56.20 USD
平均损失:
-38.53 USD
最大连续失误:
14 (-559.96 USD)
最大连续亏损:
-888.94 USD (12)
每月增长:
1.85%
年度预测:
22.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
264.92 USD
最大值:
1 160.89 USD (34.94%)
相对跌幅:
结余:
25.92% (1 160.89 USD)
净值:
0.45% (24.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.01 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +941.97 USD
最大连续亏损: -559.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
USD
26%
1:200